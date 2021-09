Rebecca Minkoff produit des NFT de sa collection – WWD

Rebecca Minkoff, qui présentera aujourd’hui sa ligne automne/vacances, a produit des NFT de la collection pour présenter les produits au public.

Dix images ont été photographiées par Cass Bird et seront disponibles aux enchères via Open Sea le 11 septembre. Bird a photographié la capsule sur le modèle IMG Gizele Oliveira. En plus des images photographiques, les consommateurs pourront acheter des Digital Designs de la capsule sous forme de NFT sur Dematerialise. Minkoff est la première femme designer américaine à produire des NFT de sa collection.

La capsule de Minkoff est basée sur son t-shirt original “I Love New York”, qui l’a lancée dans les affaires il y a 20 ans. La ligne comprend des vestes en cuir tendance, des graphismes de style graffiti, des clous et des franges.

Un look de la capsule « I Love New York » de Rebecca Minkoff, qui sera un NFT. Cass Oiseau

« New York a toujours été à l’origine de mon inspiration pour mon entreprise et une muse pour ma marque. Alors que je réfléchis aux 20 années écoulées depuis le lancement de ma marque avec un t-shirt « I Love NY », je voulais créer une collection capsule qui embrasse l’amour pour cette ville résiliente et célèbre les racines d’où la marque Rebecca Minkoff est née pour la première fois. » dit Minkoff.

Le produit de la vente des NFT ira au programme de subventions collectives des fondatrices. Les subventions seront accordées aux femmes fondatrices de la ville de New York qui ont été touchées par COVID-19 pour soutenir leurs entreprises.

Minkoff s’est également associé à Yahoo Ryot Lab pour développer une galerie immersive qui présentera en ligne les NFT de Rebecca Minkoff et la photographie de portrait par Bird.

La collection voir maintenant, acheter maintenant de Minkoff, qui sera livrée dans un mois, est présentée sur son site en précommande. “Avec COVID-19 et les contraintes d’usine, nous ne pouvions pas l’avoir immédiatement”, a-t-elle déclaré. La capsule de prêt-à-porter, sacs à main et chaussures sera présentée dans une galerie de présentation à Spring Studios. Minkoff a conçu un sac à main pour compléter chaque look, avec une version rafraîchie du Morning After Bag, qui l’a mise sur la carte. Les sacs comportent un excès de clous, de franges, de fermetures à glissière et de graffitis.