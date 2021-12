Rebecca Welch officiera au troisième tour de la FA Cup masculine à St. Andrew’s

Devenant la première femme à le faire, elle a confirmé que l’arbitre Rebecca Welch officierait au troisième tour de la FA Cup entre Birmingham City et Plymouth Argyle.

Rebecca Welch est sur le point d’entrer dans l’histoire en tant que première femme arbitre à prendre en charge un match de 3e tour @EmiratesFACup. Rebecca sera au milieu pour le match nul entre Birmingham City et Plymouth Argyle le samedi 8 janvier 2022. Félicitations, Rébecca ! 👏 #Aspire2Ref – PGMOL (@FA_PGMOL) 29 décembre 2021

Briser les frontières

Welch a déjà dépassé les limites en tant qu’officielle chez les hommes lorsqu’elle est devenue la première femme à officier dans la Ligue anglaise de football cette année. La FA Cup est le plus ancien tournoi de football national au monde et le troisième tour est celui où les équipes de championnat et de Premier League entrent dans la compétition. Même s’il s’agit en fait du troisième tour de la FA Cup, il a souvent été appelé pendant des années le « premier tour proprement dit » étant considéré comme le moment où la compétition commence vraiment. La FA Cup en Angleterre a été jouée pour la première fois en 1871.

Le match que Welch a pris en charge dans l’EFL était en avril 2021 lorsque Port Vale a affronté Harrogate Town en League Two. Welch n’est pas étranger aux premiers tours de la FA Cup, ayant déjà pris en charge la victoire 4-0 de Barrow sur Banbury au premier tour du tournoi.

Qui est Rebecca Welch

Welch est originaire de Washington à Tyne and Wear et est maintenant l’une des nombreuses femmes officielles travaillant dans le football masculin, dont l’assistante de Premier League Sian Massey-Ellis.

Welch a pris en charge un certain nombre d’internationales féminines de haut niveau ainsi que les finales 2017 et 2020 de la FA Cup féminine et continue d’ouvrir la voie aux femmes officielles dans le football masculin.

Le match nul entre Birmingham et Plymouth aura lieu le 8 janvier 2022, ainsi que les 31 autres matchs qui auront lieu entre le 7 et le 10 janvier 2022.

Photo principale

