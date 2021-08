Rebecca Grant: Biden dit qu’il a fait des “progrès” en Afghanistan. Excusez-moi pendant que je crie…

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Les 81 millions de personnes qui ont voté pour le président Joe Biden peuvent-elles être satisfaites de ce qu’elles voient alors que Kaboul s’effondre ?

Dimanche, Biden a déclaré à la nation qu’il avait “fait beaucoup de progrès” avec l’Afghanistan et que “l’histoire va enregistrer que c’était la décision logique et rationnelle à prendre”.

Excusez-moi pendant que je sors et que je crie.

Vous ne croirez pas les commentaires de Biden sur les talibans. Au lieu de lancer un avertissement fort, a déclaré Biden, “les talibans auront besoin d’une aide économique” et d’une aide étrangère car “ils recherchent la légitimité”. Et soit dit en passant, les talibans sont “un groupe hétéroclite” qui “ne contrôlent pas toutes leurs forces”. Oh génial.

Biden a livré quelques détails tactiques. Les forces américaines ont étendu le périmètre de sécurité autour de l’aéroport de Kaboul. Les talibans « ont coopéré ». Mais, comme l’a reconnu Biden, “l’environnement de sécurité évolue rapidement”. Il discute avec les talibans de l’extension des opérations après le 31 août, mais espère qu’il n’aura pas à le faire.

Comment décrire la perspective de Biden ? Peu profond. Incompétent. Inflexible. Impénitent. C’est tellement effrayant que Biden ne puisse pas admettre que sa politique afghane a mal tourné, licencier certaines personnes et réparer cela.

Il est très troublant de voir comment Biden ignore la colère et la honte de nos alliés et des 800 000 forces américaines qui ont combattu en Afghanistan au fil des ans.

Biden a certainement sa propre vision de la crise.

Dimanche, Biden a tenté d’amener l’Amérique à se concentrer sur le pont aérien héroïque tout en insistant sur le fait que sa politique en Afghanistan s’avérerait être la bonne. Il a une fois de plus peint un faux choix entre l’escalade de la guerre et la simple sortie.

Selon lui, le retrait aurait été tout aussi grave s’il avait commencé un mois plus tôt ou plus tard. Il a salué l’évacuation de 11 000 personnes sur une période de 30 heures au cours du week-end et a remercié les pays qui ont accepté d’héberger des sites de transit. Je suis d’accord avec lui là-dessus – l’US Air Force qui gère ce pont aérien est fantastique et aucune autre force aérienne au monde ne pourrait le réaliser. Cependant, il n’avait aucune explication sur la raison pour laquelle il avait attendu une semaine pour activer la flotte de transport aérien de la réserve civile pour aider. Sa Maison Blanche commet quotidiennement de nouvelles erreurs.

Biden est tellement désemparé qu’il pense qu’il met l’Amérique dans une meilleure position. Il a déclaré que Moscou et Pékin étaient impressionnés par le fait que les États-Unis ne s’enlisaient plus en Afghanistan. En fait, la Russie et la Chine se réjouissent de l’échec américain.

Comme Biden l’a reconnu, la foule de l’aéroport est désormais une cible tentante pour les attaques terroristes d’un groupe appelé ISIS-Khorasan. ISIS-K est la branche afghane d’ISIS et ils ont des cellules dormantes à Kaboul et un yen pour démarrer des opérations extérieures, ont déclaré des responsables américains et de l’ONU à Voice of America en février.

Biden est un terrible commandant en chef. Il n’a pas une once d’agilité stratégique. Encore une fois, Biden s’est révélé arrogant, pas humble. Ses paroles sérieuses sur les scènes d’évacuation “déchirantes” se sont heurtées à la tension latente et à la défensive qu’il a affichées en répondant aux questions de la presse.

Le plus effrayant de tous était l’insistance de Biden sur le fait que “lorsque ce sera terminé, le peuple américain comprendra clairement ce que j’ai fait. Je suis convaincu d’avoir raison”.

Ne fais pas d’erreur. L’Afghanistan a été un problème pendant des années, mais c’est la série de décisions désastreuses de Biden depuis juillet qui a provoqué la chute de Kaboul et a emporté une grande partie de la réputation de l’Amérique.

