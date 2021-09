Réapprovisionnement de la PS5 aux États-Unis : Best Buy, Target et GameStop – quand les consoles seront en stock

Le réchaud PS5 que nous attendons est Best Buy et si vous suivez notre La PS5 réapprovisionne le tracker Twitter Matt Swider et activez les notifications, vous recevrez la prochaine alerte de réapprovisionnement. Pourquoi suivons-nous de près un réapprovisionnement de Best Buy PS5 aujourd’hui, le 3 septembre ? Car cela fait plus de trois semaines que le détaillant américain n’a pas proposé de consoles. Nous avons vu Target expédier certaines consoles d’entrepôts vers des magasins individuels, mais le nombre d’inventaires est encore trop faible, selon nos sources. Nous aurons une mise à jour sur un éventuel réapprovisionnement de Target PS5 la semaine prochaine. Un réapprovisionnement GameStop PS5 semble plus probable pour la semaine prochaine, possible mardi, car nous avons en fait vu des mouvements de console là-bas, selon nos sources exclusives.

Voici comment obtenir les alertes de réapprovisionnement de la PS5 aujourd’hui :

Recevez nos alertes de réapprovisionnement PS5 dès aujourd’hui : Cliquez sur cette capture d’écran d’une alerte de réapprovisionnement PS5 du tracker Twitter Matt Swider et activez les notifications (cette petite icône de cloche dans le profil) pour des alertes instantanées. C’est ce que vous verrez quand la PS5 sera en stock.

Actualité du réapprovisionnement de la PS5 : vendredi 3 septembre

Les nouvelles sur le réapprovisionnement de la PS5 n’ont pas été aussi lentes en 2021. Cette semaine, seuls Amazon et Antonline ont fourni l’inventaire de la console PS5 Digital Edition. Et les deux se sont vendus en quelques minutes, laissant de nombreuses personnes frustrées.

Nous ne nous attendions pas à un réapprovisionnement de Walmart PS5 jeudi simplement parce que le détaillant a la console en rupture de stock, certains des derniers stocks PlayStation 5 achetés devant arriver en octobre. Si Walmart souhaite conserver des consoles Sony pour le Black Friday en novembre, il devra ralentir ses réassorts en septembre.

Cela laisse Best Buy, Target et GameStop tous prêts pour un réapprovisionnement, tandis qu’Antonline a tenu sa promesse d’avoir au moins un réapprovisionnement de nouvelle génération par semaine, donc d’autres peuvent arriver la semaine prochaine – si vous voyez nos alertes de réapprovisionnement.

Tracker de réapprovisionnement GameStop PS5

Prochaine date de réapprovisionnement de la PS5 sur GameStop : Tous les 7 à 15 jours – jusqu’à présent, cela fait 9 joursDernière petite date de réapprovisionnement de la PS5 sur GameStop : 25 août 2021 à 11h00 HAEDernière date majeure de réapprovisionnement de la PS5 à GameStop : 17 août 2021 à 11h00 HAEMéthode d’achat/expédition : En ligne uniquement, expédié sous 3 à 5 joursComment acheter la PS5 sur GameStop : Suivez le suivi de réapprovisionnement PS5 Matt Swider

Nous avons enfin vu le mouvement des consoles PS5 sur GameStop à partir du vendredi 3 septembre, selon nos sources exclusives. Cela signifie que nous pourrions assister à un autre réapprovisionnement la semaine prochaine, GameStop ayant récemment choisi mardi à 11 h HAE pour ses plus grosses commandes.

Parce que nous avons des sources internes et que nous avons été informés des trois derniers réapprovisionnements majeurs pour aider les joueurs réguliers qui nous suivent sur Twitter, nous sommes généralement en mesure de confirmer la date (mais pas l’heure) du réapprovisionnement la veille. .

Game Stop est l’endroit où les abonnés Twitter de Matt Swider ont connu le plus de succès de tous les détaillants. Pourquoi? Parce que GameStop nécessite des frais d’adhésion de 15 $ par an (PowerUp Rewards Pro) pour le premier accès et vous oblige à acheter des forfaits.

Cela empêche les revendeurs d’acheter tout l’inventaire PS5, un problème que nous voyons maintes et maintes fois chez Walmart et Best Buy lors de chaque réapprovisionnement. Ainsi, même si vous pouvez payer environ 750 $ pour le pack de disques PS5 avec trois jeux, une manette supplémentaire et une carte-cadeau, cela peut valoir le coup si vous êtes un joueur et que vous cherchez désespérément la PS5.

