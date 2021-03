Réapprovisionnement Xbox Series X: il est devenu plus difficile de trouver en stock – où l’acheter réellement

Mise à jour du dimanche: Notre tracker de réapprovisionnement Xbox Series X a aidé des milliers de personnes à obtenir la console Microsoft nouvelle génération, et elle sera de retour en stock cette semaine. Où et quand la Xbox Series X sera-t-elle réapprovisionnée? Nous tweeterons à ce sujet dès sa mise en ligne.

Cela ressemblera à:

🚨> 90 minutes de réapprovisionnement Xbox / 2 heures sur PS5 🌟Walmart🌟THIS THE BIG ONE🐳 PS5 Digital https://t.co/znn5fqVNI1PS5 Disc https://t.co/fOQxCworacXbox Series X https://t.co/ rDu9ZnRy1iXbox Series S https://t.co/wU69mKu7OiMy comment l’acheter conseils @techradar: https://t.co/LjreRk1bbs4 mars 2021 En savoir plus

2. Vérifiez vous-même le réapprovisionnement Xbox – ce sont les 12 magasins de confiance

12 magasins de réapprovisionnement de confiance Xbox Series X

Évitez d’acheter cette console via Twitter et des sources en ligne auxquelles vous ne faites pas confiance. Voici une liste de 12 détaillants dont nous savons qu’ils sont légitimes.

Microsoft: Xbox Series X | Xbox Series S – est en rupture de stock en quelques secondes tous les quelques jours Amazone: Xbox Series X | Xbox Series S – toujours vérifier le stock surprise GameStop: Xbox Series X | Xbox Series S – dernier en stock mardi Walmart: Xbox Series X | Xbox Series S – dernier en stock jeudi de la semaine dernière Cibler: Xbox Series X |Xbox Series S – était en stock jeudi Meilleur achat: Xbox Series X | Xbox Series S – dernier en stock vendredi dernier Photo B&H: Xbox Series X et Series S Sam’s Club: Xbox Series X | Xbox Series S Newegg: Xbox Series X et Series S Costco: Xbox Series X | Xbox Series S Adorama: Xbox Series X | Xbox Series S Antonline: Xbox Series X | Xbox Series S

Le réapprovisionnement de la Xbox Series X de Best Buy n’a pas eu lieu vendredi – il était limité à un réapprovisionnement de la PS5 en fin de journée. On nous dit que même cela ne s’est presque pas produit. Le détaillant américain a donc au moins un inventaire de la console Microsoft. Il n’en avait tout simplement pas assez dans tous ses entrepôts pour se déployer. Best Buy est donc une possibilité pour ce vendredi prochain.

Mais le gros réapprovisionnement d’Amazon Xbox Series X pourrait venir cette semaine. Encore une fois, nos sources affirment que 46 000 consoles Sony sont en cours de préparation, mais les détaillants américains aiment lancer les deux consoles en même temps. Nous l’avons vu de Walmart, Target et GameStop avec presque chaque réapprovisionnement. La dernière action Best Buy était l’exception.

Nous avons eu du succès: environ 25% des réponses de notre tracker Twitter Xbox Series X montrent qu’ils ont obtenu la nouvelle console grâce à nos alertes. C’est devenu plus facile avec le temps, car de plus en plus de gens ont accès au système Sony – il y a un peu moins de pression aujourd’hui qu’il y a deux semaines.

Nos DM sont ouverts aux pourboires au cas où plus de personnes ayant des connaissances internes voudraient savoir à tout le monde quand s’attendre à un nouveau réapprovisionnement de la console. Nous avons obtenu ces derniers jours des images internes de Target et de Best Buy.

Les employés de Best Buy ont envoyé à TechRadar des photos de leur stock de consoles Xbox Series X – et ils disent que le réapprovisionnement va bientôt être lancé. (Crédit d’image: employé de Best Buy)

Il est important de souligner que vous ne pourrez pas commander dans les magasins de détail lorsque nous attendons le réapprovisionnement Xbox. Nous ne voulons pas être responsables d’envoyer des personnes dans des magasins physiques à la recherche d’un réapprovisionnement Xbox qui n’existe pas pour un achat en magasin.

Le modèle de réapprovisionnement Xbox

Le Microsoft Xbox Store officiel a eu le réapprovisionnement Xbox Series X le plus fiable de la semaine dernière. Mais là-bas, nos autres magasins américains qui se sont réapprovisionnés récemment: Walmart, Best Buy, Target, ANTonline et GameStop ont été ceux à enregistrer début mars.

Le problème que les gens ont, c’est que les magasins comme Walmart et Best Buy reviendront initialement en stock et se vendront en quelques secondes. Ils sont désactivés. Cependant, avec quelques mises à jour simples de la page, il se peut qu’il revienne en stock.

Les détaillants américains publient le réapprovisionnement de la Xbox en petites vagues. Les consommateurs sont également susceptibles d’annuler leur commande à mi-parcours ou leur carte de crédit est refusée et l’inventaire retourne dans le système cinq minutes plus tard. C’est ce qui prolonge le réapprovisionnement et pourquoi nous vous recommandons d’être persévérant.

Histoires de réussite du réapprovisionnement de la Xbox Series X

Bonne fin à cette histoire PS5. Heureux de jouer un rôle.❤️ https://t.co/WhtMOS2put25 février 2021 En savoir plus

Grâce à Twitter, nous suivons le prochain stock Xbox à partir de 12 sources, et nous avons vu quelques consoles Xbox Series X apparaître au cours de la semaine dernière et, encore mieux, des taux de réussite élevés pour les personnes qui recherchaient un réapprovisionnement. mois.

Même si vous n’achetez pas la console aujourd’hui, il se peut qu’une Xbox abandonne l’un des jours de la semaine à venir.