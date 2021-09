Réapprovisionnement Xbox Series X : il n’était en stock qu’une seule fois cette semaine, mais il y a de bonnes nouvelles

Il n’y a eu qu’un seul réapprovisionnement Xbox cette semaine, et notre La Xbox Series X réapprovisionne le tracker Twitter Matt Swider vous enverra la prochaine alerte de réapprovisionnement de la série X – si vous suivez son compte Twitter et activez les notifications. En 2021, Matt a aidé plus de 80 000 personnes à acheter une console de nouvelle génération en tweetant quand elle sera en stock aux États-Unis dans des magasins comme Best Buy, Walmart, GameStop et Target. Il était plus facile d’acheter qu’un réapprovisionnement PS5 au premier semestre; cela a changé au cours des deux derniers mois, car l’inventaire des consoles Microsoft est soudainement devenu rare. Mais, bonne nouvelle, nous avons vu le réapprovisionnement officiel du Microsoft Store vers 18 heures HAE une fois par semaine, et c’est ainsi que les gens l’ont reçu grâce à nos alertes cette semaine.

Voici comment connaître le prochain réapprovisionnement de la Xbox Series X :

Comment acheter un réapprovisionnement Xbox

► Lorsque? Suivez notre tracker Twitter de réapprovisionnement Xbox Matt Swider et activez les notifications pour des nouvelles de réapprovisionnement instantanées. C’est le moyen le plus rapide d’obtenir des mises à jour de stock Xbox.

► N’achetez jamais auprès d’autres utilisateurs de Twitter – jamais. Ce sont toutes des arnaques. N’achetez que dans les magasins américains dont Matt vous avertit. Personne ne vendra une Xbox Series X pour seulement 550 $.

Nouvelles de réapprovisionnement de la Xbox Series X pour le 10 septembre

La Xbox Series X n’était en stock qu’une seule fois cette semaine, et c’était via le Microsoft Store officiel aux États-Unis. Cela a duré longtemps – trois minutes entières.

Oui, trois minutes, c’est en fait long pour un réapprovisionnement Xbox Series X, mais si vous êtes assez rapide avec nos alertes Twitter, vous pouvez facilement passer à la caisse. Nous attendons également que d’autres magasins aient la console. GameStop propose généralement des packs pour consoles toutes les semaines ou toutes les deux semaines, Best Buy est en retard pour un réapprovisionnement Xbox et Target a des baisses de temps en temps en ligne, mais au niveau local (vous devez sélectionner un magasin pour le ramassage en magasin) .

Antonline est une bonne source de consoles Xbox Series X sous forme de bundle, et a régulièrement eu une baisse de console de nouvelle génération une fois par semaine – bien que cette semaine c’était la Xbox Series S, ce qui compte mais n’est toujours pas aussi difficile à obtenir comme la série X.

Microsoft a un réapprovisionnement constant de la Xbox Series X

Le Microsoft Xbox Store officiel a été le plus cohérent avec les événements de réapprovisionnement de la Xbox Series X, se produisant régulièrement (mais pas toujours) le jeudi vers 18 heures HAE, selon le tracker de réapprovisionnement Xbox Matt Swider.

En fait, c’était le dernier réapprovisionnement de la Xbox Series X. Cela s’est produit à 18h05 HAE, comme vous pouvez le voir sur notre alerte de réapprovisionnement. À moins qu’il n’y ait un réapprovisionnement Xbox de Best Buy aujourd’hui, ce sera le seul stock Xbox pendant plus d’une semaine.

Le conseil d’expert que nous donnons est que si la Xbox se vend rapidement à 18h05 HAE, restez 15 minutes. Les personnes qui l’ont dans leur panier pendant 15 minutes manqueront leur chance de vérifier et la console reviendra dans le système d’inventaire, vous permettant de l’acheter lors d’un deuxième tour surprise, tandis que tant de gens nous répondent sur Twitter ‘C’est sold out’ et s’en aller sans essayer pendant cette deuxième vague.

Ciblez les réapprovisionnements de la Xbox Series X à quelques codes postaux

Le processus de réapprovisionnement Xbox chez Target a changé au cours de l’été 2021, et au lieu de faire de grands réapprovisionnements à l’échelle nationale, il déploie l’inventaire au fur et à mesure qu’il les amène dans l’arrière-boutique de ses magasins individuels à travers les États-Unis.

