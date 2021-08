Réapprovisionnement PS5: mises à jour en direct pour Best Buy, Walmart et GameStop – quand l’acheter

Notre tracker de réapprovisionnement PS5 propose des mises à jour en direct pour Best Buy, GameStop et d’autres magasins aux États-Unis, et si vous suivre La PS5 réapprovisionne le tracker Twitter Matt Swider – et activer les notifications, vous recevrez des alertes lorsque la console Sony PlayStation 5 sera en stock. Nous avons aidé 77 000 personnes à obtenir la console de nouvelle génération au cours des six derniers mois grâce à ces alertes, en dirigeant les gens vers des détaillants aux États-Unis comme Walmart et Target. La semaine dernière, GameStop et Sony Direct avaient des consoles PS5, et nous pouvons confirmer que Best Buy devrait avoir un stock de GPU cette semaine, le jeudi 26 août – et il pourrait également avoir des consoles de nouvelle génération à vendre en ligne comme il l’a fait. avant.

Voici comment suivre notre tracker Twitter de réapprovisionnement PS5 aujourd’hui.

Instructions de réapprovisionnement de la PS5

► Lorsque? Suivez le tracker Twitter de Matt Swider pour réapprovisionner la PS5 et activez les notifications pour savoir « quand est le prochain réapprovisionnement de la PS5 ? » Il enverra une alerte quand il y aura du stock.

► N’achetez jamais auprès d’autres utilisateurs de Twitter. Les réseaux sociaux sont remplis d’arnaques. N’achetez que dans les magasins américains dont Matt vous avertit. Personne ne vendra une PS5 pour seulement 550 $.

► Besoin d’aide ? Abonnez-vous à la chaîne YouTube de Matt Swider pour un coaching en direct et des mises à jour vidéo chaque fois qu’un réapprovisionnement PS5 et Xbox Series X est annoncé.

Instructions: Cliquez sur cette capture d’écran d’une alerte de réapprovisionnement PS5 du tracker Twitter Matt Swider et activez les notifications (cette petite icône de cloche dans le profil) pour des alertes instantanées. C’est ce que vous verrez quand la PS5 sera en stock.

Actualité du réapprovisionnement de la PS5 : dimanche 22 août

Nous n’avons pas vu la PS5 en stock chez Best Buy la semaine dernière, mais elle prévoit de vendre des produits technologiques difficiles à trouver plus tard cette semaine. Par exemple, TechRadar peut confirmer que le magasin a prévu des employés pour travailler pour un événement d’achat en magasin de GPU jeudi, selon nos sources exclusives. Il peut lier la console PS5 à un achat en ligne (il l’a déjà fait une fois le même jour).

Il y a deux autres magasins qui devraient avoir la PS5 en stock ce mois-ci: GameStop a vendu la console Sony tous les sept à 15 jours – jusqu’à présent, cela fait cinq jours – donc cela pourrait être dès mardi, ou il s’approvisionnera sur l’inventaire et en faire un la semaine prochaine. Cela dépend vraiment du nombre de consoles que Sony envoie à GameStop d’ici mardi.

L’autre détaillant qui devrait avoir la console est Amazon. La dernière fois que nous avons vu la console en stock chez le détaillant en ligne, c’était le 22 juillet – il y a un mois. Nous pourrions donc voir plus de consoles PS5 Disc à 499 $ et PS5 Digital à 399 $. Cela pourrait fournir aux clients, qui ne veulent pas de packs GameStop PS5, une console pour le PDSF.

Suivi de réapprovisionnement de Best Buy PS5

Prochaine date de réapprovisionnement de la PS5 (rumeur) : Peut-être cette semaine en ligne avec des GPU en magasinDernière date de réapprovisionnement de la PS5 chez Best Buy : 12 août 2021 à 14h35 HAEMéthode d’achat/ramassage : En ligne uniquement (pas en magasin), retrait en magasin 3 à 5 jours plus tardComment acheter la PS5 chez Best Buy : Suivez le suivi de réapprovisionnement PS5 Matt Swider

Selon nos sources exclusives, Best Buy a demandé à ses employés d’être disponibles le matin du jeudi 26 août. Bien qu’il s’agisse du nouveau stock de GPU Nvidia, Best Buy a également lancé la commande en ligne de la console PS5 quelques heures plus tard dans l’après-midi. .

