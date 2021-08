Rebecca Ferguson partage un article doux avec Tom Cruise alors qu’elle termine Mission: Impossible 7 A Year+ dans le tournage

S’il s’agissait d’un film de moindre importance, vous pourriez vous attendre à ce que toute la production soit jetée. Les films se sont effondrés et n’ont jamais été produits avec des ascensions moins difficiles que Mission: Impossible 7. Bien sûr, ces films n’étaient pas le septième film d’une grande franchise mettant en vedette Tom Cruise. Même avec l’industrie du cinéma, et le box-office en particulier, étant ce qu’il est en ce moment, on s’attend à ce que le prochain Mission: Impossible soit un succès car cela a été le cas pour tous les autres films de la franchise. Cela vaut la peine de dépenser du temps et de l’argent pour bien faire les choses.