Tracker de réapprovisionnement PS5 pour Target

Prochaine date de réapprovisionnement de la PS5 à Target : La stratégie peut avoir changé (voir ci-dessous)Dernière date de réapprovisionnement de la PS5 chez Target : 27 août 2021 à 8h15 HAEMéthode d’achat/expédition : En ligne uniquement, retrait le jour même en magasinComment acheter la PS5 auprès de Target : Suivez le suivi de réapprovisionnement PS5 Matt Swider

La date de réapprovisionnement de Target PS5 a été plus difficile à déterminer car le détaillant américain vend la console de deux manières différentes.

Méthode 1

Les dates de réapprovisionnement à l’échelle nationale ont eu lieu un vendredi au cours des trois derniers cycles : vendredi 27 août ; vendredi 30 juillet; et le vendredi 9 juillet, avec trois ou quatre semaines entre les dates. Et même avec quatre semaines entre les deux dernières sorties PS5, Target a un inventaire très limité – quelques consoles de disque PS5 à 499 $ par magasin et encore moins de consoles PS5 Digital Edition à 499 $.

L’heure de réapprovisionnement Target PS5 se situe généralement entre 7 h HAE et 8 h HAE, l’heure la plus populaire étant 7 h 40 HAE, bien que cette dernière date de réapprovisionnement ait été à 8 h 15 HAE, et cela peut être dû au fait que la page du détaillant avait des problèmes pendant une heure. avant la mise en vente de la PS5.

Les événements nationaux de réapprovisionnement de la PS5 sont toujours tôt pour la côte ouest (7 h 40 HAE est 4 h 40 HAP), mais parce que vous achetez en ligne pour récupérer dans un magasin local, vous êtes en concurrence avec un groupe de voisins qui sont endormi, vous avez donc plus de chances que quiconque sur la côte est des États-Unis, plus éveillé.

Méthode 2

Celui-ci est plus difficile pour notre tracker Twitter PS5 à envoyer une alerte car Target a récemment (au cours des deux derniers mois) mis en ligne quelques consoles dans une poignée de magasins. Quelques magasins du Nebraska ou du Michigan recevront environ quatre consoles chaque matin (cela arrive rarement à d’autres moments de la journée), et elles disparaissent en un instant. Et il est difficile de les distinguer des réapprovisionnements nationaux les plus significatifs. Si vous obtenez une PS5 de ces cibles locales très limitées, considérez-vous chanceux.

Voici un exemple d’alerte de réapprovisionnement PS5 de Target :

Tracker de réapprovisionnement PS5 chez Best Buy

Prochaine date de réapprovisionnement de la PS5 (rumeur) : Peut-être cette semaineDernière date de réapprovisionnement de la PS5 chez Best Buy : 12 août 2021 à 14h35 HAEMéthode d’achat/ramassage : En ligne uniquement (pas en magasin), retrait en magasin 3 à 5 jours plus tardComment acheter la PS5 chez Best Buy : Suivez le suivi de réapprovisionnement PS5 Matt Swider

Le réapprovisionnement de Best Buy PS5 est attendu depuis longtemps, la dernière console étant disponible à l’achat il y a 22 jours. Et la plupart du temps, nous voyons l’inventaire de Best Buy être récupéré par des robots, ce qui le rend impossible à obtenir si vous êtes le consommateur moyen. C’est devenu notre magasin le moins préféré pour acheter, mais tout le monde pense à Best Buy lorsqu’il essaie d’acheter une console, donc il reste populaire.

La bonne nouvelle est que vous avez nos alertes pour l’obtenir avant que les robots des revendeurs ne réclament toutes les consoles PS5 au PDSF. La mauvaise nouvelle est que Best Buy a choisi des jours et des heures très aléatoires, allant de 9 h 35 HAE à 17 h 05 HAE en 2021.

Best Buy n’a pas eu de consoles PS5 depuis le 12 août à 14h35 HAE, alors attendez-vous à une alerte qui ressemble à l’image ci-dessous – espérons-le cette semaine.

La PS5 réapprovisionne le tracker Twitter pour Walmart

Prochaine date de réapprovisionnement de la PS5 chez Walmart : Habituellement le jeudi, mais est en rupture de stockDernière date de réapprovisionnement de la PS5 chez Walmart : 25 août 2021 à 12 h HAE (rare mercredi)Méthode d’achat/expédition : En ligne uniquement, livraison d’une semaine à un moisComment acheter la PS5 chez Walmart : Suivez le suivi de réapprovisionnement PS5 Matt Swider

Le dernier réapprovisionnement de Walmart PS5 a changé les choses avec un rare réapprovisionnement non jeudi – c’était un jeudi à chaque fois en 2021 – offrant plutôt des consoles PlayStation 5 le mercredi 25 août. En fait, il y avait deux heures de réapprovisionnement : 12 h HAE et 21 h HAE , et a envoyé des alertes sur les deux.