L’heure de réapprovisionnement de Best Buy peut se situer entre 9 h 35 HAE et 17 h 05 HAE – donc pendant les heures de travail – si elle s’en tient à ses horaires précédents. C’est une grande fenêtre, c’est donc une raison de plus pour suivre notre compte de suivi de réapprovisionnement PS5.

Tracker de réapprovisionnement GameStop PS5

Prochaine date de réapprovisionnement de la PS5 sur GameStop : Tous les 7 à 15 jours – jusqu’à présent, cela fait 5 joursDernière date de réapprovisionnement de la PS5 sur GameStop : 17 août 2021 à 11h00 HAEMéthode d’achat/expédition : En ligne uniquement, expédié sous 3 à 5 joursComment acheter la PS5 sur GameStop : Suivez le suivi de réapprovisionnement PS5 Matt Swider

Notre reportage exclusif a informé tout le monde des dates de réapprovisionnement de GameStop PS5 trois fois de suite, et les abonnés Twitter de Matt Swider ont trouvé le plus de succès chez ce détaillant car il a une barrière à l’entrée plus élevée.

GameStop vous oblige à payer des frais d’adhésion de 15 $ par an (PowerUp Rewards Pro) et vous oblige à acheter des forfaits. Cela empêche les revendeurs de se jeter sur la PS5, un problème que nous constatons chez Walmart et Best Buy lors de chaque réapprovisionnement. Ainsi, même si vous pouvez payer environ 750 $ pour le pack de disques PS5 avec trois jeux, une manette supplémentaire et une carte-cadeau, cela peut valoir le coup si vous êtes un joueur et que vous cherchez désespérément la PS5.

Matt connaît généralement la date de réapprovisionnement de GameStop PS5 la veille de son arrivée, alors restez à l’écoute de ce tweet très important avant d’aller vous coucher.

Tracker de réapprovisionnement cible PS5

Prochaine date de réapprovisionnement de la PS5 à Target : La stratégie peut avoir changé (voir ci-dessous)Dernière date de réapprovisionnement de la PS5 chez Target : 30 juillet 2021 à 7 h 38 HAEMéthode d’achat/expédition : Retrait le jour même en ligne uniquement en magasinComment acheter la PS5 auprès de Target : Suivez le suivi de réapprovisionnement PS5 Matt Swider

La date de réapprovisionnement de Target PS5 devrait être cette semaine, cependant, notre tracker Twitter a détecté un changement dans le processus de commande du détaillant, qui a généralement un stock de la console PlayStation 5 Disc toutes les trois semaines.

Récemment, les magasins Target locaux ont ouvert des commandes en ligne pour la version PS5 Disc à des heures aléatoires, généralement le matin. Il s’agit d’un changement par rapport aux dates de réapprovisionnement cibles spécifiques qui se produisent dans tout le pays. Cela se produit dans quelques codes postaux aux États-Unis, souvent avec encore moins de consoles PS5 disponibles dans chaque magasin.

Juste au cas où cela reviendrait aux dates de sortie de la PS5 à l’échelle nationale, nous continuerons à suivre Target. Il est toujours tôt le matin. Par exemple, il y a trois semaines, presque tous les magasins Target aux États-Unis avaient un réapprovisionnement au cours de cette même fenêtre horaire précoce : entre 7 h HAE et 8 h HAE, l’heure la plus populaire étant à quelques minutes de 7 h 40 HAE (la dernière PS5 l’heure de réapprovisionnement était de 7 h 38 HAE, par exemple).

La PS5 réapprovisionne le tracker Twitter pour Amazon

Prochaine date de réapprovisionnement de la PS5 sur Amazon : A venir en aoûtDernière date de réapprovisionnement de la PS5 sur Amazon : 21 juillet 2021 à 10 h 10 HAEMéthode d’achat/expédition : En ligne uniquement, expédié sous 1 à 3 joursComment acheter la PS5 sur Amazon : Suivez le suivi de réapprovisionnement PS5 Matt Swider

Notre tracker Twitter de réapprovisionnement PS5 Matt Swider est prêt pour le prochain réapprovisionnement d’Amazon, car le détaillant en ligne n ° 1 doit lancer des commandes de consoles pour août – il a généralement un réapprovisionnement PlayStation 5 une fois par mois et nous n’avons pas vu la PS5 en stock depuis fin juillet.

