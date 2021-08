Réapprovisionnement PS5: Best Buy, Walmart pourrait être le prochain – obtenez des mises à jour en direct du tracker Twitter dès aujourd’hui

Confiance et crédibilité

Le tracker de réapprovisionnement PS5 Matt Swider a aidé 66 000 personnes aux États-Unis à acheter une console de nouvelle génération en 2021 avec son suivi infatigable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, des alertes Twitter en stock et des rapports de réapprovisionnement exclusifs.

Mettre à jour: Si vous demandez quand est le prochain réapprovisionnement de la PS5 aujourd'hui, vous n'êtes pas seul. Aujourd'hui, le 4 août, nous suivons Best Buy et Walmart, bien que nous ayons plus de chances de voir un réapprovisionnement demain si vous attendez la console Sony au PDSF : 499 $ pour PS5 Disc et 399 $ pour PS5 Digital. Il n'y a rien eu en stock jusqu'à présent aujourd'hui.

► Quand? Suivez notre tracker Twitter sur le réapprovisionnement de la PS5 et activez les notifications pour des nouvelles de réapprovisionnement instantanées.

► N’achetez jamais auprès d’autres utilisateurs de Twitter – jamais. Ce sont toutes des arnaques. N’achetez que dans les magasins américains dont Matt vous avertit. Personne ne vendra une PS5 pour seulement 550 $.

Que faire maintenant : Activez les notifications pour des alertes instantanées. C'est ce que vous verrez quand la PS5 sera en stock.

Walmart est l’autre détaillant américain qui propose des consoles PS5 sans avoir besoin d’un ensemble, mais contrairement à Best Buy, qui effectue des commandes en ligne pour le ramassage en magasin, Walmart expédiera la PlayStation 5 à votre domicile.

La date de réapprovisionnement de Walmart PS5 est presque toujours un jeudi, nous examinons donc l’inventaire de la console pour le jeudi 5 août à 15 h HAE / 12 h HAP, l’heure habituelle de réapprovisionnement de Walmart pour les consoles.

Pour être clair: Walmart ouvre les commandes PS5 les jeudis en ce moment, mais pas tous les jeudis. Il stocke également la PS5 par vagues, ce qui signifie que lorsque vous actualisez à 15 heures, elle peut être en rupture de stock instantanément, mais vous devez actualiser la page à 15 h 10 – souvent par incréments de 10 minutes jusqu’à ce que le stock de la PS5 soit complètement épuisé.

Historique de réapprovisionnement de Walmart

Nous sommes aujourd’hui le 4 août 2021 (mercredi)Écart de 12 jours depuis le dernier réapprovisionnement de Best Buy PS5 (aucune garantie que ce soit aujourd’hui) 23 juillet 2021 à 15 h HAE (jeudi) – Disque PS5 Écart de 30 jours 17 juin 2021 à 15 h HAE (jeudi) – PS5 Digital Écart de 3 jours 14 juin 2021 à 3 h HAE (lundi) – PS5 Digital (rare chute de lundi à 3 h) Écart de 25 jours20 mai 2021 à 15 h HAE (jeudi) Écart de 14 jours6 mai 2021 à 15 h 30 HAE (jeudi)Écart de 21 jours15 avril, 2021 à 15 h HAE (jeudi) Écart de 28 jours 18 mars 2021 à 15 h HAE (jeudi) Écart de 14 jours 4 mars 2021 à 15 h HAE (jeudi) Écart de 30 jours 4 février 2021 à 15 h HAE (jeudi) Écart de 14 jours janvier 21, 2021 à 15 h HAE (jeudi)

Notre guide d’achat Walmart PS5

Walmart est le détaillant le plus populaire aux États-Unis, donc les consoles se vendent rapidement lorsque la PS5 est en stock. C’est un cas dans lequel l’application mobile est le héros et le site Web est l’acolyte. Nous expliquerons comment et pourquoi vous devriez utiliser les deux lors d’un drop PS5 chez Walmart.

Accédez au lien Walmart que nous tweetons à partir de notre tracker – juste à l’heure de réapprovisionnement de 15 h HAE. Ouvrez-le à la fois dans l’application Walmart et dans un navigateur (de préférence un ordinateur). Utilisez le navigateur pour déterminer si la PS5 est en stock chez Walmart (il ira en stock et en rupture de stock par vagues.Utilisez l’application mobile pour appuyer sur la caisse. Cela vous donnera un message d’erreur s’il ne peut pas être ajouté à votre panier. Fermez cette boîte de dialogue et appuyez à nouveau (l’application est meilleure puisque vous n’avez pas besoin de rafraîchir.Continuez à surveiller le site Web pour voir quand les heures de réapprovisionnement sont affichées (c’est là que le navigateur de l’ordinateur est utile).Cela se produit généralement par incréments de 10 minutes, mais même Walmart revendique une autre heure de réapprovisionnement à 3:10, parfois ils ne s’y tiennent pas, alors n’arrêtez pas d’appuyer sur l’application.

