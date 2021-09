Reba McEntire brille dans le teaser du film de Noël à vie

Lifetime se prépare pour leur très populaire programmation de films de vacances “It’s a Wonderful Lifetime” et a l’icône de la musique country Reba McEntire dans un long métrage sur leur liste cette saison à venir. People Magazine rapporte la star de Reba dans Christmas in Tune de Reba McEntire. Le réseau a taquiné le programme où McEntire “fait rouler cette boule de neige de Noël” dans une robe verte scintillante.

Christmas In Tune fait partie de l’accord de deux images de McEntire avec le réseau cette année. Selon une description officielle du film de Lolly Christmas, le film raconte l’histoire de Belle, “une responsable marketing qui craint de perdre son emploi. Elle décide de réunir un duo de chanteurs pour un concert de Noël caritatif dans l’ordre, mais le problème est – les chanteurs sont en fait ses parents et ils ne se sont pas parlé depuis des années ! Bientôt, le couple en désaccord aide Belle à mettre de l’ordre dans sa vie et elle commence son propre duo romantique avec le nouvel homme de sa vie. “

Les stars de High School Musical Corbin Bleu et Monique Coleman se réunissent pour A Christmas Dance Reunion, et AnnaLynne McCord brillera dans Dancing Through the Snow. Les téléspectateurs peuvent s’attendre au clan original de la famille Brady Bunch – Barry Williams, Christopher Knight, Mike Lookinland et Susan Olsen – qui sont rejoints par Haylie Duff, Aaron O’Connell, Beth Broderick et la star de cinéma Brady Bunch Jennifer Elise Cox, qui sera la vedette de Blending Christmas.

Mélisse [Joan Hart] jouera dans Mistletoe in Montana, Tia Mowry revient pour un autre film de vacances en réseau où elle chantera avec la star de Motown Smokey Robinson dans Miracle in Motor City. La star de Destiny’s Child, Kelly Rowland, revient également sur le réseau pour sa franchise Merry Liddle Christmas, arborant cette année un baby bump dans Merry Liddle Christmas Baby.

Mario Lopez danse aux côtés de sa fille Gia dans Holiday in Santa Fe. Le duo papa-fille va sûrement ravir le cœur des téléspectateurs. La programmation des fêtes comprend également Marie Osmond dans Un fiancé pour Noël, Roselyn Sanchez dans An Ice Wine Christmas et Jana Kramer et Ryan McPartlin dans The Holiday Fix-Up – qui laisse entendre qu’il s’agit d’un film d’amour.

Les dates de sortie des films ne sont pas encore confirmées.