Rebecca Breeds taquine Starling ‘Goes Rogue’ dans la finale de ‘Clarice’ ⋆ .

L’agent du FBI Clarice Starling (l’exceptionnelle race Rebecca), qui a volontairement rendu son badge et son arme la semaine dernière après une explosion de colère, nous a conquis par sa bravoure, son courage et sa volonté d’affronter son passé douloureux. Dans le suspense du jeudi 24 juin, elle fait appel à tout son courage lorsqu’elle est retenue captive et se bat pour se libérer elle-même et un groupe de femmes victimes de la traite d’un centre d’expérimentation animale abandonné.

« Elle n’a pas de badge. Elle n’a pas d’arme. Elle est complètement vulnérable », explique Breeds (ci-dessus). “Nous pouvons voir cet esprit de survie, ce ne jamais dire-mourir, cette détermination à ne pas laisser les méchants gagner.”

Les femmes ont été enfermées à la demande du propriétaire tordu et misogyne d’Alastor Pharmaceuticals, Nils Hagen (Peter McRobbie). L’un des médicaments de son entreprise provoque des malformations congénitales, et il a ordonné le meurtre de plusieurs femmes pour dissimuler ce fait – quelque chose que Clarice et ses collègues du programme d’appréhension de criminels violents ont découvert au cours d’une enquête d’une saison. (Au moment de mettre sous presse, des négociations étaient en cours pour une deuxième saison sur le streamer Paramount+.) Naturellement, l’équipe ViCAP qui est devenue la famille de Clarice, dont le patron Paul Krendler (Michael Cudlitz) et sa meilleure amie, l’agent Ardelia Mapp (Devyn A. Tyler) , tentent frénétiquement de la localiser.

Ils ont récemment découvert des informations troublantes sur le fils autrefois séparé de Hagen, le gentil garçon Tyson Conway (Douglas Smith). Frustrant, ils n’ont pas pu le transmettre à Clarice, qui s’était rapprochée de Tyson tout en essayant de l’amener à informer son père. Ce manque d’information la handicapera-t-elle alors qu’elle se bat pour sa vie ?

À peine. Starling a déjà fait preuve d’intelligence avec Hagen glacial (Breeds appelle leurs interactions «gymnastique intellectuelle»), mais jeudi, ils ne sont pas dans son bureau et il n’y a pas de prétexte poli. Et elle a un avantage surprenant : rassembler récemment tous les morceaux d’un souvenir d’enfance traumatisant sur son père policier l’a rendue plus puissante et plus confiante dans ses instincts.

“Cette nouvelle force l’emmène dans une direction avec Nils qui est assez choquante”, taquine Breeds. « C’est un moment majeur. Clarice devient voyou. Elle est poussée à bout et explose. Et mon Dieu, je me sentais si bien !

Clarice, Finale de la saison 1, jeudi 24 juin, 10/9c, CBS