Rebeca Tavares, l’épouse de Fabinho, confirme la mort du père du Brésilien

20/08/2021

Le à 22:38 CEST

Des moments difficiles pour Fabinho et sa famille. Rebeca Tavares, l’épouse du footballeur de Liverpool, a publié ce vendredi sur les réseaux sociaux un cliché d’elle avec le père du Brésilien, annonçant à ses followers qu’elle était décédée accompagnée d’un message de condoléances. L’entraîneur du club anglais, Jurgen Klopp, a tenu à adresser un message de soutien à la famille et au joueur et a salué son attitude ces derniers jours lors de la conférence de presse précédant le match de Premier vendredi.

Pour ceux qui demandent sur Instagram & mldr ;. Le père de Fabinho est décédé. Il va nous manquer. pic.twitter.com/xUmof1AQLZ – Rebeca Tavares (@reebecatavares) 20 août 2021

« Je voudrais dire que c’est une situation privée. Fab est là et fait ce qu’il peut faire. Nous ressentons tous pour lui, nous ressentons tous pour lui, nous lui avons tous présenté ainsi qu’à sa famille nos condoléances, nous avons essayé de lui donner toute l’affection, toute l’affection que nous avons en ce moment. Ça y est, le reste est privé », a déclaré Klopp.