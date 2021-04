Rebecca Ferguson de Mission: Impossible 7 ne peut pas s’arrêter, ne cessera pas de partager les photos BTS de l’ensemble

Rebecca Ferguson est une actrice et une présence à l’écran imposantes, et depuis son introduction aux films Mission Impossible, ils ne semblent que devenir de plus en plus grands et meilleurs. Ferguson a de nombreux grands projets en cours en dehors de Mission: Impossible 7, y compris l’adaptation très attendue de Dune, à venir plus tard cette année. Pour le dire simplement, Ferguson est sur une lancée et semble en profiter de chaque minute.

Mission: Impossible 7 devrait sortir en salles le 27 mai 2022.