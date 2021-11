Rebaja en MediaMarkt de 200€ pour un Samsung QLED de 65″

El modelo del que estamos hablando tiene una pantalla de 65 poulgadas, suficientemente grande para que puedas disfrutar al máximo nivel tanto de eventos deportivos en directo como de los juegos de la consola. El panel del componente es QLED, lo que significa que utiliza tecnología Quantum Dot. Esto, quiere decir que vas a disfrutar con un brillo muy potente que te asegura que no vas a tener problema alguno respecto a la luminosidad del lugar no te coloques el televisor y, además, la gestión del color es excelente. Esto, entre otras cosas, que asegura que los contenidos compatibles con HDR10+ los vas a disfrutar con todo lujo de detalles.

Con todo lo que hemos indicado y sin résolution de problème 4K (en el interior de esta Samsung QE65Q83AATXXC hay un procesador de cuatro núcleos muy potente que asegura una excelente escalado de las imágenes), resulta de lo más atractivo conocer que ahora mismo te puedes ahorrar nada menos que 200 euros respecto al precio est tele y que únicamente tendrás que pagar en MediaMarkt 999€ para tener el producto en casa. Te dejamos el enlacer que tienes que utilizar para realizar la compra con total fiabilidad… pero no dejes pasar mucho tiempo que puedes perder la oportunidad!

Une grande connexion

Esta es de las cosas que llaman la atención de esta tele ya que, por ejemplo, vas a encontrar una buena cantidad de puertos HDMI que te permiten tener conectado cualquier accesorio que se suele tener en casa. Y, además, existen otras posibilidades como una salida de audio óptico digital; varios ports USB que te permite conectar dispositivos de almacenamiento externo incluso grabar las emisiones que no puedes ver en directo; y, como no, existen todas las posibilidades que se puede mandar en el apartado inalámbrico ya que encontrarás tanto Bluetooth côme Wifi. Sin duda alguna, no le falta de nada.

No le falta nada a esta Samsung

Un ejemplo de lo que decimos es que vas a poder instalar una buena cantidad de applications que vous permettez de personnaliser au maximum l’utilisation que le darás a esta Samsung QE65Q83AATXXC. Esto se debe al sistema operativo utilizado en el televisor, que es de creación propia por parte de la compañía asiática y que se llama Tizen, ofrece esta posibilidad y entre las opciones que encontrarás en la tienda online están todos los clientes de servicios de video en streaming; juegos; e, incluso, aplicaciones que permiten sacar más partido a la tele todo lo que tiene que ver con la multimedia.

Sin tener unas dimensiones desorbitadas para ser una tele de 65 pulgadas (estas son 144,6 x 90,5 x 28,9 millimètres), queremos muy important mencionar en el apartado del sonido hay muy buenas noticias en este televisor Samsung ya que ofrece posibilidades tan interesantes como tener compatibilidad con Dolby o llegar a una potencia muy alta de 60W… algo que no es precisamente muy habituel en las Smart TV actuales.