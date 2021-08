Réapprovisionnement Xbox Series X : suivi en direct pour Best Buy, Target, GameStop et Microsoft

Les récentes dates de réapprovisionnement de la Xbox Series X offrent des signes prometteurs, car la console Microsoft était en stock chez plusieurs détaillants aux États-Unis et elle reste en stock plus longtemps aujourd’hui qu’au premier semestre 2021. Il s’agit simplement de trouver un réapprovisionnement Xbox. .

Mettre à jour: La semaine dernière, nous avons vu Walmart et le Microsoft Xbox Store officiel proposer la console pendant quelques minutes, ce qui est plus long que la normale, et des centaines de nos abonnés ont pu acheter la console Microsoft pour son PDSF de 499 $.

Best Buy réapprovisionnement Xbox Series X: ce sera peut-être le prochain

Prochain réapprovisionnement de Best Buy Xbox Series X : Peut-être cette semaine (pas de consoles la semaine dernière)Dernier réapprovisionnement de Best Buy Xbox Series X : Mercredi 14 juillet à 15h10 HAEComment acheter la Xbox de Best Buy : Suivez notre compte de suivi de réapprovisionnement Xbox

Les dates de Best Buy Xbox Series X ont été assez cohérentes en 2021 avec des baisses de console presque hebdomadaires dans sa boutique en ligne (jamais de réapprovisionnement Xbox en magasin de Best Buy). Le dernier stock a été mis en ligne aux États-Unis le mercredi 14 juillet 2021, ce qui signifie qu’il n’y a pas eu de réapprovisionnement la semaine dernière après un mois où le détaillant d’électronique populaire proposait de nouvelles consoles chaque semaine.

Il y a eu un réapprovisionnement plus récent de Best Buy PS5 il y a un peu plus d’une semaine un vendredi, mais les acheteurs de Xbox ont été laissés de côté et Best Buy n’a proposé aucune console la semaine dernière. Comme beaucoup de détaillants américains, Best Buy a la Xbox en stock plus longtemps, mais les baisses se produisent moins souvent que les consoles Sony et les consoles numériques.

Les dates de réapprovisionnement de Best Buy ont été aléatoires, bien que l’heure de stock ait toujours été comprise dans une fenêtre d’heures de clarté : de 9h38 à 17h05 – donc en gros toute la journée, mais au moins cette information vous indique que ce n’est jamais du jour au lendemain ni ce n’est le cas au petit matin. Cela peut rendre difficile l’achat de la Xbox Series X chez Best Buy si vous êtes coincé au travail pendant ces heures.

La date et les heures de réapprovisionnement aléatoires chez Best Buy sont la raison pour laquelle nos alertes de réapprovisionnement Xbox Series X sont devenues si cruciales pour les gens.

Temps de réapprovisionnement de Walmart Xbox Series X

Prochain réapprovisionnement Walmart Xbox Series X : peut-être le jeudi 5 août à 15 h HAE si cela se produit cette semaineDernier réapprovisionnement Walmart Xbox Series X : 29 juillet à 15 h HAE

La date et l’heure de réapprovisionnement de Walmart Xbox Series X sont cohérentes, même si les modèles dans lesquels il a un réapprovisionnement Xbox ne sont jamais garantis: le jour de la semaine et l’heure sont toujours un jeudi à 14h30 HAE ou 15h HAE, selon à notre expert en réapprovisionnement Xbox Series X Matt Swider. Walmart ne s’écarte pas de cette date et de cette heure.

Il est important de vous abonner à nos alertes – vous serez le premier informé et pourrez obtenir un lien directement à partir du tweet. Vous devriez l’ouvrir sur un navigateur Web à 15h00 HAE (si cela se produit alors – la dernière heure de réapprovisionnement de Walmart PS5 a été à 15h35 HAE) et nous tweeterons des conseils utiles comme l’utilisation de l’application mobile en même temps pour appuyer constamment sur le bouton d’ajout au panier de Walmart Xbox Series X.

Réapprovisionnement de GameStop Xbox Series X

Prochain réapprovisionnement GameStop Xbox Series X : Inconnu, mais c’est en retardDernier réapprovisionnement mineur de GameStop Xbox Series X : Jeudi 15 juillet à 11h HAEDernier réapprovisionnement du pack Xbox All-Access sur GameStop : 23 juin à 14h HAESeul le réapprovisionnement de la Xbox Series X GameStop en magasin en 2021 : 16 juin à l’ouverture du magasinDernier réapprovisionnement majeur de GameStop Xbox Series X : Mercredi 26 mai à 14h HAE Comment acheter la Xbox sur GameStop : Suivez notre compte de suivi de réapprovisionnement Xbox

Comme vous pouvez le constater, la stratégie de réapprovisionnement de GameStop Xbox Series X est omniprésente, le dernier inventaire en ligne majeur ayant été lancé le 26 mai. Il y a eu d’autres événements de réapprovisionnement Xbox depuis cette date : le 16 juin, nous avons vu le premier et le seul réapprovisionnement majeur en magasin dans les magasins de détail – GameStop ou autre – en 2021 ; le 23 juin, un pack Xbox All Access a été mis en ligne ; et le jeudi 15 juillet dernier, le détaillant a brièvement regroupé la console Xbox Series X avec un contrôleur Xbox bleu supplémentaire, Xbox Game Pass Ultimate et une carte-cadeau de 20 $ et F1 2021.

