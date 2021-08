Reba McEntire partage une mise à jour sur son rétablissement de COVID-19

Reba McEntire a récemment révélé aux fans qu’elle et son petit ami Rex Linn avaient tous deux reçu un diagnostic de COVID-19, et elle a partagé une mise à jour sur son rétablissement dans une nouvelle interview avec Variety. McEntire a déclaré au magazine qu’elle “se sentait bien”, révélant qu’elle avait été diagnostiquée le mois dernier après avoir été vaccinée.

“Je l’ai eu en juillet, vers le 17, et j’avais été vaccinée, et Dieu merci, car je n’étais allongée sur le canapé que deux ou trois jours, peut-être quatre”, se souvient-elle. “Je pensais que j’avais une infection des sinus, parce que je n’étais pas prêt pour le compte, à l’hôpital. Je me suis juste allongé et j’ai regardé toutes mes émissions préférées sur Netflix et Prime Video et Hulu.” La chanteuse a ajouté que lorsqu’elle a perdu son odorat, elle s’est rendu compte qu’elle pourrait avoir COVID.

“Alors j’ai testé et bien sûr, je l’ai fait”, a-t-elle déclaré. “C’était un choc pour moi, parce que mon bon ami Red Steagall, en décembre, l’a eu, et il était à l’hôpital.”

Tu sais quoi, la nuit dernière, j’ai senti quelque chose et je suis allé, oh mon dieu. Ce que vous prenez pour acquis tout le temps, avec votre sens du goût et de l’odorat. Dieu merci, je n’ai pas perdu mon sens du goût, car je suis un fin gourmet. Oh, j’aime manger. Et je ne l’ai pas perdu – peut-être un peu, un peu. Les choses ne sont pas aussi vibrantes en termes de goût. Mais bon sang, odeur… Nous avons un bouledogue français, et il a de petits plis dans le nez qui attrapent cette nourriture. Et si vous ne nettoyez pas ça beaucoup, ça devient puant. Et donc je ne pouvais même pas sentir ça, et j’ai dit: “Oh, je sais que j’ai perdu mon odorat.” [Laughs.] Riddler est mon pote, mon pote. Je l’aime.”

Le natif de l’Oklahoma a initialement annoncé ses diagnostics ainsi que ceux de Linn sur TikTok, encourageant les fans à faire de leur mieux pour rester en sécurité. “Je sais qu’avec beaucoup de gens, les membres de leur famille en sont morts”, a-t-elle déclaré. “C’est pourquoi j’ai (envoyé) le message sincère sur l’événement TikTok que nous avons fait la semaine dernière pour dire:” S’il vous plaît, faites-vous vacciner. Restez en sécurité. Portez des masques, sinon pour vous, pour votre meilleur ami ou votre grand-mère ou votre nièce et neveu.’ Oh mon Dieu, on vient de me dire qu’il y avait deux enfants ici à Nashville qui sont morts, âgés de 6 et 8 ans. Cette chose ne joue pas. C’est très sérieux. “