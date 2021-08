Reba McEntire et son petit ami Rex Linn révèlent un diagnostic COVID surprenant après la vaccination

La star country Reba McEntire a révélé qu’elle et son petit ami, l’acteur Rex Linn, ont tous deux contracté COVID-19 après avoir été vaccinés. McEntire, 66 ans, a dit à ses fans de prendre le coronavirus au sérieux en portant un masque et en étant “protégé du mieux que vous pouvez”. McEntire a également annoncé cette semaine qu’elle devait reporter un mémorial pour sa mère, Jacqueline Smith, en raison de l’augmentation des cas de COVID-19 en Oklahoma.

“Je veux juste dire une chose: cela a été une année difficile et ça redevient plus difficile”, a déclaré McEntire dans une diffusion en direct TikTok plus tôt cette semaine, rapporte PEOPLE. “Vous les gars, restez en sécurité. Portez votre masque. Faites ce que vous avez à faire. Restez à la maison.” Elle a dit plus tard que ce n’était “pas amusant” d’attraper le virus. “Je l’ai eu. Rex et moi l’avons eu et ce n’est pas amusant. Vous ne vous sentez pas bien”, a expliqué la star de Reba. “Nous avons tous les deux été vaccinés et nous l’avons toujours reçu, alors restez en sécurité, restez à la maison et soyez protégé du mieux que vous pouvez.”

Il est possible de contracter le COVID-19 après avoir été vacciné, mais c’est rare. Des cas révolutionnaires, qui sont des infections qui surviennent chez des personnes vaccinées, sont également attendus car aucun des vaccins n’est efficace à 100 % pour arrêter les infections. Cependant, les personnes vaccinées présentent des symptômes plus légers que celles qui ne le sont pas. À la fin du mois dernier, NBC News a révélé que 125 682 cas de percée dans 38 États représentaient moins de 0,08 % des 164,2 millions de personnes complètement vaccinées depuis janvier. On estime que 98% à 99% de tous les décès causés par COVID-19 concernent des patients non vaccinés.

Au cours de sa diffusion en direct sur TikTok, McEntire a déclaré qu’elle ne savait pas dans combien de temps elle pourrait à nouveau jouer avec la propagation de la variante Delta. “Nous prévoyons actuellement de reprendre la tournée en janvier, février et mars”, a-t-elle déclaré. “Nous avons l’intention d’être avec Brooks & Dunn au Caesars en décembre – les deux premières semaines, presque trois semaines de décembre – mais nous ne savons pas si cela va aller … Nous allons juste aller de l’avant, continuer à prier que tout le monde reste en sécurité et en bonne santé, et portez votre masque et soyez en sécurité.”

Jeudi, McEntire a annoncé qu’elle devait reporter le mémorial pour sa mère. Jacquiline est décédée le 14 mars 2020 à l’âge de 93 ans. McEntire avait prévu le mémorial pour dimanche, mais l’événement a été reporté en raison du nombre croissant de cas de COVID dans le comté d’Atoka, en Oklahoma. “En raison d’un préavis si court, aidez-nous à faire passer le mot pour nous si vous connaissez quelqu’un qui prévoyait d’y assister”, a écrit McEntire. “Si vous connaissiez maman, vous savez qu’elle nous réprimanderait pour avoir érigé un mémorial en son nom avec tant de vies en danger d’exposition à Covid. Si et quand nous serons en mesure d’honorer notre maman, nous vous le ferons savoir. “