Reaves fait sourire les Lakers

Il a fallu 29 matchs, pas moins, aux Lakers, ces Lakers du nouveau big three et tout le reste, pour en gagner trois de suite. Et cela malgré un emploi du temps jusque-là très docile et désormais carnassier. Le troisième est venu à Dallas, contre les Mavs (104-107) et avec une souffrance extrême. Et prolongation. Pour la sixième fois cette saison, les Lakers ont eu besoin d’heures supplémentaires. Avec cette victoire, ils sont 5-1 dans ces matchs. Donc au moins c’est ce qu’ils sont bons. C’est quelque chose. Ils restent à 16-13, essayant de passer d’une mauvaise équipe à une équipe médiocre, quelque chose qu’ils obtiennent plus ou moins, même s’ils sont encore loin des prochaines étapes (bonne, très bonne équipe… et en herbe ?). La chance n’accompagne pas non plus : Nunn et Ariza n’ont toujours pas fait leurs débuts et désormais manquant pour les protocoles COVID Horton-Tucker, Monk et Howard. Ils sont donc de retour sans demi-rotation.

Mais concentrons-nous sur les bonnes nouvelles, car Ce n’est pas facile cette saison d’avoir des raisons de sourire avec les Lakers. Et cette fois il y en avait un : Austin Reaves, le gamin de l’Arkansas qui a sauté la ligne de repêchage du deuxième tour pour éviter d’être repêché et signé en tant qu’agent libre par les Angelenos; le redneck Kobe qui, déjà en pré-saison, s’est opposé à devenir le nouveau Caruso pour les fans de Los Angeles. Et, au-delà de tout ça, un joueur très intelligent, qui se comporte comme un vétéran, s’entend avec les stars et possède une élégante finesse en attaque. Reaves a très bien commencé la saison, il a été stoppé par une blessure musculaire et est revenu là où il s’était arrêté, cette fois, se présentant pour maintenir une rotation épuisée et gagner la partie: 15 points, 7 rebonds et un 5/6 en triple dont le tir vainqueur, dans la dernière seconde des prolongations et assisté de Russell Westbrook.

Les Mavericks sont toujours sans Luka Doncic, qui a ajouté à ses problèmes de configuration son inconfort aux chevilles et aux genoux. Le Slovène a déjà raté sept matchs, un quart de la saison, et son équipe a une fiche de 14-14, de retour à 50% de victoires et dans un no man’s land dans un Ouest où presque tout le monde est dans un no man’s land. Au moins, les Mavs avaient une chance de gagner, sans Doncic et lors d’un (autre) jour macabre sur le coup extérieur : 12/44 sur 3s, 4/21 partants. Non seulement ils avaient des options, mais ils devaient gagner : ils ont réussi à avoir sept points d’avance, qui se sont évanouis, au quatrième quart-temps. Et ils envoyaient 93-90 avant une possession finale dans laquelle ils ont tout fait de travers. Ils avaient encore une faute à faire et ils ne l’ont pas fait. Et après un raté LeBron, Porzingis et Kleber ont gêné le rebond et Anthony Davis l’a floqué pour que Wayne Ellington, du coin gauche, force miraculeusement la prolongation. Les Lakers ont sauvé leur peau et ont fini par s’imposer avec une belle prolongation de Westbrook, en tant que réalisateur et avec un triple final (du même endroit qu’Ellington) dans un échange de trois tirs à la dernière minute : Tim Hardaway, Westbrook, Kleber.. . et Reaves.

Sans Doncic, aucune des autres étoiles n’était trop brillante. Porzingis a terminé avec 23 points et 12 rebonds, et a failli mener son équipe à la victoire dans le quatrième quart-temps après avoir été très faible les trois précédents, lorsque son équipe a vécu des pénétrations de Jalen Brunson (25 + 9 passes décisives). Chez les Lakers, LeBron très discret (24 points, 5 passes), mal à l’aise cette fois face à un grand rival dans ses minutes de centre, et de moins (rien : zéro) à plus Anthony Davis, qui est revenu après deux matchs à l’extérieur et a joué une première mi-temps horrible (1/5 aux tirs et 5 défaites) après quoi il a reconstruit : 20 points, 12 rebonds. Westbrook a été le meilleur des trois : 23 + 10 + 9 et de bonnes décisions en prolongation. Les Lakers se sont améliorés en défense ces dernières semaines car, bien que le personnel ne soit pas idéal, c’est la spécialité de la maison Vogel. Mais ils sont encore à des années-lumière d’être fiables, durables, ronds : cette fois ils sont passés au deuxième quart-temps de gagner 23-35 à perdre 38-35, un 15-0 au cours duquel la terre les a engloutis. Le reste était de la chaux et du sable, des options pour gagner et perdre et encore la loterie de l’extension. Mais au moins une raison de sourire : Austin Reaves, un très bon joueur qui mérite, quel qu’il soit et qui manque, une place constante dans la rotation des Lakers. Bien sûr, dans celui de ces Lakers.