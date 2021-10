Réaménagement de Chandni Chowk pour raviver sa gloire en tant que point névralgique de l’immobilier commercial

Chandni Chowk est la destination préférée pour le shopping et le commerce de vêtements et d’accessoires pendant les mariages et les festivals.

Héritage de 400 ans, la gloire de Chandni Chowk en tant que témoin de l’histoire de l’Inde et de son riche patrimoine culturel n’est pas cachée. Au fil des ans, la ville patrimoniale, qui englobe une immense valeur commerciale, était restée enchevêtrée dans des câbles aériens, des bâtiments délabrés, des routes brisées, des allées encombrées et des embouteillages. Le manque d’espaces commerciaux organisés avait ralenti la croissance des entreprises et des marques sur un marché avec 5 à 6 lakh de visiteurs quotidiens. Mais maintenant, l’ouverture d’un Chandni Chowk récemment réaménagé annonce un nouveau chapitre de croissance commerciale pour les investisseurs au cœur de la capitale indienne. Marché florissant, Chandni Chowk, dans son nouveau look, ouvre la voie à des espaces commerciaux organisés et ouvre enfin les portes du plus grand marché de détail et de gros d’Asie pour l’investissement immobilier commercial.

En regardant le marché immobilier du point de vue de l’investissement, il s’agit d’une combinaison parfaite et rare de rendements élevés et de faibles risques pour les investisseurs. Alors que l’économie passe de la reprise à la phase de croissance, les investisseurs qui ont une connaissance approfondie de l’immobilier trouvent que les actifs commerciaux constituent une meilleure option pour améliorer les portefeuilles de leurs investisseurs afin de générer des revenus et une stabilité plus élevés. Les rapports de l’industrie confirment également les sentiments accrus et indiquent que la location nette d’espaces commerciaux a augmenté de 32% en glissement annuel pour atteindre 4,39 millions de pieds carrés au cours de la période avril-juin de cette année.

Les engagements de pré-location sont toujours intacts et les volumes de location à Delhi-NCR sont passés de 1,9 million de pieds carrés au quatrième trimestre 2020 à 2 millions de pieds carrés au premier trimestre 2021. Selon l’agence de notation ICRA, la croissance du secteur immobilier se poursuivra s’étendre au fil du temps. Delhi, qui a une clientèle fidèle sur le marché, peut placer les investisseurs dans des positions rentables en cherchant un retour sur investissement maximal. Grâce à ces résultats prometteurs, l’immobilier commercial s’est également renforcé récemment.

Chandni Chowk est la destination préférée pour le shopping et le commerce de vêtements et d’accessoires pendant les mariages et les festivals. De plus, c’est un immense marché pour l’or et l’argent, l’éclairage, le matériel électrique, les épices, les fruits secs, les livres, etc. Et sans oublier la nourriture ! Les touristes affluent également à Delhi pour faire du shopping et ressentir le charme d’antan. La région bénéficie déjà de la présence d’env. 50 000 unités commerciales et une connectivité fluide grâce au métro de Delhi et à la gare ferroviaire augmentent encore sa valeur commerciale. Le marché de Chandni Chowk se transforme rapidement en un hotspot commercial organisé. L’arrivée d’espaces de vente au détail/de gros et de centres commerciaux de nouvelle génération devrait accueillir 40 lakhs d’acheteurs sérieux par mois dans les années à venir.

La durabilité est un autre élément qui améliore la valeur commerciale de Chandni Chowk. La prise de conscience accrue du maintien de l’esthétique et de la grandeur de cette ville patrimoniale a repensé l’approche du développement commercial durable. Répondant aux problèmes de circulation, à l’augmentation des niveaux de pollution de l’air et au manque de parkings, le parking à plusieurs niveaux deviendra bientôt opérationnel ici. Cela contribuera non seulement à faire de la zone une zone strictement interdite aux véhicules, mais contiendra également plus de 2100 voitures pour réduire la congestion.

Une destination de shopping de nouvelle génération est en vue à Chandni Chowk, qui a permis aux entreprises de servir une base de clients fidèles qui visite régulièrement la région pour les achats de mariage et de bijoux, la nourriture, les activités de loisirs, le tourisme, etc. La destination garantit des rendements locatifs élevés pour les investisseurs dans les propriétés commerciales qui se renforceront au cours des prochains trimestres. Sur la base de l’analyse des loyers actuels et futurs, le prix de la propriété affichera une plus grande appréciation et les perspectives d’un bon rendement et de la préservation et de l’appréciation du capital sont également élevées.

L’immobilier commercial continuera d’occuper une position dominante en tant qu’option d’investissement la plus recherchée. Au milieu de cela, l’émergence d’un Chandni Chowk remanié catapulte non seulement des opportunités pour les investisseurs ici, mais restaure également la gloire perdue de la région en tant que centre commercial le plus influent du pays.

(Par Mohit Goel, PDG, Omaxe Ltd)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.