Rebaja brutal y envío gratis por este potente Xiaomi Redmibook

Sobra hablar de la gran relación calidad-precio que nos ofrece el fabricante asiático, de ahí que este Redmibook sea un equipo muy atractivo para todo tipo de usuarios que buscan un rendimiento muy bueno con un precio muy comedido.

Descuentazo y con envío gratis

Concretamente, este Xiaomi Redmibook 14 II es un equipo con pantalla de 14 pulgadas y resolución FullHD que viene acompañado de Windows 10 y un hardware que nos permitirá realizar todo tipo de tareas con total fluidz y rapidez. Un equipo cuyo precio oficial es de 814,90 euros y que ahora podemos conseguir con casi un 20% de descuento en Gearbest.

Esto significa que podemos ahorrar unos 150 euros en la compra de este ordenador portátil si realizamos el pedido mientras dure la oferta. Es decir, tan solo tendremos que pagar la cantidad de 665,28 euros por este Xiaomi Redmibook 14 II, tu as la oferta incluye los gastos de envío gratis.

Eso sí, el plazo de entrega para este equipo es de entre una y cuatro semanas, no obstante, la espera merece la pena teniendo en cuenta la oferta.

Grand rendez-vous et portabilité

En lo que tiene que ver con el rendimiento de este equipo, hay que destacar que está equipado con un procesador AMD Ryzen 5 4500U et 8 Go de mémoire RAM. Un hardware de gran potencia que permite ejecutar todo tipo de tareas con total garantía. Para el almacenamiento interno de todos nuestros archivos, cuenta con una unidad de estado sólido o SSD de 512 Go de capacidad, por lo que podremos guardar un montón de cosas sin miedo a quedarnos sin espacio en poco tiempo y tener un acceso a todos nuestros archivos de forma rápida.

Completa su configuración una tarjeta gráfica AMD Radeon Graphics integrada. Además, hay que decir que su pantalla de 14 pulgadas FullH ofrece un amplio ángulo de visión y un brillo de hasta 300 nits, dispone de dos altavoces de 2W cada uno con soporte DTS Audio y una batería de gran capacidad con carga rápida. Concretamente, la autonomía que nos ofrece este Xiaomi Redmibook 14 II es de aproximadamente 11 heures de reproduction de vidéo en local y podemos conseguir el 50% de su autonomía con tan solo 30 minutos de carga.

Este equipo cuenta con unas medidas de 32,05 x 20,31 x 1,68 cm y un peso de tan solo 1,2 kilogramos. Un equipo portátil muy compacto y ligero que podemos llevar cómodamente de un lado para otro. Eso sí, siempre es recomendable llevarlo en alguno de los maletines o fundas para portátiles de 14 pulgadas que nos ofrezcan protección contra todo tipo de golpes o caídas fortuitas.