Réaménagement des gares: un signal vert pour l’économie globale et l’immobilier

Par Anshuman Magazine

Indian Railways est l’un des plus grands réseaux ferroviaires du monde desservant env. 23 millions de voyageurs chaque jour. Une grande partie du réseau ferroviaire existant existe depuis l’ère pré-indépendance et mérite d’être repensée pour répondre aux exigences de la Nouvelle Inde. Dans ce contexte, Indian Railways s’est lancé dans un effort très nécessaire et passionnant pour réaménager d’importantes gares ferroviaires dans les principales villes de l’Inde afin de fournir des expériences de voyage améliorées à ses passagers en vue de moderniser et de pérenniser ces importants nœuds de voyage. Des agences telles que la RLDA, l’IRCON, l’IRDSC, etc. ont été activement engagées dans ce processus et ont déjà identifié 62 stations à travers le pays pour le réaménagement et la privatisation. Cela offre une formidable opportunité de remodeler le paysage urbain du pays, en mettant en place des projets exemplaires de développement axé sur le transport en commun (TOD) dans les villes de niveau 1 et en catalysant le développement dans divers emplacements de niveaux 2 et 3 à travers le pays.

Il est intéressant de noter que l’objectif n’est pas seulement de développer les installations et les commodités du côté ferroviaire, qui sont bien sûr extrêmement essentielles, mais aussi de développer les commodités de la ville pour utiliser commercialement les terrains excessifs disponibles dans certaines de ces gares. Les coûts de réaménagement des terminaux et des équipements ferroviaires peuvent être dans une large mesure interfinancés en exploitant le potentiel immobilier de ces localités. De plus, il y a eu une intention claire de motiver une participation accrue du secteur privé au réaménagement de ces gares.

Divers points positifs sont susceptibles d’émerger rapidement pour toutes les parties prenantes impliquées et de conduire à une transformation significative à court et moyen terme.

Construire une Inde prête pour l’avenir

Un bon design urbain et un plan directeur ont le potentiel de changer les perceptions et les résultats du marché en réinventant toute l’opportunité de développement. Comprendre et repenser la structure urbaine, la connectivité et les investissements aidera à repositionner ces emplacements. La valeur d’emplacements bien planifiés et bien conçus n’est pas seulement en termes financiers, mais aussi à travers la valeur sociale et environnementale qui a un impact sur la qualité de vie et le bien-être d’une communauté.

Changer la donne avec la connectivité

En mettant clairement l’accent sur la modernisation de l’infrastructure des gares existantes et le développement de centres commerciaux à grande échelle dans les terrains excédentaires disponibles à ces gares, les collectivités locales urbaines auront une opportunité significative. Non seulement ils peuvent moderniser la zone autour de la gare, mais aussi planifier de meilleures installations publiques et civiques. De plus, ils pourraient potentiellement transformer l’emplacement de la gare en un centre de transit multimodal en fournissant des réseaux locaux de bus et de train les reliant à la gare et éventuellement en les connectant aux aéroports de leurs villes. Tout cela aidera les passagers à accéder à des installations modernes et à se déplacer plus intelligemment et plus rapidement dans la ville et à travers le pays.

Opportunités de projets nouvelles et plus importantes

De nombreuses gares de premier plan, notamment la gare de New Delhi et le terminal CST de Mumbai, ont été identifiées pour la privatisation et la monétisation par le gouvernement. Avec des projets aussi importants en jeu, les investisseurs et les développeurs de haute qualité du secteur privé sont susceptibles de montrer un intérêt plus grand à participer à ces projets. Pour les développeurs, cela représentera une opportunité de créer de nouveaux points de repère qui sont planifiés et prêts pour l’avenir, tandis que pour les investisseurs, ces projets apporteront des opportunités d’investissement relativement peu risquées compte tenu du volume du trafic de passagers avec la possibilité de multiples options de sortie.

Valeur premium à proximité des gares

Les emplacements antérieurs à proximité des gares perdraient leur «valeur ajoutée» en raison de l’environnement mal entretenu. Mais cela est susceptible de changer avec le programme de réaménagement des gares. L’Inde se concentrant sur une connectivité plus intelligente après la pandémie, le développement des gares et des zones environnantes plus vastes constituera une étape importante. Les zones proches des gares deviendront bientôt des emplacements de choix, car la connectivité et l’accessibilité deviendront de plus en plus importantes pour les investisseurs et les occupants. Cela devrait revitaliser les nœuds qui étaient autrefois les points de repère les plus importants dans la plupart des villes.

Bien que les aspects positifs ci-dessus soient assez intéressants, des facteurs tels qu’une évaluation réaliste de l’immobilier, des conditions contractuelles équitables, des options de financement optimales et une plus grande autonomie pendant la phase de développement des projets, etc., sont susceptibles d’assurer une participation accrue du secteur privé. et le succès éventuel de ce modèle de partenariat.

(L’auteur est PDG et président de CBRE Inde, Asie du Sud-Est, Moyen-Orient et Afrique. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle du Financial Express Online.)

