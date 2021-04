Rebel Cast: où vous avez déjà vu les acteurs, y compris Katey Sagal

Katey Sagal, qui n’est pas étrangère au drame télévisé avec des rôles sur tout, de Sons of Anarchy à Lost, dirige une autre émission avec la nouvelle série ABC Rebel. Inspiré par la vie de l’avocate militante Erin Brockovich (qui est également productrice exécutive), l’émission créée par Grey’s Anatomy et Krista Vernoff de Station 19 semble être un ajout prometteur à la programmation de mi-saison d’ABC. Mais, après avoir regardé le premier épisode ou alors que vous vous préparez à le regarder, vous vous demandez probablement où vous avez vu le casting de Rebel auparavant.

En plus de Katey Sagal, qui dirige le rôle d’Annie «Rebel» Bello, Rebel présente également un who’s who de grands noms de la télévision et du cinéma, notamment des émissions de premier plan comme Sex and the City, la trilogie The Oceans et la série Runaways de Hulu Marvel, et cela ne fait que commencer. Vous trouverez ci-dessous une ventilation détaillée de la distribution Rebel et où vous les avez déjà vus.