Reba McEntire dévoile “The Night The Lights Went Out In Georgia Remix”

Reba McEntire a offert un autre avant-goût de ce à quoi s’attendre de son prochain coffret en trois parties Revisité Remixé Revisité avec « The Night The Lights Went Out In Georgia » (Eric Kupper Remix).

Le remix palpitant offre une autre version du hit emblématique de Reba avant la sortie complète de Remixed, l’une des trois collections de son prochain coffret le 8 octobre, disponible en pré-commande.

Revived Remixed Revisited est une collection réinventée de certains des Les chansons les plus adorées de Reba. Revived Remixed Revisited propose les plus grands succès de Reba tels qu’ils ont évolué au fil des ans dans son spectacle en direct, avec tous les nouveaux arrangements des favoris des fans comme “Is There Life Out There” et “Can’t Even Get The Blues” enregistrés avec le groupe de tournée de Reba .

Remixed donne une toute nouvelle tournure à des chansons telles que “Little Rock” et “I’m A Survivor” et sur Revisited, Reba travaille avec le producteur primé aux Grammy Awards Dave Cobb pour retirer et recouper des chansons comme “Somebody Should Leave” et “Consider Me Gone”, et il présente l’association tant attendue de Reba et Dolly Parton sur le duo classique “Does He Love You”.

La collection couvre toute la carrière de Reba et aujourd’hui, Reba a déjà sorti “Is There Life Out There” de Revived, “I’m A Survivor” (Lafemmebear Remix) de Remixed et “Consider Me Gone” de Revisited avant la sortie complète. .

Concernant le projet, McEntire a discuté de l’inspiration dans une interview exclusive avec Variety. « J’ai continué à faire de nouveaux albums », dit-elle, « et nous n’avons vraiment pas pris le temps de ralentir suffisamment pour revoir et travailler le catalogue et rappeler aux gens ce que nous avons fait dans le passé. Je suis vraiment avant-gardiste, donc c’était un peu hors de mon domaine [but] Je pense qu’il est très important de garder mes chansons sur lesquelles mes fans ont grandi [alive].

Reba devrait également prendre la route cet hiver pour « Reba, Brooks & Dunn : Together in Vegas », la résidence country la plus ancienne à Las Vegas. Les spectacles devraient avoir lieu du 1er au 15 décembre 2021 au Colosseum du Caesars Palace. “Reba, Brooks & Dunn: Together in Vegas”, est l’aboutissement de l’amitié et de l’admiration musicale que le trio partage depuis sa première tournée ensemble en 1993 et ​​présente plus de 30 succès bourrés d’action soutenus par un groupe de 10 joueurs des deux leurs équipes de tournée.

Précommander Revived Remixed Revisited.