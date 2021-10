Rebecca Grant: les options de Biden à Taiwan – 5 étapes cruciales pour dissuader la Chine

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le président Joe Biden pourrait laisser filer Taiwan tout comme l’Afghanistan. Samedi 9 octobre, le président chinois Xi Jinping a déclaré que la réunification avec Taïwan « doit avoir lieu et aura lieu ».

Non non Non. Taiwan doit se présenter comme un pays indépendant ou nous pourrions aussi bien remettre à la Chine le reste du Pacifique maintenant.

Ce fut un mois difficile avec la Chine et Taïwan. Vous avez entendu parler des 150 avions de combat chinois qui ont survolé l’espace aérien de Taïwan en 4 jours, y compris des « paquets de gorilles » de 38 jets, destinés à simuler une attaque aérienne en temps de guerre.

Ne vous y trompez pas : les États-Unis sont déjà impliqués. Le 7 octobre, le Wall Street Journal et Politico ont confirmé que de petites équipes de Marines américains et de forces d’opérations spéciales étaient à Taïwan pour s’entraîner. « Voyez si l’APL lancera une frappe aérienne ciblée pour éliminer ces envahisseurs américains », a grondé le journal d’État chinois Global Times.

Les Marines à Taïwan sont un bon début, mais l’intensification de l’activité militaire de la Chine suggère un risque de guerre dans le Pacifique.

Et cela met l’Amérique dans une position difficile. Les jeux de guerre organisés par l’armée américaine montrent qu’il est presque impossible d’arrêter une invasion amphibie de masse par la Chine, à moins que les forces américaines et leurs alliés ne soient déjà sur place. Considérez également ceci. Après que Biden ait perdu l’Afghanistan, cela ne me surprendrait pas si la Chine envisage une attaque aérienne rapide ou simplement le débarquement de troupes à l’aéroport et déclare que Taïwan est réunifiée avec la Chine.

Le président Biden ne peut pas perdre l’occasion de dissuader la Chine et d’empêcher un combat dans le Pacifique. Voici cinq étapes cruciales :

1. Ajoutez plus de personnel de marine, de l’armée et de l’armée de l’air pour une formation avec les forces de Taiwan. La rotation des forces militaires américaines à travers Taïwan pour des exercices est le meilleur moyen de dissuader la Chine. Cela a fonctionné en Europe. Les forces Tripwire ont deux effets : elles préparent Taïwan et ses alliés à réagir plus rapidement, et leur présence augmente le coût du déclenchement d’une guerre. Xi Jinping ne veut pas écraser les Marines américains pour prendre Taipei dans un coup d’État. C’est la dissuasion. Étant donné que la Chine n’a aucune expérience de combat récente, les mesures de dissuasion des États-Unis doivent être claires et sans équivoque.

2. Reconnaître Taïwan. Le 6 octobre, quatre membres du Congrès américain ont appelé à la pleine reconnaissance de Taïwan. Ils ont la bonne idée. Taïwan compte 23 millions d’habitants et la 21e économie mondiale, mais Taïwan a été exclue des Nations Unies pour favoriser la Chine dans les années 1970. « Aucune grande puissance n’osera reconnaître ouvertement Taïwan comme un État souverain indépendant », a raillé le porte-parole Global Times le 10 octobre. Voici une occasion en or pour Biden de regagner un certain respect international. Il devrait reconnaître Taïwan et dire à la Chine de le bourrer.

3. Accélérer les ventes d’armes. Taïwan achète de nouveaux avions de combat F-16V, des chars Abrams, des drones de surveillance et d’attaque MQ-9 Reaper et, bien sûr, des missiles de défense aérienne Patriot. Taïwan aimerait aussi les F-35 ultrasophistiqués. Trump a approuvé les ventes et Biden les a poursuivies, mais la fabrication prend du temps. Taïwan n’aura pas tous les avions avant 2026. Taïwan devrait passer en tête de file.

4. Dénoncer la montée en puissance nucléaire imprudente de la Chine. La Chine est en passe de doubler ou tripler son arsenal d’armes nucléaires. C’est étonnant. La Chine construit également de nouvelles centrales nucléaires à réacteurs surgénérateurs rapides qui peuvent produire des tonnes de plutonium de qualité militaire, selon l’amiral Charles Richard, commandant du Commandement stratégique américain.

La Chine n’a gardé qu’une petite force de missiles nucléaires pendant la guerre froide, donc l’accumulation est un changement important et déstabilisant. Biden devrait appeler la Chine au monde, d’autant plus que la Chine refuse de participer au contrôle des armes nucléaires.

5. Abandonner la politique d’apaisement lente qui menotte les forces américaines dans le Pacifique. Le 6 octobre, le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan a déclaré à son homologue chinois que l’Amérique voulait une « concurrence responsable » et des « lignes de communication ouvertes ».

Ce jargon typique de Team Biden est trop faible. Dans les coulisses, les responsables de l’administration se sont également appuyés sur les commandants militaires pour ne pas provoquer les Chinois et minimiser les mouvements de force routiniers. Ce n’est pas une façon de renforcer la dissuasion. Les mots comptent. L’équipe Biden a besoin d’une position claire et énergique.

Attendez-vous à ce que la Chine soit furieuse si Biden prend l’une de ces mesures. Avouons-le, la Chine est folle de tout ce que fait l’Amérique, tout le temps. C’est un régime en colère.

Le temps presse pour repousser les menaces de la Chine et préserver l’Amérique.

