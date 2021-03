Réapprovisionnement PS5: nous savons quand vous pourrez l’acheter ensuite – mais ce n’est pas aujourd’hui

Mise à jour du samedi: Vous ne verrez pas beaucoup d’activité de notre tracker de réapprovisionnement PS5 ce week-end, mais vous devriez suivre notre compte Twitter de près car nous sommes sur le point de confirmer où et quand Sony réapprovisionnera la PS5. Selon nos sources, ce sera la semaine prochaine sur Amazon, mais pas le lundi 15 mars. Quand la PS5 sera-t-elle réapprovisionnée? Nous travaillons à clouer la date comme nous l’avons fait avec Target et Best Buy plus tôt.

Tu peux faire deux choses aujourd’hui même si aucun réapprovisionnement de la PS5 ne se produit un week-end. Tout d’abord, suivez notre tracker de réapprovisionnement PS5 pour la mise à jour de la date et de l’heure. Deuxièmement, vérifiez et enregistrez les 12 liens de magasin de confiance que vous voyez ci-dessous.

🚨🚨🚨Réapprovisionnement PS5! 🏷 BEST BUY 🏷 aux États-Unis l’a en ce moment. t.co/zBCWLFWVVP5 mars 2021 En savoir plus

Vous recevrez une notification push sur votre téléphone si vous activez les notifications (voir l’icône en forme de cloche pour activer les alertes). Nous vous informerons de toute mise à jour du réapprovisionnement de la PS5 via un tweet. Les secondes comptent.

Version disque PS5 à 499 $ sur Amazon – bientôt en stock

399 $ PS5 Digital Edition sur Amazon – bientôt en stock

Amazone: PS5 | Édition numérique PS5 – doit être réapprovisionné la semaine prochaine Meilleur achat: PS5 | Édition numérique PS5 – vient de sortir en rupture de stock vendredi GameStop: PS5 | Édition numérique PS5 – excellente source grâce aux offres groupées abordables qui restent en stock plus longtemps Walmart: PS5 | Édition numérique PS5 – est en rupture de stock la semaine dernière, en rupture de stock Sony Direct: PS5 | PS5 Digital Edition – en rupture de stock mercredi Cible: PS5 | PS5 Digital Edition – vous êtes ici Photo B&H: PS5 | PS5 Édition numérique Sam’s Club: PS5 | Édition numérique PS5 Newegg: PS5 | Édition numérique PS5 Costco: PS5 Adorama: PS5 Antonline: PS5 – bonne source de bundles

Important: N’achetez pas la PS5 sur Twitter ou d’autres sources en ligne qui ne sont pas protégées contre la fraude. La douzaine de magasins américains fiables ci-dessus avaient des stocks PS5 dans le passé.

TechRadar a exclusivement rendu compte de plusieurs baisses de PS5 au cours des deux dernières semaines, et nous avons ensuite des informations indiquant qu’Amazon a un inventaire pour la semaine prochaine. Nous reviendrons avec l’heure et la date de réapprovisionnement d’Amazon PS5 dès qu’elles seront confirmées.

Nous attendons de recevoir des nouvelles des sources concernant le calendrier de l’inventaire, cependant, nous pouvons vous dire que 46000 consoles PlayStation 5 sont en cours de préparation pour une commande en ligne sur Amazon.com.

🔥 Vous n’avez pas encore obtenu la PS5? Vous avez * 46 000 * chances la semaine prochaine sur Amazon. Restez à l’écoute avec @Jake_Randall_YT! 🔥👉La console de Sony apparaîtra ici * SEMAINE SUIVANTE * PS5 Digital (bientôt) https://t.co/Z1x6HcLHWlPS5 Disc (bientôt) https://t.co/jiCiZyFp2x https: // t .co / fWOOwPw6mI13 mars 2021 En savoir plus

Avec l’aide des sources d’entrepôt, nous avons obtenu d’autres projections d’inventaire PS5 correctes, y compris la quantité, l’heure et la date des expéditions.

Entrepôt Best Buy cette semaine. Photo fournie exclusivement à TechRadar. Des modifications ont été apportées pour protéger l’identité de notre source. (Crédit d’image: employé de Best Buy)

Voici pourquoi la date et l’heure de réapprovisionnement de la PS5 ne sont jamais gravées dans le marbre dans les magasins de détail physiques – et cela peut également s’appliquer à Amazon: chaque entrepôt auquel les consoles doivent avoir droit doit les recevoir en premier – et il doit y en avoir suffisamment d’entre eux répartis dans tout le pays. C’est une nécessité d’inventaire et logistique, nous dit-on.

De plus, Amazon, comme Best Buy, peut ne pas vendre via son inventaire complet aux consommateurs. Certaines consoles peuvent être retenues au cas où quelqu’un reviendrait avec une console défectueuse. On nous dit que c’est rare, mais cela arrive, il faut donc qu’il y ait suffisamment de stock pour remédier à ces problèmes dans chaque magasin.

Astuces de réapprovisionnement Amazon PS5

La commande de PS5 sur Amazon est difficile simplement parce que tout le monde a ses informations de carte de crédit et son adresse connectées à son compte. En termes simples, il n’y a pas de temps à perdre étant donné que la commande en un clic offerte à Amazon par rapport aux autres détaillants aux États-Unis.

C’est différent de Best Buy, qui vous fait attendre sur une page jusqu’à ce que vous puissiez réellement passer la commande et appuyer de nouveau sur le bouton Ajouter au panier. Tout cela dans le but de battre les robots employés par les scalpeurs PS5.

Explication du réapprovisionnement PS5

La PS5 a été presque impossible à trouver en stock pendant plus de quelques minutes à chaque fois que les magasins réapprovisionnent la console Sony. Nous constatons que la même chose peut être dite à propos du réapprovisionnement de la Xbox Series X. Sony et Microsoft lancent leurs consoles respectives en novembre 2020 et n’ont pas été en mesure de fabriquer suffisamment pour répondre à la demande.

Des magasins comme Target, Walmart et Best Buy ajoutent régulièrement de nouveaux stocks à leurs magasins et le béguin de personnes venant sur leurs sites bloque souvent les pages. Quatre mois après le lancement initial, c’est toujours un fardeau d’acheter une console de nouvelle génération, même après des mois où les clients tentent constamment leur chance.