Amazon est si populaire que chaque fois qu’il a un réapprovisionnement PS5, ses pages de paiement se bloquent généralement avec de nombreuses personnes voyant des erreurs 404 (avec de jolies photos de chiens). L’astuce pour acheter la PS5 sur Amazon consiste à sélectionner « Ajouter à la liste » chaque fois que le bouton normal d’ajout au panier ne fonctionne pas. À partir de là, une fenêtre contextuelle apparaît et vous pouvez sélectionner “Afficher la liste” et l’ajouter à votre panier à partir de là, loin de la page principale du produit qui est martelée par le trafic.

Amazon choisit généralement une ou deux fois pour un réapprovisionnement : soit le matin (entre 10h et 11h EDT) soit au milieu de la nuit (juste après 3h EDT). Il y a eu une circonstance particulière dans laquelle Amazon a choisi 12 h HAE pour son réapprovisionnement nocturne PS5 afin de se rattacher aux trois dernières heures d’Amazon Prime Day.

Deux choses importantes : À partir des modèles de date et d’heure de réapprovisionnement en va-et-vient de la PS5, nous serons peut-être prêts pour un réapprovisionnement nocturne de la PS5 en août, mais notre tracker Twitter sera prêt pour cela. De plus, pour chaque autre réapprovisionnement, Amazon a PS5 Disc et Digital, puis juste Digital la prochaine fois. Ce prochain cycle devrait avoir les deux versions de la console.

La PS5 réapprovisionne le tracker Twitter pour Walmart

Prochaine date de réapprovisionnement de la PS5 chez Walmart : Habituellement le jeudi, mais vient d’avoir un réapprovisionnementDernière date de réapprovisionnement de la PS5 chez Walmart : 5 août 2021 à 15h00 HAEMéthode d’achat/expédition : En ligne uniquement, livraison d’une semaine à un moisComment acheter la PS5 chez Walmart : Suivez le suivi de réapprovisionnement PS5 Matt Swider

Walmart est connu pour deux choses : avoir des réapprovisionnements massifs de PS5 le jeudi (mais pas tous les jeudis) et permettre aux gens d’acheter des consoles que le détaillant peut ou non avoir en stock. Cela explique pourquoi cela peut prendre d’une semaine à deux mois pour obtenir une console PS5 payante de Walmart.

Et bien sûr, notre tracker Twitter savait des heures à l’avance que Walmart aurait la PS5 à vendre jeudi il y a deux semaines, et les dates de livraison sont désormais indiquées pour la mi-septembre. Il faudra peut-être un certain temps avant que Walmart ne dispose d’un réapprovisionnement approprié pour la PS5 (bien qu’il ne soit pas rare que la boutique en ligne vende un petit inventaire PlayStation 5 malgré le fait que certains clients attendent toujours).

Plus de détaillants PS5 suivis sur Twitter

Ce ne sont que cinq des détaillants aux États-Unis que nous suivons constamment sur Twitter en ce qui concerne le stock de PS5, mais loin de la liste complète. Nous surveillons également les dates de réapprovisionnement chez Newegg, Costco, Antonline et Sam’s Club. Sony PlayStation Direct, la boutique officielle de la marque PlayStation 5, doit également être réapprovisionné, mais a considérablement ralenti l’offre d’inventaire.

Il y a des endroits aux États-Unis où vous ne devriez pas acheter une PS5. Sears et QVC proposent des “ensembles”, mais les accessoires pour lesquels ils facturent des centaines de dollars coûtent en réalité 35 $ chez Target.

Les magasins en ligne comme Silicon Nerd n’ont livré de consoles à aucun de nos abonnés, vous ne devriez donc pas acheter là-bas jusqu’à nouvel ordre (et peut-être essayer de récupérer votre argent). Nous continuerons à mettre à jour cette liste afin que vous ayez les meilleures chances d’obtenir une console PS5 avant la date limite d’octobre imminente pour acheter la PS5.