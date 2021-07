Rebeka Smyth, animatrice de « Hoy Día » annonce sa grossesse

in

Telemundo Rebeka Smyth est dans la douce attente de son premier enfant.

La famille « Hoy Día » est en fête après l’annonce de la nouvelle de l’heureuse femme enceinte de Rebeka Smyth. L’animateur de télévision mexicain est connu pour être l’un des collaborateurs de l’émission matinale à succès sur Telemundo.

Smyth a annoncé la nouvelle surprise de sa grossesse lors d’une récente émission “Hoy Día”: “J’ai promis que je n’allais pas pleurer, mais je suis aussi enceinte.”

Comme sa collègue Stéphanie Himonidis, l’interprète de 35 ans attend en douceur son premier-né.

Rebeka Smyth a admis devant les caméras de ‘Hoy Día’ que tomber enceinte n’était pas une tâche facile: “Je suis heureuse, nous cherchions depuis un an et nous ne pouvions rien faire d’autre, comme beaucoup d’autres femmes que je connais qui traversent cela traiter.”

Smyth est dans son quatrième mois de grossesse et a déclaré qu’elle présentait des symptômes tels qu’une pression artérielle basse et des nausées.

La star de Telemundo est heureusement mariée à un cadre d’origine américaine, qui reste complètement à l’écart de la vie publique. Le couple s’est marié à San Miguel de Allende au Mexique en juin 2019.

Smyth a remercié Adamari López pour ses conseils sur la grossesse

Rebeka Smyth a avoué dans l’émission “Hoy Día” que les conseils que lui avait donnés son ami et collègue Adamari López avaient été précieux pour réaliser son rêve de tomber enceinte pour la première fois.

« Ils disent que la grossesse dure et quand j’ai rencontré Ada, je lui ai dit que mon mari et moi voulions tomber enceinte, que nous le cherchions. Ada m’a dit : ‘fais ça, ça, ça, ça…’ j’ai fait tout ça et bien, c’est comme notre fée marraine avec une grossesse”, a confié le journaliste.

Rebeka Smyth a récemment célébré son deuxième anniversaire de mariage

Début juin, Rebeka Smyth et son mari ont célébré leur deuxième anniversaire de mariage. A cette époque, le couple s’est rendu à Paris pour profiter de quelques jours de repos dans la même ville où ils s’étaient fiancés il y a trois ans.

À travers son compte officiel sur Instagram, Smyth a avoué que son mari l’avait surprise avec le voyage dans la capitale romantique de la France : « 2 ans avec toi. Mon mari m’a amené à Paris par surprise, là où nous nous sommes fiancés il y a 3 ans et pour fêter notre deuxième anniversaire. Quel bonheur”.

La star de Telemundo est une professionnelle hors pair

Rebeka Smyth est une éminente journaliste mexicaine avec plus de dix ans d’expérience dans des médias tels que CNN en Español, Efekto TV et Telemundo.

Smyth a été journaliste sur des histoires importantes telles que l’investiture présidentielle de Donald Trump, la visite du pape François au Mexique et le procès contre Joaquín « El Chapo » Guzmán.

La star mexicaine a reçu deux Emmy Awards pour sa carrière de journaliste dans l’industrie de la télévision.

Actuellement, Rebeka Smyth réside dans la ville de Miami et est l’une des animatrices de l’émission matinale « Hoy Día » sur le réseau Telemundo.

