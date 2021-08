Rebecca Marino obtient la place pour la phase suivante après avoir remporté le tour de qualification

25/08/2021

Le à 01:30 CEST

Rébecca Marino, Canadienne, numéro 175 de la WTA, a répondu aux attentes en remportant la ronde de qualification de l’US Open en 6-3 et 6-2 en une heure et quinze minutes au joueur de tennis hongrois Panna Oudvardy, numéro 168 de la WTA. Avec ce résultat, la gagnante parvient à ajouter de nouveaux points à son classement pour pouvoir participer à l’US Open.

Les statistiques reflètent que la joueuse de tennis canadienne a réussi à casser le service de son adversaire 4 fois, a eu une efficacité de 70% au premier service, a commis 5 doubles fautes et a réussi à gagner 70% des points de service. Quant à la joueuse hongroise, elle a réussi à casser une fois le service de son adversaire, a réussi un premier service à 70 %, a commis 7 doubles fautes et a réussi à remporter 50 % de ses points de service.

Le tournoi New York (US Open) comporte une phase d’accès préliminaire au cours de laquelle les joueurs les moins bien classés doivent obtenir le plus de points possibles pour se qualifier et participer au tournoi officiel. 128 joueurs y participent spécifiquement. Il se déroule également entre le 24 août et le 11 septembre sur un court extérieur en dur.