Rebecca Ferguson soutient Katie Waissel de X Factor suite à une plainte pour agression sexuelle ⋆ .

Rebecca Ferguson a exprimé son soutien à l’ancienne star de X Factor Katie Waissel, qui a affirmé avoir été agressée sexuellement.

Katie, 35 ans, est apparue dans la série 2010 du concours de chant ITV et allègue qu’elle a été agressée sexuellement par un membre de l’équipe X Factor.

Réagissant aux affirmations de Katie, Rebecca a tweeté samedi soir: “ @ katiewaissel24 Je suis avec vous et toutes les femmes qui [sic] a le courage de s’exprimer et de dire leur vérité ».

La chanteuse I Hope a également partagé des explications sur la culture du viol, ainsi qu’une citation d’Angelina Jolie, qui disait: “ Nous devons envoyer un message à travers le monde qu’il n’y a pas de honte à être un survivant de violences sexuelles. La honte est sur l’agresseur.

Rebecca, 34 ans, était apparemment au courant que les allégations de Katie seraient rendues publiques, car elle avait récemment averti ses partisans de s’attendre à ce qu’une grande annonce soit faite.

“ Une énorme histoire sort ce week-end d’une victime ”, a-t-elle tweeté vendredi.

«En raison de cette réputation, les gestionnaires et les équipes de crise inonderont la presse d’histoires positives pour manipuler l’opinion publique et diluer la vérité! Ne soyez pas dupe!

Ces dernières semaines, Rebecca a fait campagne pour une meilleure protection du bien-être des stars de la télé-réalité et des artistes de l’industrie de la musique, à la suite de son expérience après être devenue célèbre sur The X Factor. Elle devrait rencontrer le secrétaire à la Culture Oliver Dowden le mois prochain.

Katie a détaillé ses allégations dans une interview avec The Sun, dans laquelle elle a déclaré: “ Je peux toujours le sentir. J’étais paralysé par le choc. Tout ce que je pouvais penser était: “Comment vais-je quitter cette pièce?”

“ J’étais une victime mais je ne me permettrais pas de reconnaître à quel point cela avait été terrible. Je n’ai jamais parlé auparavant car je pensais que je serais sur la liste noire et que je ne travaillerais plus jamais. Elle a ajouté à The Sun: “ J’étais vulnérable mais les temps ont changé et je me sens maintenant assez audacieuse pour parler. ”

Waissel dit qu’elle a été agressée sexuellement dans un hôtel de luxe par un membre de l’équipe X Factor (Photo: ITV / REX)

Elle a déclaré que l’épreuve présumée s’était déroulée dans un hôtel de luxe, lorsqu’elle avait rencontré l’homme pour parler de son travail d’enregistrement, et que cela s’était passé aux États-Unis, quelques années après son apparition dans l’émission en 2010. La publication rapporte que l’homme, qui est n’étant pas nommé pour des raisons juridiques, a déclaré que les affirmations étaient totalement fausses.

Un porte-parole de Syco Entertainment a déclaré à Metro.co.uk dans un communiqué: “ Nous avons été informés via les médias des allégations de Katie à l’automne 2017 et nous l’avons immédiatement contactée et avons ouvert une enquête.

“ Nous avons été naturellement choqués par les allégations et nous voulions faire tout ce que nous pouvions pour aider – nous lui avons donc demandé de porter plainte auprès de nous et de détailler les allégations à cette fin. Dans l’intervalle, nous avons suspendu l’accusé.

“ Malgré un certain nombre de demandes adressées à Katie lui demandant de nous détailler les allégations, elle a choisi de ne pas se plaindre de son comportement. En conséquence, et sans autre preuve du contraire, nous avons été obligés d’accepter son rejet des demandes.

“ Nous restons bien sûr prêts et désireux d’enquêter sur ses allégations si elle choisit de nous les détailler et même si l’auteur présumé ne travaille plus pour Syco ou Sony Music. ”

