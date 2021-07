Réapprovisionnement PS5: Walmart avait le disque PS5 en stock pour 499 $ aujourd’hui – quand l’acheter ensuite

Confiance et crédibilité

Le tracker de réapprovisionnement PS5 Matt Swider a aidé 59 300 personnes aux États-Unis à acheter une console de nouvelle génération en 2021 avec son suivi infatigable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, des alertes Twitter en stock et des rapports de réapprovisionnement exclusifs.

Mettre à jour: Le réapprovisionnement de Walmart PS5 s’est produit exactement comme notre La PS5 réapprovisionne le tracker Twitter Matt Swider avait signalé des heures plus tôt et des centaines de ses abonnés ont pu acheter la console auprès de Walmart. Vous pouvez également – si vous suivez son compte et activez les notifications. La version PS5 Disc était en stock cette fois, donc Walmart n’avait pas l’édition numérique PS5 en réapprovisionnement. Il y avait aussi un réapprovisionnement Xbox Series X, une nouvelle que nous avons également signalée avant le réapprovisionnement de Walmart PS5 aujourd’hui. Les deux étaient en vente à 15h00 HAE / 12h00 HAP. Vous ne l’avez pas compris ? Recevez ces alertes pour la prochaine opportunité de réapprovisionnement.

► Lorsque? Suivez notre tracker Twitter sur le réapprovisionnement de la PS5 Matt Swider et activez les notifications pour les nouvelles de réapprovisionnement. C'est le moyen le plus rapide d'obtenir des mises à jour de réapprovisionnement PS5.

► N'achetez jamais auprès d'autres utilisateurs de Twitter. Ce sont toutes des arnaques. N'achetez que dans les magasins américains dont Matt vous avertit. Personne ne vendra légitimement une PS5 pour seulement 550 $.

Les directions: Cliquez sur cette image d’un exemple d’alerte de réapprovisionnement PS5 de Matt Swider et activez les notifications (cette petite icône de cloche) pour des alertes instantanées.

Réapprovisionnement Walmart PS5: c’est arrivé aujourd’hui, comme indiqué

Prochaine date de réapprovisionnement de Walmart PS5 : Jeudi 22 juillet à 15 h HAESchéma: Presque toujours un jeudi – mais pas tous les jeudisDernière date de réapprovisionnement mineure de Walmart PS5 : Jeudi 1er juillet à 15 h HAEDernière date de réapprovisionnement majeure de Walmart PS5 : Jeudi 17 juin à 15 h HAEComment acheter la PS5 chez Walmart : Suivez notre compte de suivi de réapprovisionnement PS5

Mettre à jour: Le disque PS5 était en stock aujourd’hui chez Walmart, et il était au PDSF de 499 $. Il n’y avait pas de Walmart PS5 Digital Edition en stock aujourd’hui, le 22 juillet.

Rapports antérieurs (nous avons raison) : Cela fait plus d’un mois depuis le dernier réapprovisionnement majeur de la PS5 chez Walmart, et bien qu’il ait souvent le plus d’inventaire, c’est aussi l’un des magasins les plus populaires aux États-Unis. Cela signifie que tout le monde essaie d’acheter la console PS5 en même temps en milieu d’après-midi.

Aujourd’hui, le 22 juillet, pourrait être la prochaine occasion d’acheter la PS5 de Walmart, et l’heure de réapprovisionnement habituelle est en jeu : 15 h 00 HAE / 12 h 00 HAP, selon le modèle inébranlable de Walmart en 2021. Walmart a manqué de 399 $ de consoles numériques PS5 pendant son dernier réapprovisionnement majeur et, après ce désastre de réapprovisionnement de la PS5, l’a transformé en un net positif pour les consommateurs qui ont été mis à niveau gratuitement vers la version PS5 Disc à 499 $.

Walmart met beaucoup de temps à expédier des consoles PS5 à certaines personnes, mais c’est pourquoi nous sommes un peu plus confiants dans un réapprovisionnement qui se produit aujourd’hui: la plupart des gens qui ont acheté la PS5 le mois dernier ont finalement obtenu leur modèle de disque PS5 retardé de Walmart dans le poster. Walmart pourrait être prêt pour une autre série de réapprovisionnements PS5 plus tard dans la journée.

Best Buy réapprovisionnera-t-il cette semaine ?

