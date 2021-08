Réapprovisionnement de la PS5 et de la Xbox Series X: Walmart vient de connaître sa plus grosse baisse de console depuis des mois

Confiance et crédibilité

Le tracker de réapprovisionnement PS5 Matt Swider a aidé 66 000 personnes aux États-Unis à acheter une console de nouvelle génération en 2021 avec son suivi infatigable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, des alertes Twitter en stock et des rapports de réapprovisionnement exclusifs.

Mise à jour de réapprovisionnement Walmart PS5 et Xbox Series X : Il y a eu un réapprovisionnement massif de la PlayStation 5 et de la Xbox Series X aujourd’hui chez Walmart, et adeptes de notre La PS5 réapprovisionne le tracker Twitter Matt Swider reçu une alerte à l’avance et beaucoup ont pu trouver les consoles en stock. Matt a également réalisé une vidéo en direct sur le réapprovisionnement de la PS5 et de la Xbox sur YouTube, enseignant aux gens les trucs et astuces sur le processus de paiement compliqué de Walmart (si vous l’avez manqué, revenez en arrière et examinez comment passer à la caisse pendant que le stock PS5 était en direct). Les premières vagues de consoles semblaient impossibles à acheter, mais les clients ont pu percer dans les vagues suivantes espacées de dix minutes, et le prix était juste au PDSF : 499 $ pour PS5 Disc et Xbox Series X, 399 $ pour PS5 Digital et 299 $ pour Xbox série S.

Walmart PS5 et Xbox réapprovisionnent la diffusion en direct

La PS5 et la Xbox Series X étaient en stock à 15h EDT / 12h PDTL’application Walmart et le site Web Walmart auront les consoles

L’heure de réapprovisionnement de Walmart PS5 et Xbox Series X était à 15 h 00 HAE / 12 h 00 HAP, et cela a duré plus d’une heure. Vous pouvez acheter les deux consoles aujourd’hui au PDSF.

Cela correspond au modèle de Walmart : la date de réapprovisionnement de Walmart PS5 et Xbox Series X est presque toujours un jeudi, et nous avons répertorié les dates de réapprovisionnement passées ci-dessous.

Cela ne signifie pas que quiconque l’a acheté aujourd’hui obtiendra sa console tout de suite. La commande en ligne d’aujourd’hui est destinée à vous être expédiée, donc aucun ramassage Walmart en magasin ne sera disponible, et, non, vous ne pouvez pas vous rendre au magasin pour commander la console. S’il te plaît, ne fais pas ça.

Walmart est connu pour prendre un certain temps pour expédier la prochaine génération aux gens (jusqu’à un mois dans certains cas, mais en quelques jours pour quelques-uns). Il ne semble pas y avoir de rime ni de raison pour le timing.

Historique de réapprovisionnement de Walmart

5 août 2021 à 15 h HAE (jeudi) – Disque PS5, numérique et Xbox Series XÉcart de 14 jours depuis le dernier réapprovisionnement de Walmart PlayStation 523 juillet 2021 à 15h HAE (jeudi) – Disque PS5Écart de 30 jours17 juin 2021 à 15h HAE (jeudi) – PS5 DigitalÉcart de 3 jours14 juin 2021 à 3h HAE (lundi) – PS5 Digital (rare chute du lundi à 3h du matin) Écart de 25 jours20 mai 2021 à 15h00 HAE (jeudi)Écart de 14 jours6 mai 2021 à 15h30 HAE (jeudi)Écart de 21 jours15 avril 2021 à 15h00 HAE (jeudi) Écart de 28 jours18 mars 2021 à 15 h HAE (jeudi)Écart de 14 jours4 mars 2021 à 15 h HAE (jeudi)Écart de 30 jours4 février 2021 à 15 h HAE (jeudi)Écart de 14 jours21 janvier 2021 à 15 h HAE ( Jeudi)

Notre guide d’achat Walmart PS5

Walmart est le détaillant le plus populaire aux États-Unis, donc les consoles se vendent rapidement lorsque la PS5 est en stock. C’est un cas dans lequel l’application mobile est le héros et le site Web est l’acolyte. Nous expliquerons comment et pourquoi vous devriez utiliser les deux lors d’un drop PS5 chez Walmart.

Accédez au lien Walmart que nous tweetons à partir de notre tracker – juste à l’heure de réapprovisionnement de 15 h HAE. Ouvrez-le à la fois dans l’application Walmart et dans un navigateur (de préférence un ordinateur). Utilisez le navigateur pour déterminer si la PS5 est en stock chez Walmart (il ira en stock et en rupture de stock par vagues.Utilisez l’application mobile pour appuyer sur la caisse. Cela vous donnera un message d’erreur s’il ne peut pas être ajouté à votre panier. Fermez cette boîte de dialogue et appuyez à nouveau (l’application est meilleure puisque vous n’avez pas besoin de rafraîchir.Continuez à surveiller le site Web pour voir quand les heures de réapprovisionnement sont affichées (c’est là que le navigateur de l’ordinateur est utile).Cela se produit généralement par incréments de 10 minutes, mais même Walmart revendique une autre heure de réapprovisionnement à 3:10, parfois ils ne s’y tiennent pas, alors n’arrêtez pas d’appuyer sur l’application.

Quand est le prochain réapprovisionnement PS5 et Xbox ?

Vous le regardez. Walmart réapprovisionnera la PS5 et la Xbox Series X aujourd’hui à 15h EDT / 12h PDT, et même si cela arrive parfois tôt, si vous le manquez, il y a toujours des vagues de 10 minutes où les consoles sont en rupture de stock puis reviennent à la vie.

Nous aurons plus de mises à jour pour d’autres détaillants aux États-Unis, mais pour l’instant, tous les regards sont tournés vers Walmart dans les heures à venir. Restez à l’écoute pour plus de mises à jour sur ces dernières nouvelles.