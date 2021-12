Realty a gagné beaucoup de terrain perdu en 2021, pour faire mieux en 2022 : Développeurs

Avec une forte demande, des tendances en évolution et de nouveaux marchés émergents à la pointe de la croissance du secteur, l’année à venir sera probablement une année marquante pour le secteur immobilier.

L’année 2021 a été un tournant pour le secteur immobilier indien, car malgré les difficultés, le secteur a gagné une partie importante du terrain perdu.

Selon un rapport de Colliers, le segment résidentiel a enregistré de solides gains de reprise grâce aux mesures de relance du gouvernement, à la découverte de prix induite par le marché et à une nouvelle demande. Au cours des neuf premiers mois de l’année, les investissements dans le secteur résidentiel se sont élevés à 420 millions de dollars, dépassant les volumes observés pour l’ensemble de l’année dernière. Les investissements sont stimulés par une demande résidentielle renouvelée, entraînée par une plus forte propension à devenir propriétaire, des taux de crédit immobilier bas et des prix stables.

D’autre part, le segment industriel devrait voir des investissements avoisiner 1 milliard de dollars en 2021. Même la demande d’espaces de bureaux en 2021 devrait dépasser l’absorption brute moyenne entre 2016 et 2018.

Commentant les tendances de l’immobilier, Pankaj Bajaj, MD, Eldeco Group, a déclaré : « Ce fut étonnamment une excellente année pour l’immobilier, en particulier pour le résidentiel. Après la pandémie, les taux d’intérêt bas et la demande croissante de maisons plus grandes ont été un catalyseur, et nous avons connu une croissance à la fois des ventes et des prix. Cette tendance a été observée non seulement sur les principaux marchés d’Eldeco en Inde du Nord, mais dans l’ensemble du pays ; en fait, le monde entier. Nous pensons que cette tendance va se poursuivre. Premièrement, nous sortons d’un cycle de baisse pluriannuel de l’immobilier. Et deuxièmement, quelque chose a définitivement changé dans l’esprit de l’acheteur – ils veulent tous passer à une maison plus grande et meilleure.

Les développeurs disent que si la pandémie de COVID-19 a présenté des défis sans précédent dans toutes les industries, dans le monde de l’immobilier, elle a entraîné des changements radicaux dans le comportement et les préférences des consommateurs. Il a également annoncé un changement dans les préférences des clients vers des développeurs organisés avec des références solides et d’excellents antécédents.

« Avec le travail à domicile et la cyber-école devenant la norme, posséder une maison n’est pas seulement une classe d’actifs pour l’investissement, mais une nécessité. Le travail à domicile est devenu le courant sous-jacent dominant pour façonner les préférences des acheteurs de maison. Nous nous attendons à ce que l’activité de vente de logements bourdonnante persiste, que la périphérie de la ville maintienne sa première place en tant que région la plus demandée et que des options de travail flexibles continuent de façonner les décisions en matière de logement de nouvelles manières en 2022. Fort intérêt des utilisateurs finaux soutenu par les mesures de relance du gouvernement et les projets des promoteurs relanceront davantage la demande dans le segment résidentiel. Si nous continuons au rythme actuel, le secteur immobilier se rétablira pour atteindre les niveaux d’avant Covid », a observé Mohit Jain, directeur général de Krisumi Corporation.

Outre le segment résidentiel, le segment des bureaux a également résisté. Les espaces flex, par exemple, sont devenus incontournables après un an d’écart, pour occuper une part importante du crédit-bail à 16-18% en 2021. Selon Colliers, le stock flex total dans les villes métropolitaines devrait atteindre environ 40 millions de pieds carrés en 2021.

« Le secteur de l’immobilier commercial a fait un retour en force dans l’ère post-Covid. Surmontant les obstacles posés par la pandémie, le secteur des bureaux a fait preuve d’une grande résilience. Le retour au bureau en plein essor et l’adaptation au modèle de travail hybride ont soutenu la croissance du secteur des bureaux dans toutes les villes. Les rapports de l’industrie soulignent que la vague d’embauche agressive d’entreprises informatiques, d’entreprises ITeS, de nouvelles transactions commerciales et de plans d’expansion a conduit à des transactions de location impressionnantes dans des espaces de bureaux de catégorie A au cours du trimestre de septembre 2021 », a déclaré Abhishek Pandey, vice-président de l’engagement client et de la distribution, Viridian ROUGE.

