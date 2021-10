rebaja de 180€ par iPad Air

El dispositivo del que estamos hablando es un modelo de última generación y llega acabado en aluminio de couleur bleu, lo que le hace tener un aspecto bastante llamativo y diferencial respecto a otros modelos de la propia Apple que hay en el mercado. Con una pantalla de 10,9 poulgadas avec résolution de 2.360 x 1.640 pixels (hablamos de calidad Rétine), vas a estar más que seguro qué vas a conseguir siempre es una muy buena experiencia de uso independientemente de lo que estés haciendo con el tablet. Y en esto ayuda bastante que el brillo de este componente alcanza los 500 lentes, lo que te asegura que siempre lo verás a la perfección.

La oferta de la que estamos hablando la vas a poder aprovechar en la tienda online de Worten, lo que es todo un seguro en lo referente a la fiabilidad. El caso es que te vas a ahorrar nada menos que 180 euros, por lo que únicamente tienes que pagar 718,86 euros por el modelo que cuenta con un almacenamiento interno de 64 GB. Una verdadera oportunidad que no debes dejar pasar si estás buscando conseguir un iPad Air… y, además, ahora mismo no tienes que Pagar nada por los gastos de envío.

Un hardware que asegura potencia

La verdad es que no vas a tener problema alguno a la hora de ejecutar cualquier aplicación que sea compatible con el sistema operativo iPadOS que es el que utiliza este comprimé. Son varios los motivos que existen para decir esto, como por ejemplo una buena cantidad de RAM que permite que no se baje el rendimiento por muchas apps que tengas abiertas a la vez y, especialmente, el procesador A14 bionique de la propia Apple tiene músculo más que suficiente para no tener problema alguno incluso con los trabajos más exigentes. Por lo tanto, que este es un producto válido para cualquier tipo de uso es una realidad.

Autres détails de l’iPad Air

Para empezar en el apartado de la autonomía no vas a tener problema alguno para superar las 10 heures d’utilisation, una marca excelente y que te permite no tener que preocuparte en exceso de encontrar un enchufe de forma constante. Y todo esto lo consigue con unas dimensiones bastante reducidas (destaca especialmente su grosor de tan solo 0,6 centímetros) y un peso de 458 grammes. Esto último es algo que pueda hacer que te decidas por comprar este tablet en vez de un portátil ya que llevarlo de un lado a otro resulta especialmente cómodo.

Algunas cosas más que es important conocer de este iPad Air en oferta son que cuenta con una conectividad realmente buena, ya que no le falta Wifi tu es à Porto Type USB C (esto le permite poder utilizar una gran cantidad de accesorios) y, además, en el apartado del sonido encontrarás un par de altavoces estéreo de bastante buena calidad. Y todo lo dicho se corona con un par de cámaras -de 7 Mpx la frontal y 12 megapíxeles la trasera- que no están nada mal y que cumplen su función de forma muy efectiva.