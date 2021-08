Reba McEntire dit que participer à la tendance TikTok «Je suis un survivant» était «hystérique»

La reine des médias sociaux Reba McEntire a récemment sauté sur une tendance TikTok sur sa propre chanson “I’m a Survivor”, en publiant une vidéo d’elle tentant de nourrir deux de ses ânes, en vain. Dans une nouvelle interview avec Variety, McEntire a été interrogée sur sa participation à la tendance, partageant que la suggestion venait de l’un des membres de son équipe.

“C’est quelqu’un qui a commencé, en faisant juste des choses à la maison, en regardant la caméra et en chantant : ‘Je suis une survivante'”, a-t-elle déclaré, résumant bien la tendance. “Cela a commencé si simplement et c’est vraiment pris. Nous le regardions sur TikTok, et cela a commencé à grandir et à prendre de l’ampleur et à attirer plus d’attention. Et Justin McIntosh, qui travaille sur tous nos projets, a déclaré:” Ce qui serait vraiment amusant, c’est si vous avez fait un TikTok en chantant “Je suis un survivant”.

@reba Quand il est temps de nourrir vos ânes et qu’ils ne sont pas du tout impressionnés ##ImASurvivor ##Donkeys ##FarmLife ##Reba ##CountryGirl ♬ Je suis un survivant – Reba McEntire

La vidéo de McEntire, qui a été visionnée plus de 20 millions de fois, la montre portant avec lassitude deux seaux de nourriture jusqu’à une clôture derrière laquelle se tiennent deux ânes, bien qu’ils se détournent juste au moment où elle arrive. Après avoir été repoussée, elle se tourne vers la caméra et chante “Je suis une survivante” avant de s’essuyer le cou avec un chiffon et de secouer la tête. “Quand il est temps de nourrir vos ânes et qu’ils ne sont pas du tout impressionnés #ImASurvivor #Donkeys #FarmLife #Reba #CountryGirl”, lit-on dans sa légende.

“Alors j’étais à la ferme, et Rex Linn, mon petit ami, a eu l’idée d’impliquer les ânes – Pancho et Lefty”, se souvient la chanteuse à propos du tournage du clip. “Il a levé la caméra pour que je porte mes deux seaux, et quand j’ai posé les seaux et que les poignées ont cliqué, cela a un peu effrayé les ânes, alors ils m’ont tourné les fesses. Et j’ai regardé la caméra, et j’ai a dit : « Je suis un survivant » – vous savez, comme « ce que je dois supporter ». Et nous avons eu plus de 18 millions de clics de personnes qui regardaient cette vidéo. C’était donc hystérique et a en quelque sorte donné une résurgence à “Je suis un survivant”.

“I’m a Survivor” apparaît sur l’album 2001 de McEntire Greatest Hits Volume III: I’m a Survivor et a également été utilisé comme chanson thème pour sa sitcom, Reba, qui s’est déroulée de 2001 à 2007 sur The WB et The CW.