Les changements induits par la pandémie ont propulsé la demande d’espaces de bureaux flexibles et de modèles hybrides non seulement dans les métros, mais également dans les villes de niveau 2. « La tendance va dominer au cours de l’année à venir, augmentant encore la croissance du secteur des bureaux. En raison des politiques gouvernementales agressives, de l’écosystème commercial propulsif, des plans d’expansion des entreprises, des tendances nouvelles et émergentes, nous nous attendons à une augmentation de la demande d’espaces de bureaux de catégorie A en 2022, qui s’avérera être l’année de la croissance », a ajouté Pandey. .

Vineet Taing, président du Vatika Business Centre, a déclaré : « La crise sanitaire mondiale a modifié les tendances de travail de nombreuses entreprises, de fonctionnaires et de toutes les grandes entreprises. La fusion d’immobilier commercial, d’espaces de coworking et de bureaux de catégorie A avec une infrastructure bien connectée et des opportunités d’investissement attrayantes a pris de l’ampleur. Le magnifique passage des stéréotypes de travail traditionnels et du travail des tendances à domicile aux espaces de coworking et aux styles de travail hybrides a poussé les grands acteurs du marché à adopter de nouveaux modèles commerciaux.

«Cependant, malgré les revers, les espaces de bureaux connaissent désormais une bonne résurgence. Nous sommes confiants dans nos opérations robustes et innovantes à travers le pays. Nous tirons également parti de nos espaces de bureaux avec des technologies de pointe et des offres plus intelligentes ainsi que la satisfaction de nos clients. L’industrie de l’espace de bureau s’est avérée résiliente et est désormais prête pour un avenir meilleur », a-t-il ajouté.

Perspectives pour 2022

La pandémie sans précédent de COVID-19 a incité l’industrie à « réfléchir, réévaluer et repenser » en vue de se préparer à la nouvelle normalité. Depuis le début de 2021, il y a eu une croissance soutenue des ventes dans les grandes métropoles indiennes, mais NCR a connu un bond considérable de la demande de logements avec une rafale de nouveaux lancements dans tous les segments et catégories de produits. L’année a également été marquée par une transformation des préférences des acheteurs de maison.

Aakash Ohri, directeur exécutif du groupe et directeur commercial de DLF Ltd, a déclaré : « L’une des tendances les plus significatives de cette année a été un afflux de demande de logements dans le segment du luxe et du super luxe. Les acheteurs avertis d’aujourd’hui ont orienté leurs décisions d’achat vers des maisons de luxe, alors qu’auparavant, ils investissaient dans d’autres classes d’actifs ou des produits de luxe. 2022 sera l’occasion de tout reconsidérer – comment nous construisons des communautés et des adresses pour être encore plus résilientes, saines, attrayantes, durables et créatives en même temps. L’industrie continuera d’être dynamique et à mesure que nous avançons vers la phase post-COVID, la durabilité sera la pièce maîtresse du récit immobilier. »

Selon les promoteurs, malgré les perturbations commerciales dues à la pandémie, le secteur a connu un fort rebond en 2021. Soutenu par la forte croissance économique, le secteur immobilier a rapidement repris de la vitesse.

Mohit Goel, MD, Omaxe Ltd, a déclaré : « Les tendances induites par la pandémie, associées à des taux d’intérêt bas, à un prix abordable et à d’autres facteurs favorables, ont accru la croissance de l’immobilier dans les villes de niveau 2/3 et devraient entraîner la croissance du secteur dans le années à venir. De nouvelles classes d’actifs comme les immeubles commerciaux haut de gamme et polyvalents ont trouvé la faveur des investisseurs et des acheteurs. De même, dans les projets résidentiels et urbains, les maisons de grande taille sont devenues un choix privilégié et continueront de stimuler la croissance immobilière dans les années à venir. Avec une forte demande, des tendances en évolution et de nouveaux marchés émergents à la tête de la croissance du secteur, l’année à venir sera probablement une année marquante pour le secteur immobilier.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.