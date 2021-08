Réapprovisionnement Sony Direct PS5: première file d’attente virtuelle en août – comment l’obtenir

Le réapprovisionnement de Sony Direct PS5 se déroule en ce moment, et si vous suivez La PS5 réapprovisionne le tracker Twitter Matt Swider, vous recevrez toujours une alerte lorsque la PlayStation 5 sera en stock – si vous suivez et activez les notifications. Beaucoup de gens ont pu acheter la PS5 via GameStop plus tôt dans la journée grâce à l’alerte de Matt, et maintenant nous voyons que la PS5 en stock pour le PDSF – 399 $ pour PS5 Digital et 499 $ pour PS5 Disc.

Voici comment entrer dans la file d’attente virtuelle même si vous n’avez pas l’invitation par e-mail Sony Direct.

Les directions: Cliquez sur cette capture d’écran d’une alerte de réapprovisionnement PS5 et Xbox du tracker Twitter Matt Swider et activez les notifications (cette petite icône de cloche dans le profil) pour des alertes instantanées.

C’est ce que vous verrez quand la PS5 sera en stock.

(Crédit image: Matt Swider / Twitter)

Nouvelles de réapprovisionnement PS5: 17 août – Stock de consoles Sony

Nous avons vanté des sources exclusives suggérant qu’un réapprovisionnement de GameStop PS5 avait lieu cette semaine avant mercredi, et bien sûr, nous avons enfin fixé la date de réapprovisionnement : elle est prévue pour le mardi 17 août 2021 à 11h HAE.

Ce n’est pas le seul détaillant de réapprovisionnement PS5 aux États-Unis à faire l’actualité aujourd’hui. Alors que GameStop propose des offres groupées aujourd’hui, Sony Direct – le site officiel de la marque PlayStation de Sony – réapprovisionne également sa console : 499 $ pour le disque PS5 et 399 $ pour la PS5 Digital, tous deux au PDSF.

Cela marque deux façons très différentes d’acheter la console. Différents prix et différentes méthodes de paiement (cliquer sur un bouton d’ajout au panier et rafraîchir sans relâche chez GameStop vs attendre dans une file d’attente virtuelle chez Sony Direct).

(Crédit image: Matt Swider / Twitter)

La prochaine date de réapprovisionnement de Sony Direct PS5 est le 17 août, alors que cette file d’attente virtuelle particulière n’était au départ ouverte qu’aux personnes ayant cette invitation convoitée par e-mail Sony Direct, elle est désormais ouverte à tout le monde avec une deuxième file d’attente virtuelle.

Sony Direct a ouvert cette deuxième file d’attente virtuelle pour tout le monde trois minutes avant 17h00 EDT / 14h00 PDT, et ce sera plus compétitif. C’est parce que beaucoup de gens ont décidé de renoncer aux packs de réapprovisionnement GameStop PS5 en faveur de l’achat de la console Sony au PDSF.

Les dates de réapprovisionnement de Sony Direct ont eu lieu deux fois par mois cet été, une limitée aux utilisateurs PSN avec l’invitation par e-mail et personne d’autre, et une autre pour les personnes avec l’invitation par e-mail, puis à tous les autres.

Invitation par e-mail Sony Direct : comment l’obtenir

Obtenir l’e-mail d’invitation Sony Direct aujourd’hui est une question de chance, mais nous pouvons vous dire ceci : il est destiné aux utilisateurs de PSN, selon Matt Swider, tracker de réapprovisionnement PS5. Bien que aléatoire, il existe des moyens de vous ouvrir à l’invitation par e-mail.

(Crédit image : Matt Swider)

Chaque fois qu’il y a un réapprovisionnement Sony Direct, nous recevons des milliers de messages directs Twitter demandant comment s’inscrire à l’e-mail Sony Direct, et la méthode de Sony est – naturellement – ​​enfouie dans un tas de sous-menus. Matt vous guidera tout au long du processus – si vous êtes sur la liste de la newsletter.