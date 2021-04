Réaménagement et embellissement de Chandni Chowk terminés! Delhi CM inaugurera le 17 avril; des détails

Le projet d’embellissement a été achevé à un coût estimé de Rs 99 crore.

Les travaux de rénovation et d’embellissement de la route Chandni Chowk ont ​​été achevés et seront inaugurés par le ministre en chef de Delhi, Arvind Kejriwal, le 17 avril. Diverses nouvelles installations ont été introduites pour les touristes venant du monde entier pour visiter le marché de Chandni Chowk. Le tronçon réaménagé du Fort Rouge à la mosquée Fatehpuri sera une zone non motorisée de 9h00 à 21h00, selon un rapport du PTI. Le CM a déclaré que c’était un site du patrimoine historique et que toute la zone avait été rendue très belle. Après l’embellissement de Chandni Chowk, l’industrie du tourisme recevrait un coup de pouce majeur, et les touristes venant à Delhi seraient attirés par une visite à Chandni Chowk.

Selon le gouvernement de Delhi, le projet d’embellissement a été achevé à un coût estimé à Rs 99 crore. Il a également affirmé n’avoir rien négligé pour rehausser la beauté du site historique. Ainsi, l’administration a fait diverses choses pour donner à Chandani Chowk un aspect «vert et beau» et «un spectacle à voir», y compris l’utilisation de carreaux de granit, la plantation de grandes et petites plantes des deux côtés de la route, etc. véhicules, une chaussée de 5 à 10 mètres de largeur a été construite de part et d’autre de la route. En outre, il y a un sentier de 2,5 mètres de chaque côté de la route.

Pour la commodité des seniors, des véhicules électriques seront également exploités. En outre, les besoins des personnes handicapées ont également été pris en compte pendant le processus de reconstruction. Dans le cadre du plan de réaménagement du 1er décembre 2018, le tronçon de 1,3 km de long devait être achevé d’ici novembre 2020, mais a été retardé en raison de la pandémie COVID-19 en cours. Le site historique – Chandni Chowk est non seulement connu pour être l’un des marchés les plus anciens et les plus importants de Delhi, mais aussi en Inde, a ajouté le rapport.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.