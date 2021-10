Rebekah Koffler: le candidat de Biden préfère le système soviétique à l’économie de marché – ne les laissez pas détruire les États-Unis

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le choix du président Joe Biden pour le contrôleur de la monnaie, Saule Omarova, veut transformer l’économie de marché américaine en un système de style soviétique – le même type de planification centrale qui a détruit son pays natal, l’Union des républiques socialistes soviétiques.

En tant qu’immigrant de l’ex-Union soviétique et survivant du communisme, je sais de première main les dommages que la planification centrale peut causer à une économie et à des vies. Les sénateurs américains doivent rejeter l’idéologie radicale du « camarade » Omarova, qui comprend des idées telles que la nationalisation des banques, l’autonomisation des apparatchiks du gouvernement fédéral pour fixer les échelles de rémunération et les prix, et permettre aux universitaires de superviser les investissements afin qu’ils puissent financer des expériences sociales. Tout cela vouera l’Amérique au même destin que le pays que j’ai fui il y a 30 ans.

Omarova, lauréate dans son pays d’origine du prix « Lénine », a fait l’éloge de son système socialiste soviétique natal en raison de l’absence d’écart salarial entre les sexes. Elle s’est moquée de l’économie de marché libre pour avoir produit une « culture sans faille » à Wall Street et a exprimé son mépris pour notre système financier « dysfonctionnel ».

REBEKAH KOFFLER : LE SOCIALISME EN AMÉRIQUE – UN AVERTISSEMENT À MA PATRIE D’ADOPTÉ SUR LES MAUX DE CE SYSTÈME

En tant que personne qui a grandi en faisant la queue pendant des heures pour faire ses courses dans une épicerie surpeuplée ou dans un grand magasin aux étagères nues, laissez-moi vous parler du « merveilleux » système socialiste d’Omarova. Au moment où vous atteigniez le comptoir pour payer, il ne restait plus qu’à acheter du lait rance, ou au grand magasin, des bottes de mauvaise taille. Vous les avez achetés quand même – le premier pour faire un tvorog (fromage cottage) au goût aigre et le second pour le porter avec plusieurs paires de chaussettes.

L’économie socialiste ne produisait pas assez de n’importe quoi et tout ce qui était fabriqué localement était à peine utilisable. Pourquoi? Personne n’était incité à travailler dur ou à innover, car tout le monde était payé de la même manière quel que soit l’effort. Les bureaucrates du gouvernement, comme Omarova, ont empêché les gens d’améliorer leur sort et de s’améliorer en contrôlant tous les aspects de leur vie.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR LA NEWSLETTER D’OPINION

Nous avions un dicton sous le communisme : « Ils font semblant de nous payer, et nous faisons semblant de travailler. Il ne peut pas y avoir d’écart salarial entre les sexes lorsqu’il n’y a pas de salaire. Qu’il s’agisse d’un éboueur ou d’un médecin, le salaire n’était jamais suffisant pour subvenir aux besoins d’une famille, incitant les gens à rechercher des alternatives miteuses comme la corruption et le marché noir. Pendant ce temps, les élites dirigeantes du Parti communiste étaient la version soviétique des « trous » d’Omarova à Wall Street, sauf qu’elles ne produisaient aucune richesse.

Plus de Opinion

Le président Biden et sa coterie de socialistes comme Omarova travaillent dur pour transformer l’Amérique en le type de « paradis des travailleurs et des paysans » que beaucoup ont fui pour la liberté. Pour une raison quelconque, Omarova n’a jamais abandonné l’état d’esprit socialiste à son arrivée en Amérique, et elle est un pion dans un plan étranger familier conçu pour saper les États-Unis. En tant qu’ancien officier du renseignement de la DIA et spécialiste de la doctrine et de la stratégie russes, je connais très bien les efforts visant à saper l’Amérique de l’intérieur par la subversion idéologique.

Le transfuge soviétique et expert en influence secrète formé par le KGB, Yuri Bezmenov, a mis en garde les Américains dans les années 1980 contre un programme soviétique secret. Ce « plan directeur » a été conçu pour transformer les États-Unis, sur plus de 30 ans, d’un pays capitaliste à un pays communiste-socialiste par la subversion idéologique.

Le programme en quatre étapes, qui a été mis en œuvre par le vaste réseau d’agents du KGB hautement qualifiés en guerre psychologique, visait à changer l’état d’esprit et le comportement des jeunes Américains en les exposant aux idées marxistes-léninistes telles que l’égalité des résultats, l’intolérance de la dissidence, et le rejet de la religion. Les agents du renseignement ont infiltré les universités, les médias, les institutions gouvernementales, les syndicats et Hollywood pour présenter les idées socialistes comme souhaitables et humaines, et le capitalisme comme mauvais et injuste.

L’Union soviétique a perdu la guerre froide, mais l’effort pour saper l’Amérique est toujours très chaud.

Les espions ciblaient les individus de gauche, les soi-disant « idiots utiles », et les ont cultivés comme « agents d’influence » qui éduqueraient la prochaine génération d’élites – aidant parfois involontairement le Kremlin à exécuter son plan. À leur tour, ces élites étaient censées assumer des rôles supérieurs au sein du gouvernement, des entreprises, de la culture et d’autres institutions, des positions ayant le pouvoir de changer ou de renverser le système américain.

L’Union soviétique a perdu la guerre froide, mais l’effort pour saper l’Amérique est toujours très chaud.

Un important groupe de réflexion russe, dans son numéro de 2018 d’une prévision sur les « menaces internationales », a recommandé de « désorganiser » les « fondamentaux de la stratégie américaine ». Les « analystes » russes ont souligné qu’en vertu de la loi américaine, les gouvernements étrangers peuvent faire pression sur le gouvernement fédéral par l’intermédiaire d’agents, et cela n’est pas considéré comme une ingérence dans la politique intérieure. L’utilisation d’un langage chargé d’émotion, de thèmes bibliques et d’arguments liés à la défense des droits de l’homme et des libertés individuelles a été recommandée pour créer des récits qui trouveraient un écho auprès des élites de Washington, DC.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Que l’adoption inquiétante du socialisme par certains Américains soit le résultat d’un programme d’influence étrangère à long terme ou le résultat naturel d’une société démocratique qui accorde une grande importance au libre échange d’idées n’a pas d’importance. L’histoire a prouvé à maintes reprises quel système produit la prospérité – et qui produit la stagnation et la tyrannie.

Biden doit cesser d’agir comme un idiot utile qui semble laisser des agents d’influence et des radicaux – qu’ils soient locaux comme Bernie Sanders ou nés à l’étranger comme Saule Omarova – détruire notre pays de l’intérieur.

CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE REBEKAH KOFFLER