Qu’est-ce que cela signifie pour cette semaine? Souvent (mais pas toujours) Walmart prend une semaine de congé entre les réapprovisionnements, à mesure que l’inventaire est sauvegardé, et bien sûr, les personnes qui ont acheté à partir du dernier réapprovisionnement de Walmart PS5 ont des dates de livraison en octobre. Walmart est le plus long à expédier, bien qu’il expédie souvent des consoles de nouvelle génération avant les dates de livraison proposées (mais dans quelques cas, cela prend plus de temps et offre une remise sur la PS5). Dans un cas, Walmart a tellement gâché un réapprovisionnement PS5 Digital qu’il propose aux clients la console PS5 Digital à sa place – sans mise à niveau.

Y aura-t-il un autre réapprovisionnement Walmart PS5 cette semaine? Reviendra-t-il à la date et à l’heure habituelles de jeudi à 15 h HAE ? Nous continuerons à suivre le détaillant de boîtes-boîtes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, car tout dépend du nombre de personnes qui obtiennent leur console à temps.

La PS5 réapprovisionne le tracker Twitter pour Amazon

Prochaine date de réapprovisionnement de la PS5 sur Amazon : En retard sur des consoles PS5 supplémentaires Dernière date de réapprovisionnement de la PS5 Digital sur Amazon : 1er septembre 2021 à 11h05 HAEDernière date de réapprovisionnement du disque PS5 sur Amazon : 25 août 2021 (via Treasure Truck)Méthode d’achat/expédition : En ligne uniquement, expédié sous 1 à 3 joursComment acheter la PS5 sur Amazon : Suivez le suivi de réapprovisionnement PS5 Matt Swider

Amazon n’en avait pas fini avec le réapprovisionnement limité du disque PS5 via son système d’alerte Treasure Truck, selon nos reportages originaux et nos sources exclusives.

Et nous avions raison : la PS5 Digital est devenue disponible le 1er septembre et de nombreuses personnes ont capté la notification Twitter de Matt. C’est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle est que nous avons suivi Amazon pendant toute l’année 2021 et que nous voyons généralement la console de la boutique en ligne uniquement une fois par mois. Il faudra peut-être un certain temps avant qu’il y ait un autre réapprovisionnement ici.

Amazon a réapprovisionné les consoles PS5 à deux moments différents : entre 10 et 11 heures EDT et juste après 3 heures du matin EDT. On a l’impression que nous sommes en retard pour une baisse au milieu de la nuit, car cela ne s’est pas produit depuis Amazon Prime Day fin juin.

Sony Direct et d’autres détaillants PS5 suivis

Ce ne sont que cinq des détaillants aux États-Unis que nous suivons constamment sur Twitter en ce qui concerne le stock de PS5, mais loin de la liste complète. Nous surveillons également les dates de réapprovisionnement chez Newegg, Costco, Antonline et Sam’s Club. Sony PlayStation Direct, la boutique officielle de la marque PlayStation 5, a soudainement eu plus de consoles en stock ces dernières semaines. Et comme il dispose d’une salle d’attente, nous sommes en mesure d’émettre une alerte au moins 15 minutes avant l’ouverture de sa file d’attente virtuelle, donc pas de panique.

Où ne pas acheter la PS5, selon notre tracker de réapprovisionnement

Il y a des endroits aux États-Unis où vous ne devriez pas acheter une PS5. Sears et QVC proposent des “ensembles”, mais les accessoires pour lesquels ils facturent des centaines de dollars coûtent en réalité 35 $ chez Target. Lorsque vous décomposez le prix, ces forfaits souvent de 1 100 $ signifient que vous payez plus de 600 $ pour ces 35 $ d’accessoires, mais ils étalent les accessoires et incluent même des équipements comme un câble HDMI et un câble d’alimentation comme s’il s’agissait d’avantages.

Les magasins en ligne comme Silicon Nerd n’ont livré de consoles à aucun de nos abonnés, vous ne devriez donc pas acheter là-bas jusqu’à nouvel ordre (et peut-être essayer de récupérer votre argent). Nous continuerons à mettre à jour cette liste afin que vous ayez les meilleures chances d’obtenir une console PS5 avant la date limite d’octobre imminente pour acheter la PS5.