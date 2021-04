Réapprovisionnements PS5: voici les dernières mises à jour des stocks PS5 et comment en trouver une

Vous cherchez à acheter une PS5? Eh bien, il en va de même pour des millions d’autres personnes et les niveaux de stock que nous avons vus jusqu’à présent sont serrés. Chaque fois qu’un détaillant met un stock en vente, il se vend très rapidement. Le plus long que nous ayons vu rester en stock est peut-être de 15 à 20 minutes (généralement quelques minutes, cependant), et c’est à des moments aléatoires, donc en trouver un pour vous-même peut être une tâche difficile. Sony a averti qu’il serait difficile de trouver du stock tout au long de l’année, mais les détaillants promettent que plus à venir.

Dans notre revue PS5, nous l’avons appelé une merveille technique avec un contrôleur révolutionnaire. Après avoir passé quelques mois avec maintenant, il est presque impossible de revenir sur la PS4. Tout sur la PS5 est meilleur et vous voudrez en faire l’expérience par vous-même chaque fois que vous en aurez l’occasion.

Quand les détaillants lancent-ils un nouveau stock PS5?

Mise à jour du 9 avril 2021: Les magasins comme Best Buy semblent s’approvisionner toutes les deux semaines et devraient avoir des stocks aujourd’hui.

Les magasins ne sont pas fiables lorsqu’il s’agit de donner un préavis pour les réapprovisionnements PS5. Certains peuvent annoncer des réapprovisionnements le matin ou la veille, tandis que d’autres les abandonnent sans fanfare. Les détaillants auront probablement plus de stock au cours des prochains mois, vous aurez donc probablement plusieurs chances de vous procurer une PS5. Le stock peut varier d’un détaillant à l’autre, certains proposant uniquement des commandes en ligne et d’autres proposant parfois le ramassage en magasin.

Une partie de la raison pour laquelle le stock est si rare – mis à part une demande écrasante – est la pandémie en cours et une pénurie mondiale de puces qui ont contribué à la fabrication de la PS5. On ne sait pas quand la pénurie de puces semi-conductrices diminuera, mais l’administration Biden cherche à faire en sorte que quelque chose comme cela ne se reproduise plus, car cela implique le secteur technologique aussi important.

Où trouver le réapprovisionnement PS5 aux États-Unis

Aux États-Unis, de nombreux détaillants vendent la PlayStation 5, notamment Best Buy, Walmart, Amazon, Target et d’autres. Ils semblent tous diminuer plus de disponibilité à des moments aléatoires tout au long de la journée, mais certains sont cohérents d’une semaine à l’autre. Best Buy, par exemple, a tendance à baisser ses stocks vers midi. Nous avons lié ci-dessous à toutes les options, alors assurez-vous de les vérifier souvent.

Où trouver le réapprovisionnement PS5 Digital Edition aux États-Unis

L’édition numérique PS5 est disponible pour 399 $. Il contient les mêmes spécifications que la PS5 moins le lecteur de disque 4K UHD. Les détaillants devraient s’approvisionner de temps en temps, alors gardez un œil sur cette page et continuez à actualiser cette page.

Où trouver le réapprovisionnement PS5 et PS5 Digital Edition au Canada

L’édition numérique PS5 et PS5 est au prix de 629,99 $ CAD / 499,99 $ CAD.

Où trouver le réapprovisionnement PS5 et PS5 Digital Edition au Royaume-Uni

L’édition numérique PS5 et PS5 est au prix de 449,99 £ / 359,99 £.

PS5 – Amazon UK



Pour ne pas laisser les gens de l’autre côté de l’étang hors du plaisir, Amazon UK aura des consoles PS5 disponibles de temps en temps. Le détaillant opère dans le monde entier et continue à obtenir plus de stock.