Prochaine date de réapprovisionnement de Best Buy PS5 : Réassort toutes les semaines ou toutes les deux semaines (et il n’était pas en stock la semaine dernière)Dernière date de réapprovisionnement de Best Buy PS5 : 23 juillet 2021 à 11 h 38 HAE Comment acheter la PS5 chez Best Buy : Suivez le suivi de réapprovisionnement PS5 Matt Swider

Best Buy n’a pas du tout réapprovisionné la PS5 la semaine dernière, ce qui signifie que TechRadar fait des heures supplémentaires pour suivre la console. Il y a enfin de bonnes nouvelles de nos sources chez le détaillant d’électronique, indiquant que Best Buy pourrait avoir un réapprovisionnement plus tard cette semaine. Nous n’allons pas mettre de date sur ce scoop parce que nous ne le savons tout simplement pas – nos sources Best Buy sont en charge de l’inventaire PS5, et ne mettent pas le bouton d’ajout au panier en direct.

D’après nos rapports, nous savons que Best Buy a déjà proposé des achats en ligne uniquement du disque PS5 et de l’édition numérique PS5, bien qu’il y ait toujours eu plus d’inventaire de la version PlayStation 5 Disc de la console. Choisis sagement.

Le modèle de réapprovisionnement de Best Buy est difficile à définir: le magasin ajoute un nouveau stock PS5 tous les jours de la semaine en 2021. Mais il privilégie les dates de réapprovisionnement du jeudi et du vendredi (en fait, on nous a dit que les rares réapprovisionnements du lundi n’ont lieu que lorsque les magasins ne reçoivent pas les livraisons à temps pour se réapprovisionner plus tard dans la semaine).

Historique de réapprovisionnement de Best Buy

Nous sommes aujourd’hui le 4 août 2021 (mercredi)Écart de 12 jours depuis le dernier réapprovisionnement de Best Buy PS5 (aucune garantie que ce soit aujourd’hui) 23 juillet 2021 à 11 h 37 HAE (vendredi) Écart de 9 jours 14 juillet 2021 à 14 h 47 HAE (mercredi) Écart de 20 jours 24 juin 2021 à 17h05 HAE (mardi)21 jours d’écart3 juin 2021 à 9h37 HAE (jeudi)10 jours d’écart24 mai 2021 à 11h49 HAE (lundi)11 jours d’écart13 mai 2021 à 15h40 EDT (jeudi)Écart de 7 jours6 mai 2021 à 15 h 49 HAE (jeudi)Écart de 48 jours19 mars 2021 à 12 h 32 HAE (vendredi)Écart de 7 jours12 mars 2021 à 15 h 33 HAE (vendredi)7 -jour d’écart5 mars 2021 à 11 h 50 HAE (vendredi) 7 jours d’écart26 février 2021 à 12 h 13 HAE (vendredi) 7 jours d’écart19 février 2021 à 11 h 28 HAE (vendredi) 29 jours d’écart21 janvier 2021 à 12 h 40 HAE (jeudi)Écart de 14 jours7 janvier 2021 à 16 h HAE (jeudi)

Notre guide d’achat Best Buy PS5

Best Buy est plus compliqué que les autres détaillants aux États-Unis, et cela a rendu beaucoup plus difficile la vérification à partir de l’interface en ligne que les détaillants PS5 comme Amazon et Costco, par exemple. Voici les meilleurs conseils de nos experts en réapprovisionnement PS5.

Accédez au lien Best Buy PS5 que nous fournissons à partir de notre tracker TwitterCliquez sur le bouton jaune d’ajout au panier (il deviendra gris presque instantanément) La page Best Buy indiquera qu’il reste une étape en haut de la page. C’est vague, mais nous avons découvert que « une étape de plus » consiste simplement à attendre que le bouton gris redevienne jaune. C’est là que la plupart des gens sont bloqués, car il s’agit d’une file d’attente aléatoire. Si ou lorsque le bouton est à nouveau jaune, cliquez à nouveau sur Ajouter au panier et passez à la caisse Si la console PS5 devient indisponible dans ce court laps de temps, essayez un autre Best Buy magasins. Il s’agit d’une commande en ligne qui doit être récupérée en magasin (Best Buy n’expédiera pas de consoles de nouvelle génération). Cela signifie que vous devriez continuer à essayer car lorsque la prochaine vague arrive, vous devriez être le premier en ligne parce que vous martelez ce bouton de paiement.

A quand le prochain réapprovisionnement de la PS5 ?

Nous continuerons d’ajouter des informations sur les événements de réapprovisionnement de la PS5 chez Best Buy et Walmart si la console doit être en stock cette semaine. Le fait que Best Buy, selon nos informations, n’ait pas eu de réapprovisionnement la semaine dernière et que nos sources préparent l’inventaire dans les entrepôts locaux signifie qu’il y a de fortes chances que l’heure de réapprovisionnement de la PS5 se produise avant vendredi – et nous serons là avec un tracker de réapprovisionnement PS5 Matt Swider.

Nous avons vu Target avoir un réapprovisionnement vendredi dernier, nous n’attendons donc pas grand-chose du détaillant avant la fin du mois d’août, et nous mettrons à jour cette actualité PS5 dès que nous aurons plus d’informations de nos sources dans les magasins.