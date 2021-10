Reba McEntire sur le divorce désordonné de Kelly Clarkson: « Je tire pour les deux »

Reba McEntire a récemment commenté la bataille de divorce en cours de Kelly Clarkson avec son ex-mari Brandon Blackstock.

McEntire était auparavant marié au père de Blackstock, Norville Blackstock, de 1989 à 2015.

« Avez-vous eu l’occasion de la guider ou de lui offrir des conseils… alors qu’elle traverse son divorce, en tant que femme et mère sous les projecteurs ? » McEntire a été demandé par Alecia Davis d’Extra.

« Vous savez, je les aime tous les deux », a répondu la star de la musique country. « Brandon est mon beau-fils, Kelly est mon bon ami… Je tire pour eux deux. »

Reba McEntire et Kelly Clarkson sur ‘The Kelly Clarkson Show.’ (.)

« J’espère qu’ils sont heureux et en bonne santé et qu’ils s’en sortiront », a-t-elle ajouté. « Je prie pour que tout le monde leur donne les encouragements qu’ils peuvent parce qu’ils en ont besoin en ce moment, les deux le font. Je les aime tous les deux de tout mon cœur. »

Clarkson a demandé le divorce en juin 2020, citant des « différences irréconciliables » après environ sept ans de mariage avec Blackstock. Le couple partage sa fille River, 6 ans, et son fils Remington Alexander, 4 ans.

Dès le départ, Clarkson a été condamné à payer à Blackstock 150 000 $ chaque mois en pension alimentaire pour époux. En plus de cela, Clarkson doit payer 45 601 $ chaque mois à Blackstock pour une pension alimentaire pour enfants, selon le magazine People.

Le chanteur de « Since You’ve Been Gone » a également été condamné à payer 1,25 million de dollars en frais juridiques pour Blackstock.

Cependant, le contrat de mariage entre Clarkson et Blackstock a résisté au tribunal. Blackstock avait initialement contesté le document.