Nous espérons plus – et mieux – de packs Xbox Series X GameStop dans un avenir proche, car le détaillant de jeux continue d’essayer différentes choses avec son inventaire Xbox. Et, bien sûr, nous serons là avec des alertes Twitter.

Disponibilité secrète de la Xbox Series X du Microsoft Store

Dernière date de réapprovisionnement de Microsoft Xbox Series X : Jeudi 29 juillet à 18h05 HAEMicrosoft a détourné le stock de consoles Xbox vers son programme Xbox InsidersLes bêta-testeurs (de nouveaux tableaux de bord) ont accès à l’achat d’une consoleCela nécessite d’allumer votre console Xbox One

Microsoft a verrouillé les jeudis à sa date de réapprovisionnement, bien qu’il l’ait également fait dimanche soir à 23h59 auparavant. Bien qu’il ait eu un réapprovisionnement pendant quelques minutes (peut-être trois minutes entières) le jeudi 29 juillet à 18h05 HAE, il a détourné son stock Xbox de son propre magasin de détail vers un nouveau programme pilote.

Le plan de mise à niveau Xbox Insiders Xbox Series X, découvert pour la première fois par Bradon Hofer, est en fait une excellente incitation pour les personnes qui souhaitent tester la version bêta des réglages du tableau de bord et d’autres mises à jour du système que Microsoft développe pour ses consoles. Et si vous êtes coincé à tester des choses sur une ancienne Xbox One et que vous souhaitez passer à la nouvelle Xbox Series X, vous devriez vraiment être le premier en ligne.

Noter: vous devrez allumer votre ancienne console Xbox One pour vous connecter à ce menu Xbox Insiders particulier. Vous y accédez en ligne et vous ne pouvez pas non plus trouver le menu sur une Xbox Series X. Cela empêche les propriétaires de Xbox Series X de commander une deuxième console à partir de leur tout nouveau système.

Réapprovisionnement cible Xbox Series X: quotidiennement en ligne localement

Le réapprovisionnement de Target Xbox est en ligne localement maintenant presque tous les matinsSeuls quelques codes postaux ont la Xbox Series X à vendre – et seulement quelques consoles à celaCeci est très différent des réassorts nationaux de la Xbox Series X avant

Tous les matins en semaine et parfois le samedi, Cibler a la Xbox Series X en stock dans des magasins aléatoires pour être achetée en ligne (non, vous ne pouvez pas acheter la Xbox dans les magasins aux États-Unis pour le moment). Le problème est qu’il est difficile d’émettre des alertes Twitter lorsqu’il s’agit généralement de magasins sélectionnés dans une ville et qu’il n’y a que cinq consoles dans le cadre du réapprovisionnement Xbox.

Target est passé d’une date de réapprovisionnement à l’échelle nationale à une offre de la Xbox Series X au niveau local (encore une fois à acheter en ligne uniquement dans les magasins) et les consoles Xbox sont à vendre car elles arrivent chaque matin.

Xbox All-Access est souvent le réapprovisionnement silencieux

Walmart et GameStop avaient la Xbox Series X en stock via All Access pendant des semaines et personne ne l’a remarquéLe programme de paiement au fur et à mesure vous accroche à un contrat de 24 mois

Des magasins comme Walmart et GameStop réapprovisionnent souvent la Xbox Series X via le forfait Xbox All Access, qui fonctionne un peu comme un forfait pour smartphone. Vous payez pour la console au fil du temps, mais vous êtes également inscrit au Xbox Game Pass Ultimate (qui est en fait quelque chose que vous devriez de toute façon envisager d’acheter avec une Xbox).

Après 24 mois, vous économisez quelques dollars avec ce plan Xbox Series X, mais vous êtes obligé de le payer pendant deux ans.

Les nouvelles de réapprovisionnement de la Xbox Series X continuent d’être un sac mélangé. La console est facilement disponible en cas de réapprovisionnement, mais les détaillants aux États-Unis n’ont pas mis la nouvelle Xbox en vente, à l’exception de quelques dates de réapprovisionnement fin juin et première moitié de juillet. La demande a baissé, mais l’offre aussi. Au début, il peut être difficile d’acheter la Xbox Series X une fois que les choses redeviennent stables (à mesure que la demande augmente), mais dès que ces besoins refoulés seront satisfaits, elle restera à nouveau en stock, selon notre une analyse.

Réapprovisionnement d’Amazon Xbox Series X

Croyez-le ou non, Amazon n’a pas eu de réapprovisionnement de Xbox Series X depuis le Prime Day fin juin. Cela signifie que le détaillant en ligne est également en retard pour mettre la Xbox en vente, et que beaucoup de ses clients vont réclamer l’opportunité de l’acheter en raison de toute la demande refoulée. Ce sera pour le moins chaotique.

Quelque chose qu’Amazon a fait à l’étranger avec des réapprovisionnements est des ventes limitées aux clients Prime. Cela permettrait de surmonter les nombreux problèmes qu’Amazon (et aussi Walmart) rencontre avec les revendeurs qui récupèrent toutes les consoles à l’aide de bots. Jusqu’à présent, les événements de réapprovisionnement Prime uniquement n’ont pas eu lieu aux États-Unis.

Avec le lancement de la version bêta de Halo Infinite, la demande pour la Xbox Series X va augmenter, et nous suivons en direct tous les principaux détaillants américains et mettons à jour nos rapports de réapprovisionnement exclusifs à chaque étape du processus.