Reba McEntire réagit au divorce de Kelly Clarkson avec son ancien beau-fils Brandon Blackstock

Reba McEntire a pesé sur le divorce de Kelly Clarkson avec son ancien beau-fils, Brandon Blackstock, notant qu’elle les aime tous les deux. Blackstock est le fils du deuxième mari de McEntire, Narvel Blackstock, avec qui elle a été mariée de 1989 à 2015. Clarkson a épousé Blackstock en 2013. Ils ont finalisé leur divorce au cours de l’été, bien qu’il y ait toujours des batailles juridiques entre les deux au sujet de leur propriété.

« Vous savez, je les aime tous les deux. Brandon est mon beau-fils, Kelly est mon bon ami … Je tire pour les deux », a déclaré McEntire à Extra la semaine dernière lors de la promotion de son nouvel album, Revived Remixed Revisited. « J’espère qu’ils sont heureux et en bonne santé et qu’ils s’en sortiront. Je prie pour que tout le monde leur donne les encouragements possibles parce qu’ils en ont besoin en ce moment, tous les deux. Je les aime tous les deux de tout mon cœur. »

Bien que ce soit la première fois que McEntire parle spécifiquement du divorce de Clarkson et Blackstock, il y a eu plusieurs rumeurs l’année dernière sur la façon dont elle gérait la situation. En décembre, une source a déclaré à Closer Weekly que les deux chanteurs « restaient proches » et que McEntire n’avait pas l’intention de laisser le divorce affecter leur amitié. « Kelly et Reba ont un lien qui ne peut être rompu », a déclaré une source à l’époque. « Cela peut parfois devenir un peu gênant, mais rien ne va entraver la relation entre Kelly et Reba. »

En juillet, McEntire a déclaré à Nick Hoffman, animateur de radio Apple Music Country, qu’elle n’avait « jamais vu une femme travailler aussi dur que ses homologues masculins » lorsqu’on lui a posé des questions sur Clarkson. « Elle n’a peur de rien. Et elle travaillait toujours si dur et elle devait travailler beaucoup plus dur que beaucoup de gars qui n’avaient pas à en faire autant. Mais mec, ça ne valait pas le coup? Quelle icône », a déclaré McEntire à l’époque.

« Son catalogue est littéralement l’un des meilleurs catalogues de musique, pas seulement de country », a ajouté McEntire. « Comme si elle en avait tellement, pas même qu’elles soient numéro un, juste tellement de chansons qui touchent tellement de gens. » Clarkson et McEntire ont enregistré quelques duos, dont « Because of You » et « Soft and Tenderly ».

Clarkson a demandé le divorce de Blackstock en juin 2020. Le divorce a été finalisé en août, mais leurs batailles judiciaires se sont poursuivies. Plus tôt ce mois-ci, Clarkson a remporté une victoire lorsque le juge dans l’affaire a statué qu’elle était l’unique propriétaire de deux propriétés du Montana qu’elles partageaient autrefois. Clarkson et Blackstock partagent deux enfants, leur fille River Rose, 7 ans, et leur fils Remington Alexander, 5 ans.