Reba McEntire sort la chanson du film de Diane Warren “ Somehow You Do ”

La combinaison puissante de la superstar country Reba McEntire et l’auteure-compositrice primée aux Grammy Awards Diane Warren s’est réunie sur le nouveau single de Reba «Somehow You Do».

La chanson est tirée du film Four Good Days avec Glenn Close et Mila Kunis, qui sort le 30 avril et sera disponible sur demande le 21 mai. Elle a été créée au Festival du film de Sundance l’année dernière. McEntire et Warren sont ainsi réunis après que l’auteur-compositeur a écrit le single de Reba en 1997 «What If» et le Top 5 country hit «I’ll Be» en 2000.

Warren dit à Variety qu’on lui a demandé d’écrire «Somehow You Do» au début de la pandémie. Le film, sur un toxicomane joué par Kunis qui est incapable de se rétablir et qui entre et sort de la cure de désintoxication, a fait une grande impression sur l’auteur à succès. «Je me souviens avoir regardé le film et c’était déchirant», dit-elle.

Warren continue sur le thème de la chanson: «Il y a de l’espoir. Parfois, quand vous ne pensez pas que vous allez vous en sortir, vous le faites. Tout le monde passait par là, et c’était difficile pour tant de gens. Ses paroles incluent les lignes: «Quand tu penses que c’est la fin de la route / C’est juste parce que tu ne sais pas où mène la route / Quand tu penses que la montagne est trop haute et que l’océan est trop large / Et tu ne jamais passer / D’une manière ou d’une autre, d’une manière ou d’une autre. ”

L’idée que McEntire interprète sa composition est venue de la consultante en création et en gestion de divertissement Leslie Lewis, qui travaille avec Universal Nashville. «Elle a traversé beaucoup de moments difficiles dans sa vie», dit Warren de Reba. «Mais c’est une femme incroyablement forte. C’est une survivante. La chanson parle de la force de l’esprit humain et du fait que vous pouvez survivre à des choses auxquelles vous ne pensez pas pouvoir survivre.

Ajoute McEntire: «Diane Warren sait écrire une chanson aussi merveilleuse que Jon Avnet sait comment réaliser une vidéo. Je suis honoré d’avoir pu travailler avec eux deux pour donner vie à cette chanson. »

