Rebecca de Alba revient à la télévision avec la célébrité MasterChef – El Sol de México

Bien qu’il n’ait pas été vu à l’écran depuis plusieurs années, “je me suis occupée de ce qui me passionne, qui est la conduite automobile”, confie Rebecca de Alba, qui n’avait pas trouvé de programme attrayant pour rentrer au Mexique jusqu’à présent.

Rebecca enregistre la première édition de MasterChef Celebrity, qui sera présentée en première le 20 août à Azteca Uno. Le soleil du Mexique, dit qu’elle a regardé MasterChef avec l’une de ses sœurs et que c’est l’une de ses émissions préférées. “Ça a tout, de la créativité, c’est un projet très humain, familial, pour une raison c’est dans plusieurs pays, j’ai adoré que ce soit pour des célébrités et ça n’avait jamais été fait au Mexique. L’autre chose est le contenu, la cuisine rassemble toujours famille et amis ».

La cuisine est présente dans ses souvenirs de maison à Zacatecas. « Je faisais des yaourts avec les Bulgares, ils faisaient du pain à la maison, j’ai grandi avec mes grands-parents maternels de six à 17 ans et là c’est toujours comme une journée portes ouvertes, des amis de mes oncles, des proches, bref, en arrivant de l’école et manger à la maison était une joie pour moi. Maintenant, quand je grandis, quand je m’assois pour manger quelque part, je retourne toujours là où ça me rappelle quelque chose de mon enfance, ou ce qui était cuisiné ».

La conductrice se souvient qu’entre les fourneaux, sa famille se réunissait « pour les potins du jour, ou que si la tâche, si tu te sens mal, ou quelque chose t’arrivait, je me souviens que ma grand-mère allait et venait, mes oncles, mes frères, ma maman, tout s’est passé dans la nourriture, et puis des choses plus personnelles, dans le goûter. Ce sont de très bons souvenirs car pour moi la chose la plus importante a toujours été et restera ma famille ».

Malgré le fait que sa journée commence entre cinq et six heures du matin et termine souvent les enregistrements en retard, il apprécie son expérience dans cette émission. « Je ne suis pas un très bon cuisinier, mais je me suis beaucoup amusé, je deviens très nerveux, car je suis toujours du côté des participants, le forum est impressionnant, la production énorme, je suis très choqué, j’ai jamais travaillé sur un projet d’une telle envergure en 35 ans », dit qui apprend aussi avec les experts.

« Les chefs sont excellents, je me suis connecté avec eux tout de suite, nous avons le même code de respect, ils sont super attentionnés, j’appelle la chef Betty Miss Betty, j’apprends beaucoup d’elle. Quand j’arrive dans ma loge, j’écris tout, par exemple je fais un saumon qui reste parfois sec et la chef Betty m’a déjà dit comment je peux l’éviter ».

Son rapport à la cuisine est aussi lié à son métier. Elle a commencé à épargner « pour l’université » (du moins c’est ce qu’elle disait à ses invités à l’époque) à l’âge de 14 ans. Elle vendait des gâteaux et des bagels qu’elle faisait elle-même. “C’était le premier argent que j’ai gagné dans ma vie”, partage-t-il.

➡️ Abonnez-vous à notre newsletter et recevez les notes les plus pertinentes dans votre e-mail

De retour dans son élément, bien qu’elle ait animé Mexicana Universal il y a deux ans, collaboré à une Coupe du monde avec Channel 22 et travaillé sur Channel Once, entre autres, Rebecca de Alba confirme sa défense de la télévision. “L’important est de continuer à exercer le muscle de la préparation, c’était mon école avec Jacobo Zabludowsky, avec Jorge Berry, Raúl Velasco et moi avons tous les outils pour survivre dans un monde où tout se transforme en réseaux. Je défends beaucoup la télévision, un bon projet est vu par tout le Mexique, ça me dérange quand quelqu’un dit que la télévision est déjà obsolète. Connaissez-vous la télévision, avez-vous vu le nombre de chaînes qu’il y a partout dans le monde ?”

Parmi les 20 participants de MasterChef Celebrity figurent l’ancienne reine de beauté Alicia Machado, les acteurs Laura Zapata, Laura Flores, Mauricio Islas et Jorge Aravena, l’ancien footballeur et arbitre Paco Chacón, ainsi que les chanteurs José Joel, Stepahie Salas, Aida Cuevas et Germán Montero , avec le chef Herrera, José Ramón Castillo, Fernando Stovell et Betty Vázquez comme juges.