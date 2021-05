RealSelf acquiert une plate-forme de traitement cosmétique au service des utilisateurs en Europe et en Amérique latine

(Image via RealSelf)

Les nouvelles: RealSelf, la plate-forme d’examen des traitements cosmétiques, basée à Seattle, a acquis YNS Group, un portefeuille de destinations en ligne, y compris Multiestetica, qui dessert des clients dans toute l’Europe et l’Amérique latine.

À propos de RealSelf: Fondée en 2006, RealSelf exploite une entreprise de marché de type Yelp qui aide les gens à en savoir plus sur les procédures cosmétiques, y compris le botox, Invisalign, l’augmentation mammaire, la liposuccion et plus encore. La société a des informations, des avis et des photos de patients, des coûts de traitement et des évaluations, et des milliers de médecins vérifiés sur sa plate-forme.

Croissance: Cette acquisition devrait étendre la portée de RealSelf à 100 millions de consommateurs par an dans plus de 170 pays. La société a signalé une augmentation de 84% du trafic en 2020 et a déclaré qu’elle s’attend à une augmentation de 40% du chiffre d’affaires d’une année sur l’autre, avec des plans de plus que doubler le personnel en raison de l’acquisition, ajoutant 150 employés pour un total de 340. Outre son siège à Seattle, RealSelf disposera désormais de bureaux en Égypte, au Mexique, en Espagne et en République tchèque.

RealSelf est classé n ° 27 sur le . 200, notre liste des meilleures startups du nord-ouest du Pacifique. Il a levé 40 millions de dollars dans le cadre de sa première ronde substantielle de capitaux externes en avril 2018 et a nommé James Coyle en tant que nouveau PDG en septembre dernier.

Vague d’acquisition: L’annonce de mardi fait suite aux nouvelles de janvier lorsque RealSelf a annoncé l’acquisition de Tajmeeli, la principale ressource de procédure cosmétique pour les consommateurs arabophones. Les termes des accords ont été divulgués.

Impact pandémique: L’industrie mondiale de l’esthétique médicale, d’une valeur de 17 milliards de dollars, était préoccupée au début de la pandémie de COVID-19 alors que les hôpitaux interdisaient les procédures électives pour se concentrer sur les patients essentiels. RealSelf a procédé à des réductions d’effectifs en avril 2020. Mais le détournement de fonds de vacances et un mode de vie confiné qui obligeait de nombreuses personnes à travailler à domicile ont finalement contribué à un soi-disant «Zoom Boom», où les gens pouvaient se remettre discrètement chez eux de certaines procédures électives.

Dernier mot: «Avec cette acquisition, nous élargissons notre vision à travers le monde et ensemble, nous facilitons l’expérience pour que des millions de consommateurs supplémentaires prennent des décisions intelligentes et confiantes grâce à encore plus d’avis de patients, de photos avant et après non retouchées, d’accès à des experts médicaux et des informations détaillées sur la procédure », a déclaré Coyle dans un communiqué.