Reba McEntire révèle une nouvelle entreprise majeure

Les fans de Reba McEntire ont un nouvel endroit pour partir en vacances. La superstar de la musique country a annoncé vendredi soir lors de son spectacle à Durant, Oklahoma, qu’elle prévoyait d’ouvrir un lieu de divertissement dans le Sooner State. Reba’s Place comprendra un restaurant, un bar et plus encore, et devrait ouvrir ses portes à la fin de 2022. Le lieu sera construit en partenariat avec la nation Choctaw et la ville d’Akota, en Oklahoma.

Lors de son émission vendredi, McEntire a accueilli le chef Gary Batton de la nation Choctaw sur scène pour annoncer la nouvelle entreprise commerciale. McEntire et Batton ont tous deux publié une vidéo de leur annonce sur Instagram. « Nous sommes ravis parce que ce sera en plein centre-ville d’Atoka », a déclaré McEntire, 66 ans, au public, rapporte PEOPLE. « Ça va s’appeler Reba’s Place et ça va être dans l’ancien bâtiment maçonnique. Vous savez tous où c’est si vous avez été à Atoka. »

McEntire a déclaré qu’elle et Batton étaient « vraiment chatouillés » et enthousiasmés par le projet. « Il y aura de la bonne nourriture, une atmosphère familiale, un kiosque à musique où nous pourrons faire un peu de cueillette, de sourire et de chant », et nous espérons d’ici la fin de l’année prochaine, vers septembre 2022, à peu près à ce moment-là nous serons prêts à vous servir les gars pour venir nous voir », a-t-elle déclaré. Batton a déclaré que la nation Choctaw était « en partenariat avec la plus grande chanteuse country de tous les temps pour amener le restaurant de Reba à Atoka, Oklahoma ».

McEntire, la nation Choctaw et Atoka ont également lancé un site Web pour Reba’s Place, où l’art conceptuel montre une scène, des tables, un bar et un balcon. Le restaurant sera construit à l’intérieur d’un temple maçonnique et comprendra un menu inspiré de Nashville, de la Nouvelle-Orléans et du Mexique. « L’esthétique du lieu est fortement influencée par l’héritage occidental de Reba et comprend une collection de souvenirs des archives personnelles de Reba qui changeront régulièrement. L’espace de vente au détail présentera une combinaison de marchandises créées spécialement pour cette nouvelle entreprise aux côtés des favoris établis de Reba. » le site a taquiné.

McEntire a récemment sorti son 34e album studio, Revived Remixed Revisited, un ensemble de trois disques comprenant trois versions de 10 chansons différentes de son passé. Elle prévoit également de prendre la route en janvier, en commençant par un arrêt au Von Braun Center Arena à Huntsville, en Alabama. Sa tournée se termine en mars dans l’Illinois. Ses invités spéciaux pendant la tournée incluent Caylee Hammack, Hannah Dasher, Caitlyn Smith, Brandy Clark, Brittney Spencer, Tenille Townes et Reyna Roberts. McEntire joue également dans le nouveau film Lifetime Christmas, Christmas in Tune de Reba McEntire, aux côtés de John Schneider.