Dernière date de réapprovisionnement de Best Buy PS5 : Mercredi 14 juillet à 14h47 HAESchéma: Aléatoire. Il fait des réapprovisionnements hebdomadaires mais ensuite, après quelques cycles consécutifs, décolle plusieurs semaines à la foisComment acheter la PS5 chez Best Buy : Suivez notre compte de suivi de réapprovisionnement PS5

Best Buy rend difficile l’achat de la PS5 pour plusieurs raisons. Premièrement, sa date et son heure de réapprovisionnement n’ont pas été cohérentes comme celles de Walmart et cela ne nous avertit pas du moment où il sera réapprovisionné. Souvent, nous devons nous fier à des sources internes, qui savent quand les stocks arrivent dans leurs entrepôts régionaux mais ne contrôlent pas le bouton d’ajout au panier.

Cela peut être un effort pour contrecarrer les bots, mais la vérité est que les bots sont capables de vérifier automatiquement plus facilement que tout le monde (en ouvrant plusieurs onglets et en déterminant quelle page passera par la file d’attente du bouton d’ajout au panier le plus rapidement). Dans votre région, cela peut rendre l’achat de PS5 impossible, car les consoles doivent être récupérées en personne trois à cinq jours plus tard, vous devez donc sélectionner un magasin Best Buy local.

Nous vous tiendrons au courant des nouvelles de réapprovisionnement de Best Buy PS5 lorsque nous saurons qu’elle sera prête à sortir la console Sony – et vous aurez peut-être une chance de l’acheter.

Target a probablement besoin de plus de temps avant un réapprovisionnement PS5

Prochain réapprovisionnement Target PS5 : Probablement la semaine prochaineDernier réapprovisionnement Target PS5 : 19 juillet à 15 h HAESchéma: Entre 7h et 8h, généralement le mercredi ou le jeudiComment acheter la PS5 auprès de Target : Suivez notre compte de suivi de réapprovisionnement PS5

La dernière fois que nous avons vérifié auprès de nos sources chez Target, il n’y avait que trois consoles PS5 dans l’arrière-boutique des magasins. Ces magasins individuels ne peuvent pas vendre leur inventaire PS5 tant qu’il n’y a pas suffisamment de stock de consoles PlayStation 5 pour faciliter un réapprovisionnement PS5 à l’échelle nationale. Tout se passe en ligne (vous ne pouvez pas aller au magasin pour l’acheter), mais vous devez sélectionner le ramassage en magasin (Target n’expédie pas la PS5 pour le moment).

L’heure cible de réapprovisionnement de la PS5 a toujours été de 7h00 HAE à 8h00 HAE aux États-Unis, l’heure la plus populaire ayant été 7h40 HAE. Récemment, cela s’est produit un peu plus tôt (7 h 07 HAE), alors assurez-vous de vérifier à partir de 7 h HAE – lorsque nous pensons qu’il y a un réapprovisionnement. C’est très tôt si vous êtes, disons, en Californie, où il serait 4h40 du matin PDT. Mais Target le fait parce qu’il veut terminer le réapprovisionnement de la PS5 avant l’ouverture de ses magasins le même jour.

Comme Walmart, nous voyons souvent Target s’en tenir à un modèle de jour de la semaine: la PS5 a toujours été vendue un mercredi ou un jeudi en 2021 – à l’exception d’un vendredi au cours duquel la semaine a été courte, repoussant tout (en raison de la vacances du 4 juillet plus tôt dans la semaine).

Réapprovisionnement Amazon PS5: ne vous attendez pas à ce qu’il soit bientôt en stock

Amazon vient d’avoir la PS5 en stock hier, le 21 juillet, et cela signifie que nous n’y verrons probablement pas de réapprovisionnement avant la fin août. Il existe un modèle mensuel cohérent pour Amazon en 2021 : c’est toujours un jour de semaine aléatoire une fois par mois et passe du jour à la nuit. Étant donné que ce dernier réapprovisionnement s’est produit pendant la journée, nous pourrions voir un autre réapprovisionnement de la PS5 à minuit ou à 3 h HAE d’Amazon le mois prochain.

Quelque chose à noter: Amazon n’avait en stock que la console PS5 Disc à 499 $ cette semaine, et il semble y avoir aussi un modèle; Amazon offre seulement la moitié du temps la possibilité d’acheter la console numérique PS5 à 399 $. La même chose peut être dite à propos des événements de réapprovisionnement de Walmart PS5, bien que la PS5 Digital Edition soit davantage en vente.