Où acheter des accessoires PS5 aux États-Unis

Sony a dévoilé une gamme d’accessoires pour accompagner la PS5 lors de son événement de révélation officiel. Ceux-ci incluent une station de charge DualSense, un casque sans fil, une télécommande multimédia et un appareil photo. Ces accessoires PS5 sont désormais disponibles à l’achat aux prix suivants:

Manette sans fil DualSense (autonome) – Acheter maintenant | US $ 69.99 Casque sans fil PULSE 3D – Acheter maintenant | US $ 99.99 Caméra HD – Acheter maintenant | 59,99 $ US Media Remote – Acheter maintenant | 29,99 $ US Station de recharge DualSense – Acheter maintenant | 29,99 $ US

Bien qu’il soit facile de se procurer des accessoires tels que la caméra HD, la télécommande multimédia et le contrôleur DualSense, le casque sans fil PULSE 3D et la station de charge DualSense ont tendance à être épuisés. Nous ne recommanderions pas de payer plus que le PDSF si vous voyez des scalpeurs essayer de les vendre. Attendez-le jusqu’à ce que vous les voyiez revenir en stock.

Conseils pour acheter une PS5 ou PS5 Digital Edition

Il y a quelques choses que vous pouvez faire pour vous assurer que vous êtes prêt pour le retour en stock des PS5, et nous avons créé quelques listes de conseils si vous souhaitez acheter spécifiquement une PS5 chez Walmart, Amazon ou Best Buy.

Créez un compte sur le site Web sur lequel vous achetez, comme Amazon ou Best Buy. Mettez à jour toutes vos informations, y compris votre adresse et vos informations de facturation, et conservez les informations de votre carte de crédit enregistrées. Téléchargez l’application de chaque détaillant sur votre appareil mobile. Restez connecté et continuez à actualiser la page, même si elle indique “Rupture de stock”. Utilisez un outil de suivi des stocks comme Nowinstock.net, Honey ou CamelCamelCamel.

La création d’un compte accélère considérablement le processus de paiement. Avec vos informations déjà dans le système, vous n’aurez pas à vous soucier de remplir ces formulaires d’expédition et de facturation embêtants.

Quels jeux PS5 devriez-vous acheter?

Il y a beaucoup de jeux incroyables sur la PS5 en ce moment et il n’y en aura plus à venir au fil de l’année. En ce qui concerne les meilleurs jeux PS5 que vous pouvez obtenir, nous vous recommandons des titres comme Demon’s Souls et Spider-Man: Miles Morales. Les deux tirent le meilleur parti des graphismes et des performances de la console par rapport à son prédécesseur, et dans le cas de Demon’s Souls en particulier, le remake est impeccable. En ce qui concerne Spider-Man, Insomniac l’a de nouveau fait sortir du parc, créant non seulement un grand conte de super-héros, mais aussi une belle histoire pour Miles en tant que personne.

Il existe également des jeux adaptés aux enfants comme Sackboy: A Big Adventure et Bugsnax qui ont charmé beaucoup de gens avec leurs styles mignons et leur gameplay amusant. Vous ne pouvez pas encore obtenir l’un ou l’autre de ces éléments sur une Xbox, donc la PS5 est la voie à suivre si vous souhaitez y jouer.

Meilleurs casques PS5 à acheter

Si vous n’utilisez normalement pas de casque lorsque vous jouez à des jeux, vous devriez vraiment le faire. Ils peuvent améliorer considérablement votre expérience de jeu. Nous avons plusieurs recommandations pour les meilleurs casques PS5 que vous pouvez acheter en ce moment, et ils seront tous des choix stellaires. Des modèles comme le SteelSeries Arctis 7P ont tout pour plaire avec une prise en charge audio 3D, une autonomie de 24 heures et la construction la plus confortable du marché. D’autres comme le Razer BlackShark V2 Pro offrent également un confort extrême avec une qualité audio sublime.

Peu importe ce que vous recherchez – filaire ou sans fil, abordable ou cher – vous êtes sûr de trouver celui qui vous convient parfaitement.