Désormais, le stock Xbox Series X est toujours vendu en ligne uniquement, mais parce que vous sélectionnez un magasin local pour le ramassage en magasin, vous êtes en concurrence avec des voisins. Cela rend les choses à la fois plus faciles et plus difficiles, selon l’endroit où vous vivez dans le pays, et seules quelques consoles sont disponibles à différents codes postaux, souvent le matin avant l’ouverture des magasins Target.

Target a effectué au moins un réapprovisionnement Xbox à l’échelle nationale après être passé à ce format local au fur et à mesure, mais nous n’y avons pas vu la série X autant que nous l’avons vu chez Walmart, notre choix préféré.

Une partie de la raison pour laquelle la Xbox Series X est devenue plus difficile à trouver en stock est le simple fait qu’il n’y a pas eu de réapprovisionnement de Best Buy Xbox depuis près de deux mois. La dernière date et heure en 2021 était le 14 juillet à 15 h 10 HAE, et nous ne l’avons pas vue depuis.

La bonne nouvelle est que nous savons que Best Buy prépare bientôt au moins un réapprovisionnement Xbox : il a déjà une configuration de page de destination pour la console Halo Infinite Xbox Series X en édition limitée, qui sera lancée le 15 novembre. Espérons que nous voyons la Xbox avant puis dans son format normal Black 1 To, aussi.

Temps de réapprovisionnement Xbox Best Buy : La date n’est jamais définie en stock, mais les heures sont assez cohérentes, étant toujours pendant les heures de travail de 9h37 HAE à 5h05 HAE, selon notre tracker de réapprovisionnement Xbox. C’est une grande fenêtre, mais au moins nous savons qu’il n’a pas de réapprovisionnement prévu pour les nuits et les week-ends.

Antonline avait la Xbox en réapprovisionnement, mais pas la série X

Antonline est l’un des rares détaillants à promettre une livraison de console de nouvelle génération par semaine, et il a livré un réapprovisionnement Xbox – mais c’était pour les packs Xbox Series S et non la série X que tout le monde veut vraiment.

Quoi qu’il en soit, Antonline a proposé le stock récent de la Xbox Series X sous forme de bundle, la dernière date et heure étant le 24 août 2021 à 9 h 49 HAE. Comme Best Buy, il fait généralement des heures normales (pas de nuit ni de week-end), mais il s’agit plus d’être rapide à l’opportunité de réapprovisionnement que Best Buy, ce qui permet le hasard lorsque vous essayez de l’ajouter à votre panier.

Walmart Xbox Series X réapprovisionne le jeudi

Walmart a été l’un des rares magasins de réapprovisionnement Xbox Series X fiables aux États-Unis au cours de la seconde moitié de 2021. Il ne fournit pas toujours les dates d’expédition les plus rapides, un mois étant le délai estimé, mais il effectue généralement la livraison avant cela. période de temps projetée.

Heureusement, la Xbox Series X est devenue plus difficile à obtenir pour les robots, car Walmart a mis en place une nouvelle exigence « Appuyez et maintenez » pour l’achat de la console. Il n’atteindra toujours pas facilement votre chariot, mais au moins il y a un meilleur coup le jeudi.

Date de réapprovisionnement de Walmart Xbox Series X : Chaque date a eu lieu un jeudi, généralement à 15 h HAE, mais le dernier réapprovisionnement de Walmart a eu lieu un mercredi à 12 h HAE et un autre à 21 h HAE, ce qui était bien pour les personnes qui ne peuvent pas obtenir la console à cause du travail. Nous ne savons pas si la date et l’heure de réapprovisionnement seront définitivement modifiées simplement parce que Walmart a été en rupture de stock sur les consoles Xbox et s’efforce de remplir les expéditions précédentes avant d’accepter d’autres commandes. On verra jeudi prochain.

GameStop propose des packs rares toutes les quelques semaines

GameStop est un excellent choix pour acheter une Xbox Series X – lorsqu’il y a un réapprovisionnement – ​​car il regroupe des jeux et des contrôleurs avec son stock et nécessite un abonnement annuel de 15 $. Cela frotte les gens dans le mauvais sens, mais cela empêche aussi les revendeurs de profiter de la console Microsoft, et c’est une bonne chose.

Le problème est que le dernier réapprovisionnement de GameStop a eu lieu le 17 août lorsqu’il a associé Madden NFL 22 à la console pour 695 $, une bonne affaire si vous aimez ce jeu. Mais avant cela, il s’agissait essentiellement de ce rare réapprovisionnement en magasin GameStop Xbox Series X en juin. C’est un long écart, alors que GameStop propose souvent des packs PS5 chaque semaine ou toutes les deux semaines.

