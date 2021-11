Reba McEntire va ouvrir un nouveau restaurant, un bar et un nouveau lieu dans l’Oklahoma

Lors d’un spectacle dans son État d’origine, l’Oklahoma, ce week-end, Reba McEntire a révélé qu’elle développait Reba’s Place, un restaurant, un bar, une salle de concert et un magasin de détail qui devrait ouvrir ses portes à Atoka, Oklahoma, en 2022.

Reba’s Place est en cours de construction dans un temple maçonnique centenaire et comportera deux étages de salle à manger qui s’ouvriront sur une scène centrale qui accueillera régulièrement des spectacles de musique en direct. Le style du lieu est influencé par l’héritage occidental de Reba et comprend une collection de souvenirs provenant des archives personnelles du membre du Country Music Hall of Fame. Reba’s Place est créé en partenariat avec la nation Choctaw de l’Oklahoma et la ville d’Atoka.

« Je suis très excité d’ouvrir un endroit si proche de mes racines », partage Reba. « La nation Choctaw et la ville d’Atoka sont de merveilleux partenaires et j’ai hâte d’accueillir nos premiers invités à Reba’s Place. Nous travaillons très dur pour créer quelque chose non seulement pour la communauté locale, mais qui attirera également des gens de partout au pays. »

En ce qui concerne le menu, Reba’s Place comprendra le dîner de steak « Fancy », des tacos de rue, un steak frit au poulet et le favori personnel de Reba, des haricots pinto et du pain de maïs. Le menu comprend également des versions à la maison de nombreux plats les plus populaires de la région, ainsi que des plats favoris d’autres régions, notamment Nashville, la Nouvelle-Orléans et le Mexique.

L’espace de vente au détail présentera une combinaison de marchandises créées spécialement pour cette nouvelle entreprise aux côtés des favoris établis de Reba.

Reba a récemment repris la route pour la tournée Reba: Live In Concert, qui a commencé le 26 novembre. Brandy Clark, Hannah Dasher, Caylee Hammack, Reyna Roberts, Cailtyn Smith et Brittney Spencer sont des invités qui sont apparus ou qui devraient apparaître à diverses dates du programme.

Reba a également récemment publié un coffret en trois parties, relancé, remixé, revisité. MCA Nashville n’avait pas l’intention de faire de « Does He Love You » un single radio officiel, mais il a néanmoins fait ses débuts dans le classement Country Airplay au n ° 49. C’est devenu la 72e entrée de McEntire dans ce classement depuis sa création en 1990, un record pour une artiste féminine.

Achetez ou diffusez Revived Remixed Revisited.