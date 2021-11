Rebaja de escándalo por el Samsung Watch 4 en MediaMarkt

Encontrar un buen descuento para comprar un reloj inteligente de última generación no es algo especialmente sencillo. Pues bien, te vamos a ayudar a conseguir el Montre Samsung 4 avec un excellent rebaja en la tenue en ligne MediaMarkt. Este es un modelo que tiene de todo y que se situa entre los mejores que puedes encontrar actualmente en el mercado.

El descuento que ahora mismo puedes aprovechar se situa en el 20%, lo que quiere decir que únicamente pagas 239 euros en vez de los habituels 299€. Una buena rebaja Que es la mayor que hemos visto hasta la fecha por este smartwatch que es muy completo y que ofrece una compatibilidad excelente ya que es posible sincronizar lo tanto con terminaux que utilizan el sistema operativo Android como los que hacen lo propio con iOS. Te dejamos el enlace de compra donde no tendrás que pagar nada por los gastos de envío.

Montre connectée Lo mejor de este

Una de las cosas que más llama la atención de este dispositivo es que su sistema operativo es Porter OS (con una capa de personalización denominada (One UI Watch). Esto significa que vas a tener acceso a una gran cantidad de aplicaciones directamente desde la tienda Jouer au magasin de Google, siendo muchas de ellas gratuitas. Este es un gran cambio en esta generación de relojes inteligentes de la compañía coreana, y lo cierto es que es todo un acierto ya que se saca un excelente partido al hardware que hay en su interior donde llama la atención sus 16 Go d’almacenamiento y el buen procesador Exynos W920 -que combina un buen rendimiento avec un bajo consumo-.

En el apartado de la autonomía, que es important los relojes inteligentes, el modelo que está en oferta que es el propio de 44 mm se incluye una batería de 361mAh. Esto asegura que podrá superar el día de uso sin excesivos problemas, por lo que cumple a la perfección revisando lo que ofrece su competitionncia directa que son los modelos en los que se pueden instalar aplicaciones. Algo que también nos ha llamado bastante la atención de este Samsung Watch 4 es que su conectividad es muy buena y, aparte de ofrecer Bluetooth para sincronizarse con los teléfonos, también vas a encontrar Wifi pour accéder à un Internet de forma independiente. Y, como non, non le falta NFC lo que permite realizar pagos móviles utilizando la pasarela Google Pay.

Muy complet el Samsung Watch 4

Un ejemplo de esto que decimos no encontrarás todo lo que tiene que ver con la resistencia. Aparte de no tener problema alguno con el eau lo que te permitirá llevar puesto el reloj inteligente incluso cuando estás nadando en la piscina, este es un dispositivo que cumple con la normativa de grado militar MIL-STD-810G lo que asegura que los pequeños golpes y las caídas habituales en el día a día tampoco le afectan. Aparte, creemos important mencionar que en la pantalla de 1,36 pulgadas AMOLED que es Integral se ha incluido una capa de protección Verre Gorille DX que esto es un seguro de vida a la hora es que no aparezcan ralladuras con el paso del tiempo.

Finalmente, también quedarás muy satisfecho con los capteurs que tiene el Samsung Watch 4, ya que todos los habituales están presentes (y no the faltan opciones adicionales como por ejemplo un que analiza la impedancia bioeléctrica y de esta forma conocer exactamente el estado en el que está tu corazón). El caso es que podrás detectar hasta 100 modes de portage diferentes con este dispositivo que es de los mejores relojes inteligentes qué vas a encontrar en el mercado y que ahora mismo tiene un excelente descuento.