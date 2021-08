Reba McEntire a attrapé COVID malgré sa vaccination – exhorte les fans à porter des masques

Reba McEntire dit qu’elle et son petit ami ont contracté COVID, bien qu’ils aient été vaccinés.

La chanteuse country bien-aimée en a profité pour exhorter ses fans à porter des masques pour éviter de propager le virus. «Je l’ai eu, Rex et moi l’avons tous les deux eu. Nous sommes tous les deux vaccinés, et nous l’avons toujours », confirme le chanteur.

“Cela a été une année difficile et ça devient encore plus difficile”, a déclaré McEntire. « Vous les gars, s’il vous plaît restez en sécurité. Portez votre masque. Fais ce que tu as à faire. Rester à la maison.”

Reba McEntire avait prévu de reprendre la route pour une autre tournée dans quelques mois. Maintenant, elle dit qu’elle repense cette stratégie alors que la variante delta continue de provoquer une augmentation des cas de virus.

“Je n’ai aucune idée de ce que sont les plans pour l’année prochaine”, a-t-elle admis aux fans qui étaient curieux de connaître ses plans de tournée. Elle n’est pas la seule icône à reconsidérer ses plans de tournée cette année. Limp Bizkit a annulé le reste de sa tournée, tandis que Stevie Nicks a fait de même.

L’ancienne chanteuse de Fleetwood Mac a publié lundi une courte déclaration sur sa décision. «Ce sont des moments difficiles et avec des décisions difficiles qui doivent être prises. Je veux que tout le monde soit en sécurité et en bonne santé et que l’augmentation des cas de COVID devrait nous préoccuper tous », a déclaré Nicks. “Bien que je sois vacciné, à mon âge, je suis toujours extrêmement prudent et j’ai donc décidé de sauter les cinq représentations que j’avais prévues pour 2021.”

« Parce que chanter et jouer ont été toute ma vie, mon objectif principal est de rester en bonne santé afin de pouvoir continuer à chanter pendant la prochaine décennie ou plus. Je suis dévasté et je sais que les fans sont déçus, mais nous nous tournerons vers une année 2022 plus radieuse. »

Cependant, les faibles taux de vaccination dans une grande partie du pays pourraient avoir un impact sur 2022. Lors d’un récent concert à Kansas City de 74 000 personnes, seules 35 personnes sont reparties avec un vaccin du centre de vaccination sur place. Il souligne à quel point la sécurité publique n’est plus une préoccupation majeure pour de nombreux Américains.

Fall Out Boy a également abandonné plusieurs dates de leur Hella Mega Tour avec Green Day, Weezer et The Interrupters. C’est parce qu’un membre de l’équipe de tournée du groupe a été testé positif au coronavirus. “Il est important de noter que tout le monde sur l’ensemble de la tournée, à la fois le groupe et l’équipe, est entièrement vacciné”, lit-on dans la déclaration du groupe.