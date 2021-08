Reba McEntire sort son triple album ‘REVIVED REMIXED REVISITED’

Reba McEntire a un nouveau projet en route, annonçant son prochain triple album REVIVED REMIXED REVISITED. Le coffret en trois parties est une collection réinventée de certaines des plus grandes chansons de McEntire, chaque partie du triple projet retravaillant les succès de la star country d’une manière différente.

REVIVED propose des chansons qui ont évolué au fil des ans dans les rôles de base des spectacles de McEntire, comme “Is There Life Out There” et “Can’t Even Get the Blues”, qui ont été enregistrées avec le groupe de tournée du natif de l’Oklahoma. REMIXED suit son titre avec des remix de chansons comme “Little Rock” et “I’m A Survivor”, et REVISITED voit McEntire faire équipe avec le producteur Dave Cobb pour recouper des chansons comme “Somebody Should Leave” et “Consider Me Gone”. Ce disque comprendra également la collaboration récemment confirmée de McEntire avec Dolly Parton, un duo de réenregistrement de McEntire et Linda Davis “Does He Love You”.

(Photo : Universal Music Group Nashville)

“J’ai continué à faire de nouveaux albums, et nous n’avons vraiment pas pris le temps de ralentir suffisamment pour revoir et travailler le catalogue et rappeler aux gens ce que nous avons fait dans le passé”, a déclaré McEntire à Variety.

“Je suis vraiment avant-gardiste, donc c’était un peu hors de mon domaine.” L’idée du triple album est venue d’Universal Music Group Nashville, dont les labels subsidiaires McEntire ont été avec pendant la majeure partie de sa carrière.

La femme de 66 ans a expliqué qu’avec des décennies de succès, elle veut s’assurer qu’elle donne à ses fans ce qu’ils veulent entendre. “Quand tu vas à un concert, qu’est-ce que tu veux entendre, le nouveau single ou celui qui les a rendus célèbres ? Celui qui les a rendus célèbres”, a-t-elle déclaré. “Vous voulez quelque chose de comparable, quelque chose avec lequel vous pouvez chanter, quelque chose que vous connaissez et vous donnez un coup de coude à votre ami – vous vous levez et vous commencez à chanter avec eux à pleins poumons. Et puis le nouveau single arrive, et par respect, vous vous asseyez gentiment et écoutez. Et si par hasard vous avez bu quelques bières ou quelque chose du genre, vous vous levez et allez aux toilettes pendant ce temps. “

“Je pense qu’il est très important de garder les chansons sur lesquelles mes fans ont grandi (vivantes)”, a-t-elle poursuivi. “Mes fans sont très fidèles, très gentils avec moi, et je pense qu’ils vont apprécier ce package de trois albums où ils peuvent s’asseoir et dire :” Oh, je me souviens quand Reba a chanté ça à l’Omaha. “”

Vendredi, McEntire a sorti une chanson de chacun des trois sets de l’album – “Is There Life Out There” de REVIVED, “I’m A Survivor” (Lafemmebear Remix) de REMIXED et “Consider Me Gone” de REVISITED. REVIVED REMIXED REVISITED sortira le 8 octobre et est disponible en pré-commande ici.