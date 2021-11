Rebaja monstruosa por un reloj Garmin, ahorra más de 100€

Si llevas dando vuelta a la compra de un reloj inteligente que sea completo y que destaque especialmente a la hora de utilizarlo cuando haces deporte, puede ser que estas navidades sean el momento adecuado para hacerte el regalo que tanto a deseado. El motivo no es otro que una oferta que puedes encontrar ahora mismo en Amazon que te permite comprar un modelo de Garmin d’excellente qualité.

El accesorio del que estamos hablando exactamente es el Garmin Forerunner 245, un equipo que ofrece una excelente resistencia debido a una fantástica construcción (donde no falta una acertada combinación de metal y silicona) y que, ahora mismo, puedesú comprar p 187,49 euros… lo que supone un 38% menos de lo que habitualmente tendrías que gasstarte para comprarlo. Te dejamos el enlace que debes utilizar para no perder esta oportunidad donde, además, no tendrás que sumar nada por los gastos de envío en el caso que tengas una cuenta Prime.

Lo mejor de este Garmin

Una de las cosas que debes tener muy presentes es que este dispositivo cuenta con una pantalla circular de 1,2 pulgada. Es capaz demostrar información a todo color y con una excelente resolución, lo que es muy beneficioso a la hora de hacer deporte ya que con un simple vistazo podrás ver todo tipo de información (aparte, también dispone de una buena protección que asegura que los pequeños golpes habituales cuando se sale a correr OA montar en bici no le afectan en absoluto).

Otra de las cosas que creemos que resultan muy positivas de este Garmin Forerunner 245 es que su compatibilidad es excelente. Esto se debe a que utiliza tecnología Bluetooth para sincronizarse con el teléfono que tienes, y el sistema operativo de este es indiferente ya que existen aplicaciones tanto para iOS Côme para Android que se puede descargar de forma completemente gratuita y que incluye un asistente de gran utilidad. Por cierto, si la autonomía es algo que te preocupa, debes saber que este wearable cumple a la perfección ya que con un uso habituel vas a conseguir une semana complète sin tener que recurrir a un enchufe.

Muchas opciones deportivas

Esto es posible debido a que en el interior del reloj inteligente del que estamos hablando se incluyen una grande cantidad de sensores. No le faltan los que son habituales, como por ejemplo un acelerómetro o el propio de ritmo cardíaco (este permite conocer incluso la cantidad de oxígeno que tienes en la sangre). Pero, adicionalmente, también vas a encontrar posibilidades como por ejemplo un altímetro para poder conocer de forma muy precisa la actividad física que realizas en tu día a día. Aparte, todos los deportes que son habituales práctica los reconoce de forma automatique lo que aumenta la comodidad de uso ya que no tendrás que estar indicando el dispositivo si estás corriendo montando en bici.

Una de las cosas queremos destacar en el Garmin Forerunner 245 es que tiene acceso a la herramienta Entraîneur Garmin. Esta permite utilizar el dispositivo consiguió un entrenador personal se tratase y de esta forma se pueden establecer diferentes rutinas dependiendo de cómo sea tu estado físico para irlo mejorando e, incluso, ponerte objetivos como poder acabar carreras en poco la disman Y, para ello, se ayuda de todo lo mencionado anteriormente de este completo smartwatch deportivo y también de un GPS que hay en su intérieur.