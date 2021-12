Rebaja epica por el nuevo Chromecast, consíguelo por ¡60€!

Es posible que lleves un tiempo fastidiado debido a que el sistema operativo que tiene tu televisor no da la talla casi nunca. Una de las cosas que puedes hacer es comprar un reproducteur multimédia que haga más inteligente y útil a tu tele. Te contamos cómo conseguir el modelo más moderno de Chromecast en oferta

El modelo del que estamos hablando es el que incluye sistema operativo Google TV (que es la dernière version d’Android pour la Smart TV). Esto significa que las opciones de uso que ofrece este accesorio son muy superiores a las de cualquier versión anterior. Así, entre otras cosas, podrás disfrutar de una interfaz que te permite navegar por las aplicaciones que tienes instaladas en el dispositivo y que controlas con un mando a distance que, aun siendo pequeño, resulta muy funcional ya que incluso integra un micrófono para acceder asistente de voz.

Otra de las grandes virtudes que vas a encontrar en este accesorio es que tienes acceso directo a la tienda de aplicaciones Play Store. Esto quiere decir qué vas a poder installer une grande capacité d’applications para acceder a todos los servicios que desseas disfrutar (como por ejemplo los de vídeo o audio en la nube). Incluso, una buena cantidad de juegos podrás ejecutar en este Chromecast, por lo que si aprovechas su conexión Bluetooth para utilizar un mando que mejorar la experience que tienes in las partidas. Pour lo tanto, este es un modelo que se convierte en toda une opción de uso global.

La oferta en El Corte Inglés

Generalmente el precio que suele tener este producto es de 69,99 euros, pero en estos momentos puedes aprovechar una rebaja que te permite conseguirlo pagando unique 60. Por lo tanto, hablamos de un ahorro bastante considérable por el modelo que está acabado color blanco y al que no le falta tener acceso al asistente de voz propio de Google. Te dejamos el enlace de compra donde disfrutarás de una fiabilidad excelente y, si pagas 5,90€ por los gastos de envío recibirás el dispositivo el 23 de diciembre… ¡antes de Nochebuena!

Cosas importantes de este Chromecast

Una de las que consideramos vitales es que la resolución que permite utilizar este dispositivo llega a ser 4K, por lo que disfrutarás siempre de la máxima calidad posible y definición en la tele que tienes en el salón (por poner un ejemplo). Además, también este modelo ofrece soporte para HDR, lo que te asegura que vas a disfrutar un amplio rango dinámico de los colores para que el realismo sea fantástico. Por lo tanto, aquí no hay nada que objetar.

La conectividad es muy sencilla, ya que el puerto que debes utilizar es HDMI. Este asegura que no vas a encontrar complicación alguna tanto para enchufar el Chromecast con Google TV como n lo referente a la compatibilidad -ya que la práctica totalidad de los televisores que en la actualidad dispone de este tipo de puertos-. Por lo tanto, la oferta que te estamos mostrando es una de esas que no debes dejar pasar ya que no es muy habituel encontrar este accesorio con un descuento tan interesante.