Nous tweeterons des conseils sur la façon de sécuriser la console lorsqu’il y aura un réapprovisionnement dans ce magasin américain. Il s’agit généralement d’un tweet de suivi (comme indiqué ci-dessous) juste après l’alerte Twitter de réapprovisionnement de la PS5 que nous envoyons immédiatement.

Réapprovisionnement GameStop PS5 : tous les 7 à 15 jours (ça fait 7)

Prochaine date de réapprovisionnement de GameStop PS5 : Probablement tard cette semaine ou la semaine prochaineDernière date de réapprovisionnement de GameStop PS5 : Jeudi 16 juillet à 11h HAESchéma: semaine à semaine et demie avec les packs PS5 exclusifs à GameStopComment acheter la PS5 sur GameStop : Suivez notre compte de suivi de réapprovisionnement PS5

La date de réapprovisionnement de GameStop PS5 est tous les sept et 15 jours, et jusqu’à présent, cela ne fait que sept jours que le détaillant de jeux a eu la PS5 en stock aux États-Unis. Les acheteurs du dernier réapprovisionnement du jeudi 16 juillet ne font que recevoir leurs commandes de consoles PS5 par la poste. GameStop est à retenir car il propose des offres groupées ; cela décourage les revendeurs qui ne peuvent pas facilement profiter des jeux et accessoires facilement disponibles, et c’est une bonne chose pour les vrais joueurs qui sont toujours à la recherche d’une console PS5. GameStop limite également l’accès anticipé à ses événements de réapprovisionnement PS5 à ses membres Power Rewards Pro, qui coûte 15 $ par an, ce qui réduit encore plus le nombre d’utilisateurs.

Selon ce calendrier, le prochain réapprovisionnement de la PS5 sur GameStop devrait avoir lieu plus tard cette semaine (du mercredi au vendredi) ou au début de la semaine d’après (du lundi au mercredi), si le détaillant de jeux américain s’en tient à son modèle habituel qui a été utilisé pendant une grande partie de 2021.

Recherchez une alerte pour le réapprovisionnement GameStop PS5 similaire à celui-ci.

Le réapprovisionnement de Sony Direct PS5 a déjà eu lieu cette semaine

Date et heure de réapprovisionnement de Sony Direct PS5 pour tout le monde : 19 juillet à 17h05 HAERéapprovisionnement Sony Direct PS5 – si vous aviez l’invitation par e-mail : 19 juillet à 15 h HAESchéma: Deux fois par mois à 17h HAE, mais assez imprévisibleComment acheter la PS5 de Sony Direct : Suivez notre compte de suivi de réapprovisionnement PS5

Le Sony Direct est l’exact opposé d’un réapprovisionnement Walmart PS5 pour plusieurs raisons. Cette boutique officielle de la marque PlayStation utilise un système de file d’attente virtuelle qui transforme l’achat d’une PS5 en loterie, avec une barre de progression. Walmart jette simplement tout le monde sur une page avec un bouton d’ajout au panier, puis un bouton de paiement qui ne fonctionnent pas tous les deux correctement 99% du temps.

En faisant cela, Sony Direct choisit au hasard qui passera à travers le processus d’attente, bien que nos conseils d’experts suggèrent toujours d’utiliser plusieurs appareils pour augmenter vos chances. Le disque PS5 à 499 $ PDSF et le PS5 Digital au prix légèrement moins cher de 399 $ étaient en vente cette semaine, mais, comme toujours, la PS5 Digital Edition est d’abord en rupture de stock, quelques minutes avant que le disque PS5 ne soit épuisé.

L’heure de réapprovisionnement était à 17 h 05 HAE, ce qui correspond au moment où Sony Direct fait une file d’attente virtuelle pour tout le monde. Deux heures avant cette heure, à 15 h HAE, il y avait une file d’attente virtuelle Sony Direct séparée plus petite pour les personnes qui avaient reçu une invitation spéciale par e-mail à l’avance (environ 40 heures à l’avance).

D’après notre reportage exclusif, tout le monde de la file d’attente virtuelle sur invitation uniquement n’a pas pu acheter la console, ce qui est extrêmement rare, surtout lorsque Sony Direct ouvre les commandes à tout le monde.

(Crédit image: Matt Swider / Twitter)