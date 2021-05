Réaménagement de Central Vista: SC refuse d’entendre le plaidoyer pour une audition sur le PIL pour l’arrêt de la construction du projet

Pour l’inscription urgente de la question, la cour suprême a donné la liberté aux pétitionnaires de s’adresser à la Haute Cour de Delhi.

Vendredi, le SC a refusé d’entendre un plaidoyer contre le report de l’audience sur un litige d’intérêt public (PIL) demandant des instructions pour arrêter la construction dans le cadre du réaménagement de l’avenue Central Vista pendant la pandémie COVID-19 en cours. Cependant, pour l’inscription urgente de la question, la cour suprême a donné la liberté aux requérants de s’adresser à la Haute Cour de Delhi. Selon un rapport du PTI, la cour suprême entendait l’appel contre l’ordonnance du 4 mai de la haute cour qui avait énuméré l’audition de la PIL le 17 mai disant qu’elle voulait d’abord passer par ce que la cour suprême avait délibéré dans son jugement du 5 janvier, donnant un aller de l’avant au projet de réaménagement. Hier, l’avocat principal Siddharth Luthra a été invité par la cour suprême à mentionner l’affaire devant le HC pour inscription urgente le 10 mai.

L’avocat principal a déclaré au banc du CS que la question était d’une extrême importance alors que l’Inde était confrontée à une crise humanitaire sans précédent. Luthra a déclaré que les travaux de Sarai Kale Khan et de la région de Karol Bagh sont transportés vers Raj Path et Central Vista, où la construction est en cours. Cela augmente les chances de propagation d’une nouvelle infection à coronavirus parmi eux.

Luthra a fait référence à la lettre écrite par le CPWD à la DDMA pour la poursuite des activités de construction à Central Vista au motif qu’il s’agit de travaux limités dans le temps. Au motif qu’il s’agissait d’une activité essentielle, l’autorisation a été accordée mais en quoi la construction est-elle une activité essentielle, a-t-il demandé. Luthra a en outre déclaré que nous ne pouvions pas risquer la vie des travailleurs ainsi que de leurs familles et exercer plus de pression sur le système de santé du pays, ajoutant que le pic de la deuxième vague de la pandémie était prévu pour le 15 mai et SC a inscrit la question pour mai. 17. Cela ne servirait à rien, a-t-il déclaré.

L’audience sur une DIP, qui avait demandé au gouvernement central de suspendre les activités de construction du projet central en raison de la situation actuelle du COVID-19, a été reportée par le HC. Selon les pétitionnaires Sohail Hashmi, historienne et réalisatrice de documentaires et Anya Malhotra, qui travaille comme traductrice, le projet a le potentiel d’être un super diffuseur s’il est autorisé à se poursuivre pendant la pandémie COVID-19. Avant le CH, ils ont déclaré que la poursuite du projet était un sujet de préoccupation au vu du système de santé «en ruine» ainsi que de la vie en jeu des travailleurs employés sur le chantier du projet.

